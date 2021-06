Kommentar Der Bund will keine Gendersterne Die Bundesverwaltungen tun gut daran, sich (noch) aus dem Kampf der Gendersterne rauszuhalten. Zu unausgegoren, experimentell und ideologisch aufgeladen sind die geschlechtsneutralen Zeichen zur Zeit. Katja Fischer De Santi 21.06.2021, 20.00 Uhr

Karikatur, Cartoon: Genderstern, Gendersternchen Silvan Wegmann / Aargauer Zeitung

Die Bundeskanzlei schafft Fakten: Der Genderstern und ähnliche Schreibweisen dürfen in amtlichen Texten nicht verwendet werden, heisst es in einer sechseitigen Weisung, die nun öffentlich wurde. Keine Politiker:innen, keine Lehrer*innen, sondern Politikerinnen und Politiker und Lehrerschaft. Zwar will man eine möglichst inklusive Sprache anwenden, heisst es, nur die neuen sprachlichen Zeichen dafür seien noch zu wenig ausgereift.