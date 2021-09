Hochmoore in der Schweiz bleiben gefährdet trotz Rothenthurm

Moore 12'000 Jahre alte Speicher: Warum die Moore in der Schweiz weiterhin gefährdet sind Die Qualität der Schweizer Moore geht trotz der Rothenthurm-Initiative weiterhin zurück. Doch es gibt auch erfolgreiche Renaturierungen. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 29.09.2021, 05.00 Uhr

Nationales Erfolgsmodell: Das renaturierte st.-gallische Hochmoor Gamperfin am Grabserberg im Kanton St.Gallen. Bruno Knellwolf

Warm ist es heute auf 1300 Metern Höhe mitten im Hochmoor Gamperfin am Grabserberg im Kanton St.Gallen. Das Hochmoor darf eigentlich nicht betreten werden, doch für die Moorexperten aus der ganzen Schweiz wird an dieser Exkursion der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL eine Ausnahme gemacht und so stapfen wir mit Stiefeln bewehrt durch das Moor. Denn in einem funktionierenden Moor reicht das Wasser bis zehn Zentimeter unter die Oberfläche, weshalb man wie auf einem Schwamm geht.

Die Schutzwürdigkeit von Mooren war vor und während der beiden Weltkriege noch kein Thema, als die Grabser hier oben Torf abstachen, um ihr Heim heizen zu können. Was über Jahrtausende gewachsen war, verbrannte in Kriegszeiten innert Stunden.

Tausend Jahre für einen Meter Torf

Vor 12'000 Jahren hatte dieses Moor zu wachsen begonnen, erklärt Andreas Grünig, Moorexperte bei der Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon. «In der Steinzeit vor etwa 5000 Jahren war hier das Maximum des Wachstums erreicht.» Die Torfschichten in einem Moor wachsen jedes Jahr um einen Millimeter in die Höhe. Für einen Meter Torf braucht es somit 1000 Jahre.

Die obersten zehn Zentimeter eines Hochmoors werden durchlüftet, darunter wird im Wasser der aus Torfmoos und anderem organischem Material entstehende Torf und das darin steckende CO 2 gespeichert. Trocknet das Moor aus, entweicht das CO 2 in die Luft. Ist ein Hochmoor gesund, ist es somit eine CO 2 -Senke, geschädigt eine CO 2 -Quelle.

Im Hochmoor Gamperfin wurde im Jahr 1943 ein 300 Meter langer, bis vier Meter tiefer Graben angelegt und Tausende von Bergföhren gesetzt. Das Moor trocknete langsam aus und verheidete. Das natürliche Hochmoor war zerstört. Doch heute wandern wir wieder durch eine intakte Landschaft, die mit grossem Einsatz und hohem finanziellem Aufwand wiederhergestellt wurde. Lastwagen brachten vor zehn Jahren viele Tonnen an Lehm ins Moor, um den Graben zu füllen, Bagger veränderten das Gelände, um das Terrain für ein funktionierendes Moor herzurichten. Damit über Jahrhunderte wieder eine vier bis fünf Meter dicke Torfschicht entsteht.

Gutes Beispiel für eine Renaturierung

Die Föhren wurden gerodet, damit die spezialisierte Moor-Vegetation wieder eine Chance hatte. Projektleiter Rudolf Staub ist zufrieden, zwar fliesse immer noch etwas Wasser weg, was in einem Moor nicht sein darf. «Aber die wichtigen Torfmoose konnten sich etablieren, die Vegetation macht Fortschritte», sagt Staub. So umschwirren uns Libellen verschiedenster Art, auch solche, die spezialisiert auf Moore sind. Das Hochmoor Gamperfin sei ein gutes Beispiel für eine Renaturierung eines Hochmoors, sagt Ariel Bergamini von der Forschungsanstalt WSL, auch wenn das Projekt noch nicht zu Ende sei.

Projektleiter Rudolf Staub (links) erklärt, was im Hochmoor Gamperfin alles unternommen wurde. Bruno Knellwolf

Bergamini macht seit Jahren ein nationales Moor-Monitoring und kann somit abschätzen, ob die vor 34 Jahren durch das Schweizer Stimmvolk angenommene Rothenthurm-Initiative zum Schutz der Moore ihre Wirkung erreicht. Der Moorexperte sagt:

«Punktuell gibt es positive Trends bei renaturierten Mooren. Viele ehemals stark geschädigte Hochmoore im Schweizer Mittelland entwickeln sich gut.»

Nämlich dort, wo die Kantone aktiv Moorschutz betreiben. National ist der Trend aber weiterhin negativ. Das Hauptproblem ist, dass die Flach- und Hochmoore austrocknen und verbuschen. Zur Austrocknung der Hochmoore führen oft alte Entwässerungsgräben und auf den austrocknenden Böden wachsen Büsche und Bäume besser. Zudem trocknen die Moore auch wegen der heisser werdenden Sommer aus.

Ariel Bergamini von der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL zeigt das für ein Moor wichtige Magellans Torfmoos (Sphagnum magellanicum). Bruno Knellwolf

Dabei gilt es zwischen Flach- und Hochmooren zu unterscheiden. Hochmoore sind natürliche Ökosysteme, die in der Schweiz nach der Eiszeit entstanden sind. Flachmoore, die heute noch viele Gebiete in den feuchten Nordalpen prägen, waren ursprünglich nasse Wälder. Zu Flachmooren wurden sie erst durch die Waldrodung. Werden sie heute nicht mehr bewirtschaftet, kommen die Wälder zurück. Die Gehölze verdrängen auf Flach- und Hochmooren die typische Moorflora und

-fauna. Wegen der Gehölzzunahme werden sie schattiger, was der lichtliebenden Moorvegetation schadet.

Weltweit wichtige CO 2 -Speicher

Sinkt die Qualität der Moore, geht die Wirkung als CO 2 -Speicher verloren. Das hat in der Schweiz aufgrund der geringen Moorfläche zwar nur wenig klimatische Auswirkungen, aber immerhin entlässt ein ausgetrocknetes Moor pro Hektare 20 bis 30 Tonnen CO 2 in die Luft. Weltweit sind Moore deshalb wichtige CO 2 -Senken.

Es gibt aber noch viele andere Gründe, Moore zu schützen. «Schon vor der Rothenthurm-Initiative war Naturschützern klar, welche aussergewöhnliche Biotope Moore darstellen.» Mit speziellen Pflanzen und Tieren – mit Insekten, die nur dort zu finden sind. «Ein Moor bietet eine Zeitreise in unsere Vergangenheit, denn darin lagern Zeugen aus der frühen Schweiz», sagt Ariel Bergamini. Im Torf sind Pollen vergraben, die ein Zeitarchiv sind und mit der die Vegetationsgeschichte der Schweiz über Tausende Jahre rekonstruiert werden kann. Und nicht zuletzt sind Moore wunderbare Landschaften und für Menschen in der ganzen Schweiz wichtige Naherholungsgebiete. Was hier auf dem Hochmoor Gamperfin eindrücklich zu sehen ist.