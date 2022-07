Lifestyle: Zu Besuch bei Medium Elvira Truttmann in Einsiedeln

Schon als Kind hat sie Verstorbene wahrgenommen und arbeitet nun seit 20 Jahren erfolgreich als Medium und Heilerin in ganz Europa: Patricia Boser hat Elvira Truttmann in ihrem Zuhause in Einsiedeln besucht und nachgefragt, wie es ist, ständig mit Toten in Kontakt zu sein.

09.07.2022, 05.00 Uhr