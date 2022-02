Covid-19 erhöht das Risiko für Schlaganfälle und Herzinfarkte

Langzeitfolgen Neue Studie: Covid-19 erhöht Risiko von Herzinfarkten und Schlaganfällen deutlich Eine Infektion mit Sars-CoV-2 erhöht im Jahr nach der Infektion das Risiko einer Reihe von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das zeigt eine neue gross angelegte US-Studie mit Millionen von Gesundheitsdaten. Bruno Knellwolf 7 Kommentare 09.02.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Coronavirus erhöht auch das Langzeit-Risiko für Herz- und Kreislauferkrankungen. Naeblys / iStockphoto

Sechs Monate nach einer Covid-Infektion leiden in der Schweiz immer noch 25 von 100 Personen an Langzeitfolgen. Drei von 100 sind sogar sehr stark betroffen wie Milo Puhan von der Universität Zürich diese Woche in Bern an der Fachmedienkonferenz des BAG erklärt hat.

Zu schweren Long-Covid-Folgen gehören auch durch Covid-19 ausgelöste Herz- und Kreislauferkrankungen. Eine grossangelegte Studie des Medizinischen Zentrums der US-Veteranenvereinigung in St.Louis hat die Folgen von Covid-19 auf Herz- und Kreislauf ein Jahr nach der Infektion analysiert. Herausgefunden haben sie, dass das Risiko von einer Reihe von Herz-Kreislauf-Erkrankungen nach Covid messbar steigt.

Untersucht haben die Forscher in ihrer diese Woche in «Nature Medicine» erschienen Studie 153'000 an Covid-19 erkrankte Personen und diese mit zwei grossen Kontrollgruppen verglichen: Mit einer Gruppe von 5,6 Millionen Menschen, die während der Pandemie kein Covid-19 hatte, und mit einer Gruppe von 5,8 Millionen, deren Daten aus der Zeit vor der Pandemie stammen.

Kurzzeitfolgen ausgeschlossen

Um sicherzugehen, dass es sich um Langzeitfolgen und nicht nur um kurzfristige Erkrankungen handelte, wurden die ersten 30 Tage nach der Infektion aus der Analyse ausgeschlossen. Die US-Wissenschafter konnten so zeigen, dass Personen mit Covid-19 über die ersten 30 Tage nach der Infektion hinaus ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen in verschiedenen Kategorien haben. Zwischen einem und zwölf Monaten nach der Erkrankung tragen demnach Schlaganfälle und sonstige Erkrankungen der Blutgefässe des Gehirns, Herzrhythmusstörungen, Erkrankung der Herzkranzgefässe, Herzbeutel- und Herzmuskel-Entzündungen, Herzversagen und thromboembolische Erkrankungen auf.

Milo Puhan, Direktor des Instituts für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention, Universität Zürich, Leiter von Corona Immunitas Peter Schneider / KEYSTONE

Für Milo Puhan sind die Erkenntnisse aus der US-Studie zu Schlaganfällen und Herzinfarkten am wichtigsten, weil diese Long-Covid-Folgen beträchtliche Auswirkungen auf die Population haben. Und Puhan ergänzt:

«Die Myokarditis ist meines Wissens meistens milde.»

Pro 1000 Personen wurden in der Studie vier zusätzliche Schlaganfälle und drei Herzinfarkte festgestellt, was einer Risikoerhöhung von 50 respektive 60 Prozent entspricht. Die Studienautoren schreiben, dass all diese Risiken und Belastungen auch bei Personen auftraten, die während der akuten Phase der Infektion nicht hospitalisiert waren, also auch bei weniger schweren Erkrankungen. Allerdings stieg das Risiko in Abhängigkeit zum Verlauf während der akuten Phase, also ob jemand hospitalisiert war oder nicht oder gar auf der Intensivstation landete.

Intensiv-Patienten deutlich stärker betroffen

Das Herzinfarkt-Risiko stieg nach einem milden Covid-Verlauf nur wenig, bei Covid-Patienten auf der Intensivstation erhöhte sich das Herzinfarkt-Risiko aber um das Zehnfache. Stark stieg bei allen gemäss der Untersuchung das Risiko einer Myokarditis, einer Herzmuskelentzündung. Das Risiko dafür war bereits nach mildem Verlauf dreimal so häufig wie bei Menschen ohne Covid-19. Ein Herzversagen wiegt im Vergleich zu Myokarditis aber schwerer, weil die dadurch ausgelöste Krankheitslast deutlich höher ist, wie die Studie zeigt. Nach einem Spitalaufenthalt wegen Covid-19 traten rund 50 zusätzliche Fälle pro 1000 Personen auf.

Die Langzeitfolgen treffen auch unter 50-Jährige. Getty

Diese Resultate haben den US-Kardiologen Eric Topol aufgeschreckt, er erwähnt als Kommentar zur Nature Medicine-Studie auch noch eine australische Studie, bei der über 20'000 Fälle untersucht wurden, nach drei Monaten ein 15-faches Risiko einer Herzmuskel- und Herzbeutelentzündung zeigt, ein sechsfaches Risiko einer Lungenembolie und ein vierfaches Risiko eines Herzinfarkts. Zudem erwähnt er auch eine Studie aus «Science» zu neurologischen Symptomen im Zusammenhang mit Covid-19, zu denen auch der Schlaganfall gehört. Topol twittert: «Viele Menschen, die nach einer akuten Covid-19-Infektion anhaltende neurologische Symptome haben, sind unter 50 Jahre alt und waren vor der Infektion gesund und aktiv.»

Auch Milo Puhan beurteilt das Resultat des erhöhten Herzinfarkt-Risikos als bedeutend. Je nach Altersgruppe gibt es im Durchschnitt generell 5 bis 15 Herzinfarkte pro 1000 Personenjahre, das sind 1000 Personen über ein Jahr beobachtet. «Da scheint mir der in der Studie festgestellte Zuwachs wirklich bedeutend, auch da es ja so viele infizierte Personen gibt», sagt Puhan.

Männer sind mehr betroffen

Aufgeschlüsselt wurden die Langzeitfolgen auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch auf Alter, Geschlecht und Vorerkrankungen. Die Analyse zeigt, dass Männer ein höheres Risiko haben als Frauen. Erstaunlicherweise haben Übergewichtige und Diabetiker ein weniger stark erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Gründe dafür sind noch nicht bekannt. Das ist insofern erstaunlich, weil die Studien zu Long Covid sonst generell zeigen, dass Frauen mit erhöhtem BMI am meisten an vielfältigen Long-Covid-Symptomen leiden, wie Milo Puhan sagt.

Erschöpfung ist das häufigste Long-Covid-Symptom

Seine Untersuchungen zeigen, dass generell höheres Alter, das weibliche Geschlecht, Vorerkrankungen, vor allem Asthma, und der Schweregrad der Akuterkrankung in den relevanten Studien konsistent als grösste Risikofaktoren herauskommen. Vorläufige Erkenntnisse deuten zudem darauf hin, dass zu den genannten Risikofaktoren auch Fettleibigkeit mit Langzeitsymptomen zusammenhängen können. Long Covid führt dabei zu mehr als 50 Symptomen, wobei Müdigkeit, Belastungsstörungen, Kurzatmigkeit, Geruchs- und Geschmacksstörungen, Konzentrationsschwächen und Erinnerungsprobleme nach einem Jahr die häufigst genannten Long-Covid-Symptome sind, wie Puhan erklärt. Dank der neuen US-Studie weiss man nun auch mehr über die Langzeitfolgen bei den Herz- und Kreislauferkrankungen.

7 Kommentare Margrit Holzhammer vor etwa 3 Stunden 2 Empfehlungen Noch etwas zum Bild: Wenn diese Ärztin eine Ahnung von Hygiene hätte, würde sie die langen Haare zusammenbinden......... es ist wegen dem Infektionsrisiko für den Patienten!!! Man kann auch an einem Infekt sterben! 2 Empfehlungen Sybille Stadelmann vor etwa einer Stunde Und ich kenne nur Personen, welche jetzt noch Probleme haben nach einer Covid-Erkrankung. In meinem Familien- und Bekanntenkreis hat niemand Probleme nach der Impfung und die meisten aus meinem Kreis sind geimpft, sogar geboostert. Alle Kommentare anzeigen