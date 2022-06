TeleM1

Lifestyle Mit 71 ein international gefragtes Model: Die Bündnerin Carmen Meier über ihre Karriere und die Liebe Sie ist 71 Jahre alt und ein international gefragtes Model. Der Laufsteg ist Carmen Meiers Bühne und vor der Kamera blüht sie so richtig auf. Die Powerfrau steht für «Body Positivity» und sieht in den jüngeren Models keine Konkurrenz. Patricia Boser besucht die gebürtige Bündnerin in ihrem Traumhaus in Uerikon direkt am See. 18.06.2022, 05.00 Uhr

Seit rund fünf Jahren ist die 71-jährige Bündnerin Carmen Meier auf internationalen Laufstegen unterwegs und liebt ihren Job vor der Kamera. Dabei wurde sie nur zufällig entdeckt, wie sie der Moderatorin Patricia Boser erzählt. Es sei in Zuoz passiert, als sie sich in einem Hotel eine Pause vom Schafhirten gegönnt habe. Da sei sie von einer Fotografin für ein Shooting von Schweiz Tourismus angefragt worden und so habe alles seinen Lauf genommen.

Viel länger verbindet sie allerdings die Liebe zu ihrem Ehemann Peter, wie sie weiter erzählt. Seit sie sich an einem verschneiten Abend vor 37 Jahren in einem Restaurant in Graubünden kennen gelernt haben, seien sie unzertrennlich. «Er ist in mein turbulentes Leben gekommen wie eine Sternschnuppe», beschreibt sie den Moment des Kennenlernens. Heute wohnen sie gemeinsam in ihrem Traumhaus in Uerikon direkt am See. (gue)