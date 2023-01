Jahreshoroskop 2023: So stehen die Sterne für die Sternzeichen

«Madame Etoile» Jahreshoroskop 2023: So stehen die Sterne für die einzelnen Sternzeichen Alle Jahre wieder teilt Astrologin Monica Kissling die Zukunft in Gut und Schlecht. Nach dem Blick in die Sterne verrät sie, welche Sternzeichen im neuen Jahr beschwingt unterwegs sind und welche etwas mehr Geduld brauchen oder gar kämpfen müssen. 01.01.2023, 05.00 Uhr

Günstige Sterne

Für Stiere wird das neue Jahr weniger anstrengend als 2022. Jupiter bringt viel Zuversicht und Glück. Aber Achtung bei den Finanzen: Es besteht die Gefahr, dass zu viel Geld für Luxus ausgegeben wird.

Für die Krebse wird 2023 ein Übergangsjahr, in dem sie vieles abschliessen können und müssen. Dank Saturns Hilfe fällt es leichter, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Uranus bringt zudem gute Ideen und vor allem auch viel Support von Freunden.

Zwillinge zeigen 2023, was sie können! Mitte Januar kommen sie in die Gänge und können Projekte vorantreiben. Ab März legt Saturn den Zwillingen jedoch wieder neue Steine in den Weg.

Die Liebessterne stehen für Waagen das ganze Jahr 2023 günstig. Sie werden ausgiebig verwöhnt. Im Sommer könnte es aber kritisch werden. Es gilt, sich dann nicht auf Machtspiele einzulassen.

Gute Nachrichten für die Jungfrauen: 2023 könnte eine Lohnerhöhung sowie viel Unterstützung vom Arbeitgeber bringen. Die Liebessterne fordern jedoch Beziehungsarbeit.

Gemischte Sterne

Wenn die Löwen im 2023 nicht heiraten, sind sie dennoch im Hoch. Ja fast sogar im Liebesrausch. Der Haken daran: Die Hoffnungen und Erwartungen an den Partner oder die Partnerin könnten zu hoch sein.

Schützen haben die beste Zeit des Jahres im ersten Quartal von 2023. Jupiter stärkt dann ihre Zuversicht und Tatkraft. Ein guter Moment, um neue Projekte anzupacken oder gar ein Abenteuer zu wagen.

Dem Widder kann Anfang des Jahres ein Budgetplan helfen. Es eröffnen sich 2023 tolle Möglichkeiten, aber der Widder muss seinen Übermut im Zaum halten. Verzicht fällt ihm leider schwer.

Für Steinböcke beginnt 2023 ein neuer Lebensabschnitt. Das Ziel ist: weniger arbeiten, mehr Freizeit. Dies vor allem der Gesundheit und Zufriedenheit zuliebe. Auch wichtig: Steinböcke müssen lernen, sich ohne Schuldgefühle abgrenzen zu können.

Wassermänner können im Januar und Februar Ballast abwerfen, ausmisten und loslassen. Das schafft Raum für Neues. Falls Sie auf Partnersuche sind, nutzen Sie unbedingt die Zeit bis Mitte März.

Turbulente Sterne

Mars macht den Fischen noch bis Mitte März Stress. Sie sind dünnhäutig und brauchen unbedingt regelmässig Rückzugsmöglichkeiten. Im April wäre dann ein günstiger Zeitpunkt, um Ferien zu machen.

Die guten Nachrichten zuerst: Saturn verspricht den Skorpionen ab März Entlastung. Ab dann haben sie mehr Zeit für sich. Die Planung bleibt aber dennoch schwierig. Skorpione müssen immer wieder einen «Feuerwehreinsatz» leisten und viel in ihre Beziehungen investieren.