Unwetter: haben sie was mit dem Klimawandel zu tun?

«Extrem, aber lokal»: Das sagen Experten zum Unwetter und zur Rolle des Klimawandels Ein Club geflutet, ein Restaurant evakuiert: Das Unwetter der letzten Nacht hinterliess Spuren. Dabei fiel örtlich weniger Regen als auch schon. Eine Einordnung. Bruno Knellwolf 05.07.2022, 17.09 Uhr

Zivilschützer räumen nach der Überschwemmung des Flusses Emme beim Hotel Landgasthof Kemmeriboden-Bad auf.

Die Schäden zeigen sich vor allem im Emmental. Grund dafür sind die schweren Gewitter, die am Montagnachmittag und in der Nacht auf den Dienstag über die Schweiz gezogen sind. Sie liessen vor allem die Emme übers Ufer treten.

Melissa Schumacher / CH Media

«Die Gewitterlage gestern hat regional grössere Regenmengen gebracht. Vor allem am Alpennordhang, in den Alpen und auf der Alpensüdseite», sagt Stephan Bader von der Abteilung Klima von Meteo Schweiz. Bis am Abend um 20 Uhr fielen die grössten Mengen im appenzellischen Urnäsch mit 45 Millimetern und in Thun mit 37 Millimetern.

In der Nacht war das Mittelland wenig betroffen

Dazu kamen dann die heftigen Gewitter in der Nacht. Die grössten Mengen fielen im Wallis, in den Waadtländeralpen und am oberen Genfersee sowie am oberen Zürichsee. «Das Mittelland, der Jura, das Tessin und Graubünden waren weniger betroffen», sagt Bader von Meteo Schweiz.

Im Emmental waren die Schäden gross, doch insgesamt regnete es am Messstandort Affoltern im Emmental nur 23 Millimeter und im St.Galler Rheintal in Salez 37 Millimeter. «Ein solcher Tageswert wird in Affoltern und auch in Salez jedes Jahr erreicht oder überschritten», sagt der Klimatologe. «In Affoltern hat man schon ganz andere Regenmengen erlebt», sagt Bader. Schaut man gut 150 Jahre zurück bis zu den ersten standardisierten Messungen zeigt sich, dass dieser Wert weit weg ist von den Top-Ten der Niederschläge im Emmental.

Rekordgewitter im Jahr 1867

Das Rekordgewitter entlud sich dort am 26. Juni 1867 mit einem Niederschlag von sage und scheibe 102 Millimetern, also mehr als das Vierfache von gestern. Auch im vergangenen Jahr gab es am 24. Juni ein viel stärkeres Gewitter mit 74 Millimetern Regen. Da relativieren sich die 23 Millimeter von gestern.

Sieht man sich allerdings die ganze Stunde an zwischen 15 und 16 Uhr war der Niederschlag im Einzugsgebiet der Grossen Emme doch beträchtlich. 50 Millimeter regnete es in dieser Stunde, was nach Bader einem Viertel des gesamten Sommerregens entspricht. In Luzern gibt es eine solche Regensumme nur alle 60 bis 70 Jahre.

Leserreporter / Luzerner Zeitung

Zu diesem grossen Regen kommt, dass Affoltern i.E. eine eher nasse Vorgeschichte in den letzten Wochen hat. Im Juni hat es oft geregnet. Somit könnte es sein, dass die noch vorhandene Bodenfeuchte die Aufnahmekapazität des Bodens reduzierte und so den direkten Abfluss in die Emme förderte. Und damit die Überschwemmungen.

Ein sehr lokales Ereignis

«Obwohl die Gewitter am Oberlauf der Emme natürlich katastrophal waren, darf die klimatologische Bedeutung nicht überschätzt werden», sagt der SRF-Meteorologe Felix Blumer. Das Gewitter in der Region Kemmeriboden-Bad war sehr lokal. Innert Minuten stieg der Abfluss an der Messstation Eggiwil extrem um mehr als das Hundertfache an und erreichte damit in kürzester Zeit die Gefahrenstufe 5 von 5.

An der ebenfalls im Emmental gelegenen Station an der Ilfis bei Langnau stieg die Abflussmenge nicht einmal um einen Faktor 2 an. «Selbst am Unterlauf der Emme bei der Limpachmündung blieb die Abflussmenge bescheiden», sagt Blumer - nur auf Gefahrenstufe 2 von 5.

«Das Beispiel zeigt wie extrem kleinräumig dieses Ereignis war», sagt der SRF-Meteorologe. Allerdings waren die Auswirkungen auf Grund der lokalen Steilheit des Geländes und vor allem auch auf Grund der zahlreichen Bäume die im Quellgebiet der Emme mitgerissen wurden extrem.

An der Emme gab es schon Flutwellen und Tote

Sind solche Unwetter dem Klimageschuldet oder ein normales Sommerphänomen? «Solche Ereignisse kommen in dieser Gegend immer wieder vor», sagt Blumer. Im Juli 2014 sorgte ein heftiges Gewitter ebenfalls für eine riesige Flutwelle an der Emme. Damals war das betroffene Gebiet grösser, und daher fiel auch die Flutwelle im Unterlauf der Emme stärker aus. Im Juni 2007 kamen bei einem ähnlichen lokalen Unwetter am Napf drei Personen in Huttwil ums Leben, listet Blumer auf.

«Es wäre also vermessen, dieses Ereignis der allgemeinen Erwärmung zuzuschreiben», sagt der SRF-Meteorologe. Primär war es nach Blumer einfach ein einzelnes dramatisches Wetterphänomen. Allerdings könne nicht ausgeschlossen werden, dass solche Ereignisse in Zukunft häufiger würden.

Weniger Regen, aber wenn, umso heftiger

«Grundsätzlich werden mit der zunehmenden Erwärmung des Sommers im Mittelland der Schweiz eher geringere sommerliche Niederschlagssummen erwartet», sagt dazu Stephan Bader von Meteo Schweiz. So gibt es eine allgemeine Tendenz zu weniger Regen im Sommer. Aber: Im zunehmend wärmer werdenden Sommer regnet es in der Summe zwar weniger, wenn es aber regnet, dann oft als Starkniederschlag», sagt Stefan Bader. Dass es im Sommer weniger regnet, zeigt sich aktuell in Norditalien, wo von einer biblischen Dürre gesprochen wird.

Viele Gewitter in diesem Sommer

Grundsätzlich gebe es diesen Sommer sehr viele Gewitter, sagt Blumer. Die Häufigkeit sei stark von der Wetterlage abhängig. «Als wir im Sommer 2018 über Wochen unter einem Hochdruckgebiet lagen, gab es kaum Gewitter, obwohl der Sommer zumindest sehr warm war.». Der letzte Sommer brachte aber auch viele Gewitter, obwohl er eher kalt war. In diesem Jahr haben wir schon seit mehreren Wochen Südwestlagen. «Sie bringen zwar sehr warme bis heisse Luft, aber zeitweise auch viel Feuchtigkeit, und dies führt zu den heftigen Gewittern», erklärt Blumer.

