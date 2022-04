Klimawandel lässt Inseln und Megastädte verschwinden

Klima Das Wasser steht vielen Inseln im Pazifik bis zum Hals – am meisten gefährdet sind aber die Megastädte Heute erklärt der Weltklimarat der UNO, wie die Treibhausgase konkret reduziert werden könnten – auch um Küstengebiete auf Inseln und grosser Städte vor dem Verschwinden zu bewahren. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 04.04.2022, 05.00 Uhr

Mit dem Anstieg des Meeresspiegels wird es auf den pazifischen Inseln, wie hier auf Tuvalu, immer enger. Shutterstock

Wie sollen wir konkret den Ausstoss an Treibhausgasen runter bringen – sowohl in technischer, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht? Darüber berichtet der UN-Weltklimarat IPCC heute bei seiner Präsentation des dritten und letzten Teil des 6. IPCC-Sachstandsberichtes.

Zum Start des Kriegs in der Ukraine ging Ende Februar die Präsentation des zweiten Teils etwas unter. In diesem warnten die Klimawissenschafter vor den grossen Risiken, die Verzögerungen von Klimamassnahmen mit sich bringen. Je wärmer es wird, desto schwieriger werden demnach effektive Anpassungsmassnahmen.

Bilder einer versinkenden Insel

Vielen Inseln im Pazifik steht heute schon das Wasser bis zum Hals. Das erinnert uns an die eindrücklichen Satellitenbilder Ende Januar von der Insel Hunga Tonga-Hunga Ha’apai bei Tonga, die vor unseren Augen innert Tagen im Ozean verschwunden ist. An diesem Untergang war allerdings nicht der Klimabedingte Anstieg des Meeresspiegels schuld, sondern der Ausbruch eines Vulkans.

Auch ohne Vulkane verschwinden Inseln, allerdings viel langsamer. Tief liegende Inseln gibt es im pazifischen Ozean Tausende, die durch den stetig steigenden Meeresspiegel gefährdet sind. Das gilt vor allem auch für Tongas benachbarte Insel Tuvalu. Von dort eilen schon seit vielen Jahren Hilferufe um die Welt. «Tuvalu ist aufgrund seiner äussert geringen maximalen Höhe massiv gefährdet, da der grösste Teil der Insel schon heute unterhalb des jährlich maximalen Meeresspiegels liegt», sagt ETH-Professor Nicolas Gruber vom Institut für Biogeochemie.

Spektakulärer Auftritt des Aussenministers

Im letzten November an der Weltklimakonferenz in Glasgow machte der Aussenminister von Tuvalu mit einer spektakulären Videobotschaft auf das Problem des kleinen Inselstaats aufmerksam. Dem Aussenminister Simon Kofe stand das Wasser am Rednerpult bis über die Knie. Ein Showeffekt, aber nicht nur Tuvalu steht das Wasser bis zum Hals, auch seinen Nachbarn Samoa, Kiribati oder Fidschi und vielen anderen kleinen Inseln.

ETH-Professor Gruber sagt:

«Der Meeresspiegel steigt weiter an, und zwar schneller als in den vergangenen Jahrzehnten.»

Einerseits geht die Erwärmung der Ozeane weiter stark voran, was den Meeresspiegel durch den Ausdehnungseffekt bei wärmeren Temperaturen anhebt. Andererseits verlieren die grossen Eismassen, insbesondere Grönland, zur Zeit viel Wasser, was den thermischen Effekt verstärkt.»

Laut einer Weltbank-Studie ist der Meeresspiegel im westlichen Pazifik zwei bis dreimal stärker angestiegen als der globale Durchschnitt. Die Modellberechnungen zeigen, dass bis Ende des Jahrhunderts der Meeresspiegel zwischen einem halben und 1,1 Meter steigen könnte.

Alle flachen Küsten sind bedroht

Das sind für Hunderttausende, die auf den Pazifikinseln leben, schlechte Aussichten. Prinzipiell am stärksten bedroht sind aber alle flachen Küsten. «Besonders natürlich diejenigen, die durch tropische Wirbelstürme betroffen sind. Da kommt das Wasser von oben, unten und seitwärts», sagt der ETH-Professor. So fegen die immer häufiger werdenden Stürme über ihre Atolle hinweg und das Land verschwindet oft bis zum letzten Quadratmeter. Oder das eindringende Wasser zerstört die Häuser und Bauten.

«Bei den ganz flachen Inseln ist es nicht nur eine Frage des Untergangs, sondern auch eine Frage des Zugangs zu Frischwasser», erklärt Gruber. Denn nicht nur die Infrastruktur wird zerstört, erschwert und verunmöglicht wird auch der Zugang zur Ressource Trinkwasser, weil diese Fluten das Grundwasser versalzen.

Bangkok, Hanoi oder New York

Trotzdem sagt Gruber: «Die Atolle im Pazifik sind nicht das globale Problem. Eher die grossen Städte wie Bangkok, Hanoi oder New York». In den Megastädten an den Küsten trifft es weitaus viel mehr Menschen als auf den Pazifikinseln. Gefährdet seien prinzipiell alle Küstengebiete, sagt Gruber.

Besonders kritisch sind aber diejenigen Orte, wo der Effekt des globalen Meeresspiegelanstiegs durch lokale Faktoren verstärkt wird. Unter anderem zum Beispiel durch das lokale Absinken des Landes aufgrund von Grundwasserentnahme. «Das eindrücklichste Beispiel dafür ist die Megastadt Jakarta in Indonesien», sagt Gruber. Dort wird das Grundwasser intensiv abgepumpt.

So kommt es in der indonesischen Hauptstadt regelmässig zu Überschwemmungen. 40 Prozent des Stadtgebietes liegen unter dem Meeresspiegel. Wegen des ansteigenden Meeresspiegels rechnen die Experten, dass Nord-Jakarta bis 2050 total überflutet sein wird.

Die indonesische Regierung reagiert darauf, verlässt Jakarta und baut eine neue Hauptstadt. Auf der Insel Borneo soll die Retortenhauptstadt Nusantara entstehen. Gebaut werden soll nach Indonesiens Präsident Joko Widodo eine moderne, klimaneutrale Hauptstadt der kurzen Wege.

