Forscher finden Plastikfresser aus den Alpen

Kunststoff Plastikfresser aus den Alpen zersetzen Kompostsäcke – aber nur sehr langsam Mikroorganismen aus den Alpen könnten genutzt werden, um gebrauchten Plastik in seine Bausteine zu zerlegen. Aus diesen würde neuer Plastik, ohne dass dafür neues Erdöl verwendet werden muss, wie Mikrobiologen der Forschungsanstalt WSL herausgefunden haben.

WSL-Mikrobiologe Beat Frey und seine Kollegin Marcia Phillips auf dem Muot da Barba Peider, wo die Bodenproben aus dem Permafrost gesammelt wurden. WSl/Beat Stierli

Plastik ist nützlich, aber als Abfall mehr als ein Ärgernis. Sei es in den Meeren oder in den Alpen, wo Wanderer ihre Reste zurücklassen. Zwei Mikrobiologen der Forschungsanstalt WSL haben nun in einer Studie untersucht, ob es in kalten Regionen wie den Alpen oder Polen Bakterien oder Pilze gibt, die Kunststoffe abbauen können.

Diese Mikroorganismen gibt es, wie Joel Rüthi und Beat Frey herausgefunden haben. Allerdings zersetzten sie im Versuch mit Bodenproben aus dem Engadin nur kompostierbare Plastiksäcke. Dem gewöhnlichen schwarzen Abfallsack aus Polyethylen (PE) konnten die Organismen auch nach fünf Monaten bei einer Temperatur von 15 Grad nichts anhaben.

Löcher in den Kompostsäcken

Allerdings waren auch die Kompostsäcke aus biologisch abbaubarem Material nach fünf Monaten nicht verschwunden. «Diese wurden zwar teilweise abgebaut, aber bis zur vollständigen Zersetzung würde es sehr viel länger dauern», sagt Rüthi in der WSL-Meldung. Auch die Kompostsäcke sollten also nicht in den Alpen liegen gelassen werden.

Darum ging es den beiden Forschern aber nicht. Ihr Ziel war herauszufinden, ob an Kälte angepasste Mikroorganismen für den technologischen Plastikabbau genutzt werden können, der die Welt von den Plastikmüllhalden befreien soll.

Enzyme gefunden, die chemische Substanzen im Plastik abbauen

Die Mikrobiologen fanden auf dem kompostierbaren Plastik Gene für Enzyme. Solche Enzyme sind beispielsweise darauf spezialisiert, langkettige Pflanzenmoleküle wie Lignin und Cutin oder auch Ester, die Bausteine von Polyester, zu zerlegen. Das schafften die gefundenen Gene an bestimmten Stellen der langen Molekülketten. «Daraus schliessen wir, dass sich dort Mikroorganismen angesiedelt haben, die chemische Substanzen, wie sie in Plastik vorkommen, abbauen», sagt Rüthi.

Somit gelang Rüthi mit der Studie der Nachweis, dass Plastik abbauende Mikroben in den Alpen vorhanden sind und aktiv werden können. Allerdings erst nach Jahren. Zudem hat er viele neue DNA-Sequenzen entdeckt, aus denen man Plastik abbauende Enzyme gewinnen könnte – die ohne zusätzliche Wärme optimal funktionieren. Mit diesen sollen Kunststoffe wieder in ihre Bauteile zerlegt und nachher wieder zu neuem Plastik gemacht werden, und das ohne neues Erdöl zu brauchen. Eine Plastik-Kreislaufwirtschaft. Daran wird geforscht: Die Firma Carbios in Frankreich etwa möchte bis 2025 ein funktionstaugliches PET-Recycling-System zur Marktreife bringen.

