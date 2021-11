«Pandemie der Ungeimpften»: Stimmt das noch?

Kraft der Sprache «Pandemie der Ungeimpften»: Biden erfand den Begriff, Köppel brachte ihn in die Schweiz – doch jetzt wird er in Zweifel gezogen Der Satz gehört zum Standardrepertoire von Politikern: «Wir haben eine Pandemie der Ungeimpften.» Dieses Narrativ sei völlig falsch, widerspricht nun der bekannte deutsche Virologe Christian Drosten. Stimmt die Aussage für die Schweiz? Patrik Müller, Bruno Knellwolf 3 Kommentare 18.11.2021, 16.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Keystone/imago-images/Montage CH Media

Der Begriff «Pandemie der Ungeimpften» erlebte in den vergangenen Wochen ein exponentielles Wachstum. Erstmals tauchte er in der Schweizer Presse gemäss der Mediendatenbank SMD am 16. Juli 2021 auf. Die Schweizerische Depeschenagentur meldete, in den USA würde trotz steigender Durchimpfung die Fallzahlen stark ansteigen, und sie zitierte Rochelle Walensky, die Chefin der US-Gesundheitsbehörde CDC, mit dem Satz:

«Dies wird zu einer Pandemie der Ungeimpften.»

Fast zeitgleich begann US-Präsident Joe Biden, den Begriff zu verwenden. «Die einzige Pandemie, die wir haben, ist unter den Ungeimpften», sagte er und wiederholte den Satz in verschiedenen Reden und Interviews. Immer verbunden mit dem Aufruf, sich impfen zu lassen.

In Europa war es Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der den Begriff als erster verwendete. Am 10. August warnte vor einer «Pandemie der Ungeimpften». Er sagte: «Wer sich nicht impfen lässt, trägt auch die Verantwortung.» Im damals auf Hochtouren laufenden deutschen Wahlkampf fiel die Wendung immer wieder.

Und in der Schweiz? Hier war es, wiederum gemäss Mediendatenbank, SVP-Nationalrat Roger Köppel, der den Begriff einführte. Es sei zwar ein Risiko, sich etwas spritzen zu lassen, sagte er am 24. August in «Weltwoche Daily». Aber impfen helfe enorm im Kampf gegen das Virus. Die Zweifler, so Köppel, müssten sehen, «dass wir im Moment eine Pandemie der Ungeimpften haben».

Die NZZ lobte Köppel dafür. Er geniesse bei Massnahmenkritikern «fast schon Messias-Status» und weise zu Recht darauf hin, dass es sich um eine «Pandemie der Ungeimpften» handle.

Unter den Schweizer Exekutivpolitikern war es ebenfalls ein SVP-Vertreter, der (am 28. August) den Begriff erstmals brauchte. Der Berner Gesundheitsdirektor Pierre-Alain Schnegg sagte:

«Über 90 Prozent der Covid-Patienten im Spital sind nicht geimpft, auf den Intensivstationen ist der Anteil noch höher. Wir haben inzwischen tatsächlich eine Pandemie der Ungeimpften.»

Ab September wird es unübersichtlich, der Begriff fiel in der Schweiz immer öfter, im Ausland machte er fast überall Karriere, etwa in Italien (Aussage von Premier Mario Draghi); in Schweizer Medien erschienen bislang rund 600 Artikel, in der die «Pandemie der Ungeimpften» vorkommt.

Doch während Spitzenpolitiker wie Österreichs Ministerpräsident Alexander Schallenberg weiterhin davon sprechen, haben Wissenschafter ihre Sprache präzisiert oder gar umgekehrt. Denn es stimmt zwar nach wie vor, dass Ungeimpfte die Haupttreiber der Pandemie sind und die grosse Mehrzahl der Hospitalisationen ausmachen. Aber mit Delta und den sich häufenden Impfdurchbrüchen ist die Ausgangslage komplizierter geworden. Deutschlands bekanntester Virologe, Christian Drosten, sagte nun in der «Zeit»:

«Es gibt im Moment ein Narrativ, das ich für vollkommen falsch halte: die Pandemie der Ungeimpften. Wir haben keine Pandemie der Ungeimpften, wir haben eine Pandemie.»

Er begründete diesen Befund damit, dass Delta die Eigenschaft habe, sich trotz der Impfung zu verbreiten. Nach zwei, drei Monaten beginne der Verbreitungsschutz der Impfung zu sinken. Es gebe viele Menschen, gerade auch ältere, die schon im Mai oder im Juni geimpft worden seien. «Die verlieren jetzt allmählich ihren Verbreitungsschutz, und sie werden immer mehr», so Drosten, der das Fazit zog: «Wir haben eine Pandemie, zu der alle beitragen – auch die Geimpften, wenn auch etwas weniger.»

Die Virenlast nimmt schneller ab bei Geimpften

Die infizierten Geimpften tragen weniger zur Zirkulation des Virus bei, weil sie die Erreger nur drei bis vier Tage weitergeben, während Ungeimpfte das 12 bis 14 Tage tun. Somit hat die Impfung weiterhin einen bleibenden epidemiologischen Wert, auch wenn der Schutz gegen Infektion nach sechs Monaten auf 40 bis 70 Prozent zurückgeht.

Die Infektionseindämmung ist allerdings gar nicht das erste Ziel der Impfung, sondern die Verhinderung von schweren Erkrankungen und Tod. Und das funktioniert, weil der Schutz vor Hospitalisation in der Allgemeinbevölkerung weiterhin hoch bleibt zwischen 80 und 90 Prozent. Gegen die nachlassende Wirkung bei den Ältesten wird nun geboostert, bei Jüngeren bald auch.

Dass wir nicht mehr nur eine Pandemie der Ungeimpften erleben, hat seinen Grund bei den Verweigerern. Denn sie treiben die Zirkulation viel stärker an und füllen überwiegend die Spitäler, nicht die Geimpften. Das lässt sich am einfachsten mit Beispielen aus dem Ausland zeigen. In Spanien hat die erste Welle verheerend gewütet. Innerhalb kurzer Zeit starben etwa 30'000 Menschen in Altersheimen und überfüllten Spitälern. Dazu liefen gleichzeitig die Schreckensbilder aus Bergamo und Lissabon über den Bildschirm.

Traumatisierte Spanier helfen sich mit Impfung

Die Spanierinnen und Spanier waren traumatisiert und haben ihre Lehren daraus gezogen. 95 Prozent der über 40-Jährigen sind geimpft, bei den ältesten Spaniern beinahe 100 Prozent. Zwar steigen auch dort die Infektionszahlen wieder leicht an, aber auf tiefem Niveau mit einer 7-Tage-Indizenz von 60. Dasselbe gilt für Portugal, womit beide Ländern den Albtraum beendet haben, während wir weiterhin Impfdiskussionen führen.

Schweizer Wissenschafter haben nicht von der Pandemie der Ungeimpften gesprochen, sondern davon, dass das Virus im Laufe des Winters alle Ungeimpften befallen werde. Aber auch, dass Geimpfte nicht vor Infektion gefeit sind, weil keine Pharmafirma einen 100-prozentigen Impfschutz verspricht und Impfdurchbrüche zu erwarten waren. Wie viele Reinfektionen zu erwarten sind und wie stark die Wirkung der Impfung nachlässt, konnte nicht prognostiziert werden. Das zeigt sich erst mit der Zeit.

All das ändert aber nichts daran, dass die Pandemie nur mit Covid-Impfungen eingedämmt werden kann. Fehlt einem zu grossen Teil der Bevölkerung die Einsicht dafür, wird die Pandemie auch immer mehr wieder zur Pandemie nicht nur der Ungeimpften sondern aller.