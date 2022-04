Grosse Metropolen sind durch steigenden Meeresspiegel gefährdet

Klima Mit der Fähre durch die New Yorker Wall Street? Auch grosse Metropolen sind durch den ansteigenden Meeresspiegel gefährdet Grosse Metropolen, die in Küstengebieten liegen, sind durch den ansteigenden Meeresspiegel gefährdet. Auch die 8,6-Millionen-Stadt New York. Die Stadt soll nicht zu einem amerikanischen Venedig werden. Susanna Petrin, New York 04.04.2022, 05.00 Uhr

New York ist von Wasser umgeben, nicht nur vom Hudson River. Justin Lane / EPA

Etwa drei Mal im Jahr schwappt die Flut bis in seine Küche. Don Riepe, Naturschützer und Wächter des Jamaica Bays, wohnt auf Broad Channel, einer Insel im New Yorker Stadtteil Queens. Im Oktober 2012 hat der Supersturm Sandy Riepes Haus inwendig total demoliert – so wie alle Häuser seiner 3500 Nachbarn und fast 90000 weitere Gebäude in der Stadt New York. 43 Menschen starben. Jetzt stehen die meisten Einfamilienhäuser auf Broad Channel wieder; viele wurden auf drei Meter hohe Stelen gehoben.

Dass der Klimawandel alles verändert, scheint trotzdem von vielen der 8,6 Millionen New Yorkern nicht verinnerlicht worden zu sein. Doch kaum eine andere Metropole der Welt ist von derart viel Meerwasser umgeben. New Yorks Stadtteile sind lauter Inseln und Halbinseln mit einer insgesamt fast 837 Kilometer langen Küstenlinie. Gefährdetes Gebiet, da bis 2050 der Atlantik um 30 bis 40 Zentimeter steigen soll.

«Der steigende Meeresspiegel ist wahrscheinlich die existenziellste Bedrohung New Yorks in vorhersehbarer Zukunft», sagt der Geophysiker Klaus H. Jacob von der New Yorker Columbia University. Was ist seit «Sandy» getan worden? «Leider müssen wir darüber sprechen, was nicht getan worden ist», antwortet er: «Das grösste Problem ist: Die Stadt New York hat keinen langfristigen ganzheitlichen Plan.» Kurz nach «Sandy» wurden Strände aufgeschüttet, Uferpromenaden neu aufgebaut, das U-Bahnsystem renoviert und viele Pläne entwickelt. Die Projektierung des ambitioniertesten Vorhabens, eine 9,5 Kilometer weite Schutzmauer im Meereshafen vor der Stadt, wurde unter Trump gestoppt – gemäss Jacob zu Gunsten jener Mauer vor Mexiko.

Meereswälle schützen nur vor Sturmfluten

Einen Meereswall könnte man aber noch so hoch bauen, erklärt Jakob, er könnte New York nur vor Sturmfluten, nicht aber vor dem steigenden Meeresspiegel schützen. Denn die Stadt könne nicht permanent zum Meer hin abgeriegelt werden, sonst würde sie einfach von hinten durch den Hudson überschwemmt.

Diesen Winter hat der Bau der bisher grössten Schutzmassnahme begonnen: Der vier Kilometer lange East River Park wird zerstört – und danach um zweieinhalb bis drei Meter erhöht. Er soll den Osten Lower Manhattans vor Sturmfluten schützen. Es ist der erste Teil des «Big U»; die gesamte U-förmige Südspitze Manhattans soll nach und nach angehoben werden.

Was die Stadt so schön macht, das viele Wasser, könnte auch ihren Untergang bedeuten. Keystone

Es werde über die kommenden Dekaden einige zehn, wenn nicht Hunderte von Billionen Dollar brauchen, um die Stadt langfristig vor Stürmen in Kombination mit dem steigenden Meeresspiegel zu sichern, sagt Jacobs. Doch die Politiker schauten maximal einige Dekaden voraus. Der East River Park etwa werde voraussichtlich Mitte des Jahrhunderts bereits wieder erhöht werden müssen.

Jacob spricht von Hunderttausenden von Klimaflüchtlingen, die aus den tieferen in die höher gelegenen Stadtteile ziehen werden. Davon, dass für sie dort rechtzeitig Schulen und Wohnungen gebaut werden müssen. In jenen tiefgelegenen Gebieten, die bewohnbar bleiben sollen, brauche es neue Systeme, etwa für Elektrizität und Abfallentsorgung. Denkbar seien Boote an der Wall Street, schwimmende Häuser in Lower Manhattan. Stattdessen werde in Flutzonen weitergebaut.

Weite Teile New Yorks sind bereits letzten Herbst erneut überschwemmt worden. Diesmal wegen flutartigen Regengüssen. «Im Nordosten der USA haben Starkniederschläge enorm zugenommen», sagt Andreas Prein vom National Center for Atmospheric Research in Colorado: «Die Infrastruktur hält schon jetzt nicht mehr mit dem Klima mit.»

Auch gemäss Prein ist der steigende Meeresspiegel langfristig das am schwersten zu lösende Problem, doch vorerst böten kurzfristige Folgen des Klimawandels die noch grössere Gefahr: Hitzewellen. Und diese Extremereignisse fordern die meisten Todesopfer. «Es kostet viel, die Stadt gegen die Folgen des Klimawandels zu schützen. Aber es kostet noch viel mehr, es nicht zu tun», sagt Jacob.