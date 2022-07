Kommentar Gerade in der Schweiz sollten wir jetzt cool bleiben Alle reden über die Hitzewelle und das ist okay. In der Schweiz sollten wir uns aber nicht allzu laut beklagen. Deborah Stoffel 19.07.2022, 15.30 Uhr

Empfohlen bei diesen Temperaturen: Ein Sprung ins Wasser. Chris Iseli

«Afrika-Hitzewelle rollt an», «Bund ruft Gefahrenstufe 3 aus», «Europa erwartet höchste Temperaturen seit Aufzeichnungsbeginn» - die Schlagzeilen laufen heiss in diesen Tagen. Man könnte meinen, wir seien alle Eiswürfel, die in der Sahara über Mittag unter ein Brennglas geraten sind. Nur, das sind wir nicht.

Es ist nicht der Moment für Zynismus. Vom Wetter aufs Klima zu schliessen, ist gefährlich. Aber schaut man sich längere Zeiträume an, wird klar: Europa heizt sich auf, der Klimawandel ist eine Tatsache. Ebenso wie die Waldbrände in Frankreich, Griechenland, Italien und Portugal. In diesen Ländern gibt es schon jetzt Hunderte Hitzetote. Und eine Kaskade von Problemen, die der andauernde Wassermangel mit sich bringt.

Doch in der Schweiz? Da muss Beznau die Leistung drosseln, Äschen im Rhein sind in Gefahr – gewohnter Sommerstandard. Und ja, im Tessin herrscht Wassermangel. Autowaschen und Rasensprengen sind verboten. So sehr trifft uns diese Hitzewelle bis jetzt. Wir müssen staubige Autos und braune Rasen erdulden.

Wer schon Temperaturen von 45 Grad und mehr erlebt hat, weiss, was Hitze bedeutet. In unserer luftigen Alpenrepublik blicken wir auf Tage mit 35 Grad. Vielerorts gibt’s nicht einmal Tropennächte. Also lassen wir das Lamentieren, springen über Mittag ins Wasser, nehmen im Homeoffice eine kalte Dusche und werfen die Eiswürfel ins Glas.