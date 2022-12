Beziehungen: Status lauwarm

Kolumne Beziehungsstatus: Lauwarm In ihrer Kolumne «Liebes Leben, wir müssen reden» schreibt Social-Media-Redaktorin Maria Brehmer über alles, was das Leben schöner macht – und manchmal auch schwieriger. Heute: Die einzelnen Phasen, die eine Beziehung durchläuft. Maria Brehmer 17.12.2022, 05.00 Uhr

Sandra Ardizzone

Nichts gegen lauwarm. Noch lauwarme Grittibänzen gehören zu den kulinarischen Highlights. Lauwarme Kachelofensitzbänke sind Umarmungen aus gebranntem Ton! Lauwarmes Hallenbadwasser geht in Zeiten des Strommangels ebenfalls klar. Kaffee, der nicht mehr richtig heiss ist, sorgt bei mir schon eher für Ernüchterung, und abgekühlte Beziehungen treiben mir den kalten Schweiss auf die Stirn.

Liebesbeziehungen durchlaufen verschiedene Wärmestadien. Die Hitzephase zu Beginn ist meist von kochender Leidenschaft geprägt: Ein Ausnahmezustand, der für die Bindung zwar nötig, aber nie von Dauer ist. Die Verliebtheitsphase muss irgendwann enden, sonst droht uns die Gefahr der Überhitzung, so sehr ist unser Hormonhaushalt in dieser Zeit im Chaos. Nach einigen Monaten kühlen wir also ab, als Selbstschutz sozusagen, und aus glühender Verknalltheit wird wohlig warme Liebe.

Kleinere und grössere Explosionen sorgen jetzt für kurzes Heisslaufen des Beziehungsthermometers, denn aus dem Märchenprinzen wurde ein normaler Erdenbürger mit Ecken und Kanten. Temperaturschwankungen machen noch keine Klimakrise, doch wird eine Temperaturmarke zu häufig überschritten und das sensible Beziehungssystem dauerhaft zu warm, hilft bei manchen nur noch die Kältemauer. Im emotionalen Rückzug sind wir weniger verletzlich, der sichere Abstand bewahrt uns vor schmerzhaften Verbrennungen. Erfrierungen bedeuten oft die Trennung.

Steckt die Beziehung in der lauwarmen Phase fest, hat sie den geringsten Energieaufwand zum Ziel. Das Paar ist eingespielt, ein Perpetuum mobile: Die Liierten sind überzeugt, dass ihre Beziehung ohne weitere Energiezufuhr in Bewegung bleibt. Doch wie das Perpetuum mobile widerspricht auch die lauwarme Beziehung einem (thermodynamischen) Grundsatz und ist, so verheissungsvoll die Vorstellung eines sich selbst erhaltenden Beziehungssystems auch klingen mag, zum Scheitern verurteilt. Stillstand ist unausweichlich.

Das Nebeneinanderherleben als Paar mag einigen Leserinnen und Lesern bekannt vorkommen, auch ich kenne es. Die Beziehung ist da, doch hebt sie sich von unserer eigenen Körpertemperatur nicht mehr ab. Die Tendenz, die Beziehung sich selbst zu lassen, liegt in unseren Genen, denn unser Steinzeitgehirn sträubt sich gegen alles, was Kraft kostet. Kaloriensparen ist der Evolution geschuldet, denn die nächste Nahrungszufuhr war nie gewiss. Heute sind unsere Kühlschränke voll, gemütlich mögen wir es immer noch.

Wer lauwarme Beziehungen retten will, sollte mehr zuführen als die 60 bis 100 Watt Energie, die der Mensch im Ruhezustand erzeugt. Das Glück des Hebelgesetzes ist uns hold: Wenig reingeben, viel rausbekommen! Ein handgeschriebener Brief, ein unerwarteter Kuss, liebe Worte, obwohl die andere gerade kratzig ist – ­ungeteilte Aufmerksamkeit hat den Effekt eines kleinen Heizstrahlers auf das Beziehungsklima. Mit dem ­Unterschied, dass wir sie nicht mit teurem Strom zum Laufen bringen müssen.