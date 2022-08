Thomas Hürlimann: Interview zu seinem neuen Roman "Roter Diamant"

Literatur «Konservative haben schon immer die besseren Bücher geschrieben»: Autor Thomas Hürlimann im Interview Für die deutsche Presse ist seinen neuer Roman «Der Rote Diamant» ein Meisterwerk. In der Schweiz fühlt sich Thomas Hürlimann manchmal missverstanden. Er prangert den links-grünen Mainstream in der Kultur an, rät dazu, den Neutralitätsbegriff zu überdenken und verrät, warum er lieber zurück als nach vorne schaut. Raffael Schuppisser und Daniele Muscionico Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Thomas Hürlimann lebt in einem Bootshause am Zugersee. Thomas Egli

Wer mit Thomas Hürlimann spricht, trifft auf einen Philosophen. Er lebt offiziell in Walchwil, doch in Wahrheit ist sein Zuhause seine Bibliothek. Er empfängt uns am Zugersee vor seinem Gästehaus, wo er gerne Freunde beherbergt. Hürlimann ist ein zuvorkommender Zeitgenosse, bietet uns die besten Plätze mit Seesicht an und serviert Kaffee. Im Gespräch entpuppt sich der Autor als nicht versiegender Quell von Geschichten, jede versehen mit einer Pointe und dem scharfen Blick auf seine Heimat, die nur einer hat, der lange in der Fremde war.

Sind Sie nervös? Ihr Buch liegt seit zwei Tagen auf dem Markt, gehen Sie durch ein Gefühlsbad?

Der für mich heikelste Moment war, als ich das Manuskript zum ersten Mal aus der Hand gab und Fedora Wesseler sandte. Sie ist Übersetzerin (meines Romans «Vierzig Rosen» ins Französische) und Dramaturgin. Sie war die erste Leserin, und bis ich ein Echo von ihr bekam, war ich schlaflos. Aufgeregt wartete ich auch auf die Reaktion meines Lektors im Verlag. Als sie positiv ausfiel, durfte ich hoffen, dass der Roman in der Öffentlichkeit eine gute Aufnahme finden würde. Entscheidend sind erste Zahlen aus dem Verkauf. Die Buchhandlungen machen das Buch.

Lesen Sie die Kritiken zu Ihren Büchern?

Ja, und ich kann von mir behaupten, dass eine Rezension, die gut geschrieben ist, auch schlecht sein darf. Der Kritiker der FAZ Gerhard Stadelmaier schrieb nach der Uraufführung meines Stücks «Stichtag» einen Verriss mit dem Satz: «Der dithyrambische Sennenbub möchte gern im Blut waten, er patscht aber nur in der Milch herum.» Das ist doch grossartig! Ich habe die Kritik in einem deutschen Intercity gelesen und so laut gelacht, dass sich das ganze Abteil nach mir umgedreht hat.

Ein Ritterschlag des Grosskritikers, man hätte sich nachgerade bei ihm bedanken müssen ...

Die Kritiken im Theater sind viel gefährlicher als die eines Buchs. Ein Roman hat Zeit, er kann in einem Bücherregal Jahrzehnte auf eine Leserin warten, die ihn zufällig entdeckt. «Der grosse Kater» wurde in der Schweiz ablehnend besprochen. Als er zehn Jahre später in die Kinos kam, schrieb ein Kritiker, der mich beim Erscheinen des Buchs bös verrissen hatte: «Ein grossartiger Roman, aber eine schlechte Verfilmung!»

Interessanterweise sind die Reaktionen auf Ihr neustes Buch in Deutschland deutlich besser als in der Schweiz. Haben Sie dafür eine Erklärung?

Der rote Diamant: S. Fischer, 316 Seiten. S. Fischer

Ich bewege mich ausserhalb des linksgrünen Mainstreams, deshalb mag es Vorbehalte gegen meine Person geben. Aber auch literarische Gründe spielen eine Rolle. Werner Weber, der langjährige NZZ-Feuilleton-Chef, stellte fest, dass die Schweizer Literatur an einem Pestalozzi-Syndrom leide. Beliebt ist das Pädagogische und Belehrende. Was spannend, rasant, wild, verrückt oder masslos ist, stösst hierzulande auf eine gewisse Skepsis.

Sie ärgern sich über Ihre politisch linksgedrehten Berufskolleginnen und Kollegen?

Das hat etwas mit der Klosterschule zu tun. Ich war in einer Anstalt, die den Individualismus bekämpft hat. Im Buch wird es beschrieben: Sei mittelmässig, bleibe im Strom! Wenn ich mir etwas im Leben geschworen habe: Das passiert mir nie wieder! Am Institut für Gesellschaftswissenschaft in Berlin, dem früheren Philosophischen Institut, hat mich die stramm linke Fraktion auf einer Wandzeitung als «Anarcho-Solipsisten» bezeichnet. Ich war der totale Einzelgänger, der in keiner politischen Fraktion mitmachte. Mir sollte schon einmal der Individualismus ausgetrieben werden, den will ich nun ein Leben lang schützen.

Wie erklären Sie sich, dass unter ihren Kolleginnen und Kollegen ein «links-grüner Mainstream», Sie bezeichnen ihn so, herrscht?

Die wahren Dichter waren schon immer konservativ, von Sophokles über Goethe bis Tschechow, Hofmannsthal, Botho Strauss oder Martin Mosebach. Zum Geschäft der Literatur gehört es, vergehende oder vergangene Welten aufzubewahren, das heisst: Sie zu konservieren. Auch Peter Handke, sicher der innovativste Schriftsteller meiner Generation, hat im heutigen Mainstream viele Feinde. Das liegt in der Natur der Sache. Wer einen eigenen Blick auf die Menschen und die Realitäten hat, verstört und verletzt die Gefühle der Mehrheit, der Vielen. Gottfried Benn schrieb die schönsten Gedichte des 20. Jahrhunderts und wird bis heute als Rechter verschrien. Gewiss, Benn distanzierte sich erst 1935 von den Nazis, aber wissen Sie, warum? Ihm gingen die linken Literaten mit ihren Menschheits-Verbesserungs-Ideologien dermassen auf den Sack, dass er sich für die falsche Seite entschied. Als ich davon erfuhr, dachte ich: Das könnte mir auch passieren!

Der sogenannte Köppel-Effekt. Aus dem Willen heraus, aus Prinzip, Widerspruch zu leisten, wird man ebenso zum Prinzipienreiter.

Nein, das läuft bei mir anders ab. Nach den Jahren im Internat habe ich das System der streng katholischen Erziehung ein für alle Mal verlassen – und bin nicht in ein anderes System, etwa in den Sozialismus, eingetreten. Ich versuchte «draussen» zu bleiben, ausserhalb aller Systeme und Ideologien. Im Übrigen halte ich mich an den Rat von Thomas Mann: Wenn ein Ruderboot nach links kippe, meinte er, müsse man auf der Ruderbank nach rechts rutschen, damit das Boot nicht kentere. Und umgekehrt. Kippe es nach rechts, verlagere man das Gewicht nach links. Im linken Berlin rutschte ich im Meinungsboot nach rechts, im rechten Zug eher nach links.

Sie stellen fest, dass in der Schweiz das freie Denken enger wurde?

Ja, denn leider gibt es die «kleine Landsgemeinde» nicht mehr: den Stammtisch. Als ich noch in der Nähe von Einsiedeln lebte, sass ich oft am Tresen des Restaurants «Klostergarten», wo es teilweise hoch zu- und herging. In erster Linie stritten wir um die Dorfpolitik, aber auch das Thema EU wurde kontrovers diskutiert. Diese unmittelbare Diskussion gibt es so nicht mehr. Und die Presselandschaft, die die politischen Zugehörigkeiten abgebildet hat, ist ebenfalls verschwunden. Früher konnte eine ganz andere Auseinandersetzung stattfinden.

Heute sind die Positionen weniger klar ersichtlich?

O ja. Als ich versucht habe, die derzeitige Neutralitätsdebatte zu verstehen, bin ich gescheitert. Viel Palaver diverser Parteien um einen undefinierten Begriff!

Sie nehmen die Diskussion als zu wenig durchdacht wahr?

Darf ich einen kurzen Blick in die Historie werfen? Heute wird von der SVP behauptet, wir hätten uns während des Weltkriegs neutral verhalten. Das stimmt nur bedingt. Jede Nacht verkehrten Güterzüge zwischen dem faschistischen Deutschland und Mussolinis Italien, und Bührle produzierte bis knapp vor Kriegsschluss für die deutsche Wehrmacht. Im Sommer 1944 kam es dann zu einer kritischen Situation. Die Deutschen waren in Italien auf der Flucht vor den Alliierten, und der direkte Rückzug ins Reich hätte durch die Schweiz geführt. Den Deutschen auf dem Fuss folgten zwei US-Divisionen und die 8. britische Armee unter Marschall Montgomery. Zum Glück nahmen sowohl die Deutschen als auch die Alliierten den Umweg durch das Tirol. Sie haben unsere Neutralität respektiert – obwohl wir gar nicht so neutral waren. Aber der Bundesrat und die Diplomatie haben klug mit diesem Begriff operiert. Er war eine Art Schutzbehauptung, die uns tatsächlich geschützt hat.

In der aktuellen Neutralitätsdebatte empfehlen Sie den Blick zurück?

Ja, denn ich sehe einen grossen Unterschied zum Neutralitätsbegriff von damals. Im Zweiten Weltkrieg wurde er defensiv genutzt. Die Neutralität war unsere Verteidigungsstrategie. Heute müssen wir uns nicht verteidigen. Es geht nicht um eine Schutzneutralität. Wir richten heute den Neutralitätsbegriff nach aussen. Er soll uns als Handlungsanweisung dienen.

Thomas Ruckstuhl

Und wie lautet die Handlungsanweisung? Ist es richtig, dass wir die Sanktionen mittragen?

Wir nutzen noch immer die defensive Neutralität, gehen aber damit offensiv um. Das ist ein Widerspruch. Er muss schleunigst geklärt werden.

Hat ihn zumindest der Bundesrat erkannt?

Nein. Der Bundesrat machte den Fehler, dass er auf der Basis einer defensiven Neutralität, die aus dem Zweiten Weltkrieg stammt, plötzlich offensiv operierte. Das sorgte für eine heillose Verwirrung, auch im Ausland.

Kann man denn den Freiheitskampf der Ukraine unterstützen und gleichzeitig sagen, wir sind neutral.

Ich denke schon. Österreich macht das vor. Von einem neutralen Standpunkt aus lässt sich ein Aggressor verurteilen – mit der Konsequenz, dass man das überfallene Land unterstützt.

Es fällt Ihnen einfacher, über den historischen Neutralitätsbegriff zu sprechen als einen neuen zu definieren. Sie haben auch mal geschrieben, dass Sie im Zug immer in Gegenfahrtrichtung sitzen, weil sie zurückschauen wollen …

Hürlimann erzählt seine Kindheit und Jugend im Kloster. Hörbuch. Supposé

Als Kind habe ich auf einer Eisenbahnfahrt zu meinem Vater gesagt: «Sitz’ du in Fahrtrichtung, ich schaue lieber zurück.» Das hat ihn verwundert. Als Politiker hat er den Blick stets nach vorn gerichtet, auch im Zug.

Sie haben sich der kindlichen Neugierde verweigert …

O nein. Ich richtete den Blick neugierig auf das, was in die Vergangenheit entwich. Der Vater wollte das Kommende sehen. Er hätte lieber gestanden, als gegen die Fahrtrichtung zu sitzen.

Sybille Berg hat mal gesagt, Romane, die sich nicht mit der Gegenwart auseinandersetzen, interessieren sie nicht.

Schade, da verpasst sie die beste Literatur: Tolstois «Krieg und Frieden» oder Prousts «Auf der Suche nach der verlorenen Zeit». Die Gegenwart ist bei Ihnen in der Zeitung ganz gut aufgehoben, aber wenn es in die Tiefe gehen soll, ist ein Überblick gefordert, den man nur aus der Distanz erlangen kann.

Gibt es deshalb noch keinen Corona-Roman?

Vermutlich. Auch die berühmten Pestromane wurden erst lange nach der Seuche verfasst. Deshalb sind sie heute noch aktuell.

Man kann also nicht über die Gegenwart schreiben und schon gar nicht über die Zukunft. Von der Science-Fiction halten sie also nichts?

So eng sehe ich das nicht. Die Romane von Philipp K. Dick finde ich toll – besonders dann, wenn ein Raumfahrer im dritten Jahrtausend ein Schnurtelefon benutzt, das wie bei meiner Grossmutter an der Wand hängt. Wir können uns die Zukunft nur vage vorstellen, deshalb liegt das weite Land der Literatur in der Vergangenheit.

Und dennoch, so dünkt uns mit Blick auf das Weltgeschehen, lernt man nichts aus der Vergangenheit.

Das gilt für die Gesellschaft, nicht für die Lesenden. Gute Bücher sprechen immer zu einem Individuum. In Musils «Mann ohne Eigenschaften» gibt sich Ulrich, die Hauptfigur, ein «Ulrich-Jahr», um herauszufinden, wohin sein Leben gehen soll. Also gab ich mir nach der Lektüre von Musils Jahrhundert-Roman ein «Thomas-Jahr», und siehe da, an dessen Ende klingelte Egon Ammann an meiner Tür. Er holte meine Erzählungen aus der Schublade und gab sie heraus.

Das war ein guter Rat von Musil.

Ja, auch wenn es mein Leben nicht einfacher gemacht hat.

