Dörrobstmotten in der Küche und den Haferflocken

Kolumne Leserin fragt - Wissenschaftsredaktor antwortet: Dörrobstmotten finden einen Weg ins Glas Dörrobstmotten sind die häufigsten Schädlinge im Haushalt. Sie machen sich in den Lebensmitteln breit und durchlaufen dort beinahe ihren ganzen Lebenszyklus. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Dörrobstmotten (Plodia interpunctella) kleben auf einer Insektenfalle. Von deren Larven befallene Lebensmittel müssen weggeworfen werden. Siegra Asmoel/Imago

«Meine Küche war voll mit Dörrobstmotten. Es hatte sogar Würmchen in den geschlossenen Gewürzdosen. Wie sind die dort hineingekommen?», fragt Leserin R. E. aus Basel.

Durchs Glas der Gewürzdose schaffen es die Larven der Dörrrobstmotte nicht. Trotzdem finden sie einen Weg in die Dose, wie Gabi Müller, Leiterin Schädlingsprävention und -beratung der Stadt Zürich, erklärt. «Wir haben Larven von Dörrobstmotten in leere Konfigläser gesetzt, um sie am nächsten Tag als Anschauungsmaterial an einen Vortrag mitzunehmen. Sie waren dann alle draussen, weil sie entlang des Gewindes herausgekrochen sind», sagt die Biologin. Das bedeutet, dass sich die Larven auch reinbewegen können, wenn die Gewürzdose einen Plastikdeckel mit Gewinde hat.

Verdacht der Leserin hat sich bestätigt

Der Verdacht der Leserin bestätigt sich somit. Und auch ihre Klage über diese Insekten ist verständlich. Dörrobstmotten (Plodia interpunctella) sind die häufigsten Vorratsschädlinge im Haushalt und gehören zu den Schmetterlingen, werden aber weniger schmeichelhaft oft als Schaben oder Küchenschaben bezeichnet.

Ihr Vorhandensein in der Küche hat nichts mit Hygiene zu tun. Dorthin kommen sie als Eier oder Larve in eingekauften Lebensmitteln. Die Larven leben im Birchermüesli oder in der Nussschokolade. Wenn sie genug gefressen haben, kriechen sie in Ritzen und verpuppen sich, um später als Falter zu schlüpfen, deren einziges Ziel die Fortpflanzung ist. Wer sie in seiner Küche hat, dem bleibt nichts anderes übrig, als alle befallenen Lebensmittel fortzuwerfen.

