Schweizer Firma ist Weltführer im CO2 aus der Atmosphäre filtern

Klima Recyceltes CO2 fürs Valserwasser: So wird nicht noch mehr Treibhausgas hergestellt Unsere Atmosphäre ist mit CO 2 gesättigt, da hilft die Entnahme aus der Luft. Weltweit führend in dieser Technik ist eine Schweizer Firma. So kann das Gas wiederverwertet – und in Islands Boden sogar permanent gespeichert werden. Bruno Knellwolf 18.04.2022, 14.15 Uhr

Auf dem Dach der Kehrichtverbrennung in Hinwil holt Climeworks viele Tonnen CO 2 aus der Luft – bloss kann es hier nicht gespeichert werden. Keystone

Auch wenn wir sofort mit dem Verbrennen fossiler Treibstoffe aufhören: Der Mensch hat seit Beginn der Industrialisierung so viel Öl, Gas und Kohle verbrannt, dass auch dann der Anteil an CO 2 in der Erdatmosphäre zu hoch bliebe, um eine zu hohe Erwärmung zu verhindern. Die technische Entnahme von CO 2 aus der Atmosphäre ist deshalb ein probates Mittel dagegen. Sie wird Negativemissionstechnologie genannt und der Weltklimarat IPCC hat kürzlich im letzten Teil des aktuellen Klimaberichts erklärt, dass ohne diese Technologie bis 2050 keine Klimaneutralität möglich sei.

Weltführer in dieser «Direct Air-Capture»-Technologie ist die Schweizer Firma Climeworks, die aus einem ETH-Spinn-off entstanden ist und heute an ihren diversen Standorten etwa 200 Mitarbeiter beschäftigt. «Wir führen die weltgrösste Anlage in Island. In der Anlage ‹Orca› entfernen wir 4000 Tonnen CO 2 pro Jahr», sagt Christoph Gebald, Mitgründer und Co-CEO.

Die grösste Anlage von Climeworks steht in Island

Warum in Island? «Wenn wir in Island CO 2 aus der Atmosphäre holen und in den Untergrund verpressen, hat das einen globalen Einfluss», erklärt Gebald. Es spielt somit keine Rolle, wo eine solche Anlage steht. Climeworks macht das aber auch in der Schweiz. Ihre grösste Anlage steht im zürcherischen Hinwil auf der Kehrichtverbrennungsanlage.

Wer den sechsstöckigen Aufstieg auf das Dach der KVA geschafft hat, steht vor drei aufeinander gestapelten, grossen Modulen mit vielen Ventilatoren. Die saugen die Umgebungsluft an, aus der das Kohlendioxid entfernt wird. «Die Luft geht durch einen Filter, welcher das CO 2 bindet. Wenn der Filter komplett mit CO 2 -Molekülen überdeckt ist, stoppt der Ventilator», erklärt Laurent Müller von Climeworks. Dann werden diese Filter auf 100 Grad Celsius erhitzt. In Hinwil wird dafür die Energie aus der Abwärme der Kehrichtverbrennung genutzt.

Zwei Arten der Nutzung von CO 2

Bei 100 Grad werden die CO 2 -Moleküle vom Filter entbunden. Dann wird das CO 2 in gasförmiger Form raus gepumpt und so der gewünschten Anwendung zugeführt. «Es gibt zwei Arten der Nutzung des gewonnenen Kohlendioxids: Zum einen so wie in Island, indem das CO 2 im Gestein des Untergrunds gespeichert wird. Zum zweiten kann das CO 2 auch direkt genutzt werden.» Zum Beispiel für die Produktion synthetischer Treibstoffe, mit der in Zukunft Flugzeuge und Schiffe CO 2 -neutral unterwegs sein sollen. «Die Herstellung von synthetischem Treibstoff wird ein grosser Markt werden», sagt Laurent Müller.

In Hinwil entnimmt die Climeworks-Anlage der Luft pro Jahr 900 Tonnen CO 2 . «Damit beliefern wir das benachbarte grosse Gewächshaus», sagt Müller. Dort beschleunigt das gelieferte Kohlendioxid das Wachstum der Pflanzen. Ein weiterer Teil des Hinwiler CO 2 wird nach Vals geliefert und dem Valserwasser beigefügt.

Die fürs Klima wichtige grosse Reduktion an Tausenden von Tonnen erreicht man aber mit der Verpressung des CO 2 in den Untergrund. «Wir werden das auch in Wüsten von Oman oder Australien machen und orientieren uns in die nordeuropäischen Länder», sagt Gebald. Verfügbare erneuerbare Energie und gleichzeitige Speicherkapazität im Untergrund sind die Kriterien für die Standortwahl. Nur dann ist die Entnahme von CO 2 klimaneutral.

Beste Bedingungen in Island

In der Schweiz wäre es aufgrund der Topografie und der Verfügbarkeit erneuerbarer Energie nicht möglich, grosszügig CO 2 im Gestein zu speichern. Prädestiniert ist der zerklüftete Untergrund in Island, wo die Anlage «Orca» neben einem Geothermiekraftwerk steht, das die erneuerbare Energie liefert. Climeworks presst das CO 2 nach der Entnahme aus der Luft mit Wasser gemischt in das poröse Gestein. Dort kristallisiert das CO 2 und wird durch die Karbonisierung im Stein gebunden und bleibt darin auf ewig eingeschlossen.

«Theoretisch könnte Island alle CO 2 -Emissionen seit Beginn der Industrialisierung speichern», sagt Gebald. Praktisch ist das unmöglich, weil dafür bei weitem nicht genug Energie vorhanden wäre.

Die CO 2 -Abscheidung funktioniere effizient, sagt der Firmengründer. «Wenn wir 1000 Kilogramm CO 2 aus der Luft holen, erzeugen wir 100 Kilogramm an grauer Emissionen. Diese 100 Kilogramm graue Emission setzen sich zusammen aus 50 Kilogramm CO 2 für den Bau der Anlage und 50 Kilogramm für die für den Prozess benötigte Energie», sagt Gebald. Das entspricht einer 90-prozentigen Effizienz. Der Verlust beträgt somit 10 Prozent. «Wir sehen vor, dass sich dieser Verlust in den nächsten fünf bis zehn Jahren noch auf 5 Prozent reduziert.»

Ohne Markt gibt es keine CO 2 -Entnahme

Die Technologie allein reiche aber nicht, es brauche auch einen Markt für das entnommene CO 2 , sagt Gebald. In diesem Sinn engagiert sich neu der grösste Schweizer Automobilimporteur, die Amag. Mit einem langfristigen Abnahmevertrag von CO 2 will die Amag ihre nicht vermeidbaren Emissionen kompensieren und damit das eigene Klimaziel erreichen, gemäss dem das Unternehmen bis 2025 klimaneutral sein soll.

Auch Privatpersonen können ein CO 2 -Abonnement lösen. Ebenfalls als Kompensation für unvermeidbare Treibhausgasemissionen oder einfach als Beitrag zum Klimaschutz. «Mehr als 14’000 Privatkunden machen das, unter anderem auch Bill Gates oder die Band Coldplay», sagt Gebald.

Müller betont allerdings: Die CO 2 -Abscheidung sei zwar eine gute Technologie im Kampf gegen die Klimaerwärmung, die bereits vorhandenes Treibhausgas zurückholt. Das bedeute aber nicht, dass deswegen weiterhin Öl und Kohle verbrennt werden dürfen. Dann bliebe die Atmosphäre überlastet.