TeleM1 / gue

«Mis Dihei» Ein Hauch Marrakech in Wallisellen: So wohnt Marion in ihrer Wohlfühloase, die sie eigenhändig geschaffen hat Marion hat sich in Wallisellen eine wahre Wohlfühloase geschaffen. Die 50-Jährige liebt das Marokko über alles und das ist nicht nur im Gemeinschaftsgarten erkennbar, sondern auch in ihrer 4-Zimmerwohnung, die sie mit ihrer Tochter bewohnt. Do it yourself ist das Motto der Restauratorin, deshalb hat sie in der Wohnung so ziemlich alles selbst verschönert - von den Wänden über die Küche bis zu den Möbeln. 23.07.2022, 05.00 Uhr

Seit bald 20 Jahren wohnt Marion gemeinsam mit ihrer Tochter in einem Mehrfamilienhaus in Wallisellen. Die Altbauwohnung hat die 50-Jährige seither mehrmals umdekoriert, insbesondere auch das Zimmer der Tochter: Der ehemals pinke Raum wirkt heute mit den erdfarbenen Tapeten und dem offenen Kleiderregal erwachsener. «Ich liebe es, mit meinen Händen zu arbeiten und etwas zu kreieren», so Marion gegenüber der Sendung «Mis Dihei».

In der restlichen Wohnung, wie etwa in ihrem Schlafzimmer, lässt Mario ihrer Liebe für die Stadt Marrakech freien Lauf: Muster und Ornamente erinnern in jeder Ecke der Wohnung an die orientalische Stadt. Dabei kommt das Arbeiten mit den Händen nicht zu kurz. Im Esszimmer etwa durchschlug die 50-Jährige eigenhändig die Wand und schaffte damit einen Durchgang.

Dabei seien alte Zeitungen zum Vorschein gekommen, die sie mit aktuellen Zeitungen und einem persönlichen Brief wieder in der Wand versteckt habe. «Das ist eine Liebeserklärung an das Haus», so Marion. Die Koordinaten ihres Daheims trägt die leidenschaftliche Handwerkerin heute auf ihrem Nacken. (gue)