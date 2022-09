DIe Kälte und unser Körper

Kälte Frieren Frauen wirklich schneller als Männer? Die wichtigsten Mythen und Wahrheiten zur kalten Jahreszeit Die Tage werden kälter und in den Wohnungen sollten wir im Winter die Heizung runterschrauben. Was macht das mit unserem Körper? Hilft da wirklich das Fett auf den Rippen und warum ist Kälte gesund für unseren Körper? Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 22.09.2022, 05.00 Uhr

Baden mit Kappe: Eine Yogagruppe übt Eisbaden im eisigen Bodensee beim Hafen Kreuzlingen. Die Teilnehmenden müssen es drei Minuten im eiskalten Wasser aushalten. Donato Caspari

1. Sind Frauen wirklich kälteempfindlicher als Männer?

Ja. Tatsächlich sind Frauen stärker betroffen als Männer, wenn die Temperatur sinkt. Das hat auch eine wissenschaftliche Umfrage einer Gruppe von Ergo- und Physiotherapeuten des Kantonsspitals St.Gallen zur Kältempfindlichkeit gezeigt.

Die Unterschiede zwischen Mann und Frau hängen mit deren Anatomie zusammen. Männer bestehen in der Regel aus 45 Prozent Muskelmasse und 15 Prozent Fettgewebe. Bei Frauen sind es 25 Prozent Muskelmasse und 25 Prozent Fettgewebe. Fettgewebe isoliert zwar besser, Muskelmasse kann aber durch Zittern und Bewegung Wärme produzieren. Zudem ist die Hautschicht bei Männern anders als bei Frauen. Männer haben eine um 15 Prozent dickere Haut, die besser isoliert.

Das bedeutet: Die besser isolierten Männer erzeugen durch ihre Muskelmasse mehr Energie im Körper und frieren weniger.

2. Warum spüren wir Kälte und Wärme?

In der Haut sind auf dem ganzen Körper Rezeptoren verteilt: Empfindungsorgane, die nicht nur Berührung, sondern auch Dehnung, Druck, Vibrationen und – bei dieser Frage entscheidend – Temperaturunterschiede empfinden können. Über die Nerven werden die Signale der Rezeptoren ans Gehirn weitergeleitet.

Die Temperaturrezeptoren sind auf den ganzen Körper verteilt, aber nicht überall so dicht wie auf Fingerkuppe, Gesicht und Lippen. Allein auf der Fingerkuppe gibt es pro Quadratmillimeter 100 Tastkörperchen und Nervenendungen. Deshalb spüren wir die Kälte an den Fingerkuppen mehr als auf dem Rücken, wo es viel weniger Nervenendungen hat.

3. Wie reagiert der Körper auf Kälte?

Auf Unterkühlung reagiert unser Körper sofort. Der Körper hat eine Solltemperatur von 37 Grad. Wenn die Körpertemperatur sinkt, wird das über Temperaturrezeptoren an das Gehirn gemeldet. Im Hypothalamus des Gehirns gibt es ein Regulationszentrum. Kommt da die Meldung, dass es zu kalt ist, wird der Körper aktiv. Das führt zu einer Verhaltensänderung, die vom Gehirn gesteuert wird. Wir bewegen uns mehr oder holen den Pullover aus dem Schrank. Der Körper versucht, sich im Gleichgewicht zu halten. Wenn es ihm nicht gelingt, fängt er an zu zittern, um mit Muskelvibration Wärme zu erzeugen.

«Deshalb ist die Wärmeproduktion unseres Körpers insbesondere durch unsere Muskelmasse bedingt», erklärt Professor Jörg Grünert, Chefarzt an der Klinik für Handchirurgie und Plastische Chirurgie der Berit Klinik in Goldach. Wer gut trainiert ist, kann die körpereigene Wärmeproduktion optimieren.

4. Empfindet jeder Mensch die Temperatur anders?

Ja. Die Kälte- und Wärmeempfindung ist bei jedem Menschen anders. Dabei spielen die Erfahrungen, die man im Leben mit Kälte und Wärme gemacht hat, eine Rolle sowie auch der Trainingszustand des Körpers, erklärt der Nervenspezialist Grünert. Des Weiteren ist die Umgebung wichtig: Wenn es feucht ist oder wir schwitzen, ist die Wärmeleitung schneller und wir verlieren schneller unsere Wärme.

5. Friert man im Alter mehr?

Ja. Ältere Menschen klagen oft trotz ihrer überhitzten Wohnung über Kälte. Ein Grund ist, dass sich ältere Menschen weniger bewegen und deshalb schneller auskühlen. Zudem haben alte Leute weniger Fettgewebe und Muskelmasse.

6. Frieren übergewichtige Menschen weniger als Normalgewichtige?

Ja. Durch eine gewisse Gewichtszunahme wird das Verhältnis zwischen Körperoberfläche und Körpergewicht geändert. Dadurch wird die Wärmeabgabe verringert und wir frieren weniger. Zudem isoliert Fettgewebe auch gegen Wärmeabgabe.

Jörg Grünert erwähnt eine Cambridge-Studie: Bei einem 30-minütigen Wasserbad bei 15 Grad Celsius wurde die Abkühlung gemessen. Das Ergebnis: Bei vier Millimeter Fettschicht betrug die Abkühlung, also die Wärmeabgabe, zwei Grad, bei acht Millimeter Fettschicht nur ein Grad. «Das heisst, Fettleibige frieren tatsächlich weniger.»

7. Spielt die Körpergrösse eine Rolle?

Ja. Darum frieren Kinder weniger. Denn für das Wärmeempfinden spielt das Verhältnis von Körpergrösse zu Körpervolumen eine Rolle. Je kleiner und gedrungener man ist, desto weniger Oberfläche hat man, und dementsprechend verliert man auch weniger Wärme. Kinder haben kleine Körperformen und spüren Kälte deshalb weniger.

Diese Bedeutung der Körpergrösse und -form sieht man auch in der Tierwelt. In der Arktis leben Tiere mit rundlichen, gedrungenen Körpern und mit kleinen Ohren, damit sie weniger Wärme abgeben. Elefanten im heissen Afrika haben dagegen grosse Ohren, um Wärme verlieren zu können.

Bei den menschlichen Babys ist es allerdings noch umgekehrt. Die haben ein ungünstiges Verhältnis von Volumen und Oberkörper, der Kopf ist im Verhältnis zu gross. Deshalb kühlen sie schnell aus, eine Mütze auf dem Babykopf ist deshalb wichtig.

8. Was ist die ideale Wohlfühltemperatur eines Menschen?

«Eine ideale Wohlfühltemperatur für alle Menschen gibt es nicht», sagt Jörg Grünert. Diese hängt von Gewöhnung, Hormonstatus, Biorhythmus, Müdigkeit oder Krankheit ab. Grünert erwähnt eine Befragung bei Studenten über die ideale Hörsaaltemperatur. Diese ergab 17 bis 24 Grad Wohlfühltemperatur.

Reisende gewöhnen sich in der Regel nach vier bis fünf Tagen an neue Klimaverhältnisse und akklimatisieren sich dann in den Ferien. Ist man aktiv, arbeitet und bewegt sich viel, so ist eine Raumtemperatur von 18 Grad angenehm. «Bei sitzender Tätigkeit und eher geistiger Tätigkeit benötigt der Mensch in der Regel 22 Grad als Wohlfühltemperatur», erklärt der Professor an der Berit-Klinik.

9. Gewöhnt sich der Körper an Kälte? Also auch wenn wir die Heizung zwei Grad runterschrauben?

Ja. «Eine Gewöhnung und Anpassung an tiefere Temperaturen und Kälte ist möglich», erklärt Jörg Grünert. «Es ist sicher eine Einstellungsfrage und hat ein psychologisches Moment», sagt der Handchirurg. Regelmässiges kaltes Duschen erhöht die Kältetoleranz und überdies senkt es die Erkältungsrate um fast 30 Prozent.

10. Erwärmt uns Alkohol?

Nein, im Gegenteil. Alkohol erweitert die Blutgefässe, Gesicht und Hände werden mehr durchblutet, was sich als warm anfühlt. Damit gibt der Körper aber mehr und schneller Wärme ab. Deshalb sind stark alkoholisierte Menschen in einer kalten Winternacht gefährdet, wenn sie die Orientierung verlieren und sich verlaufen. Solche Menschen kühlen dann sehr stark aus. Unterschreitet die Körpertemperatur 29 Grad, werden wichtige Lebensfunktionen beeinträchtigt.

11. Welche Rolle spielen Drogen und Medikamente?

Medikamente und Drogen können die Temperaturregulation im Gehirn ändern. Der Körper wird dann auf eine höhere Temperatur eingestellt. Menschen, die zum Beispiel Ecstasy oder Amphetamine eingenommen haben, überhitzen und schaffen es nicht, sich zu regulieren.

12. Kann Kälte krank machen?

Kurzzeitig ist Kälte gut auszuhalten. Wer im Winter ohne Handschuhe eine Schneeballschlacht macht, wird in der Regel keine Erfrierungen an den Händen davontragen. Allerdings werden die Hände stark durchblutet, wenn man ins warme Haus zurückkehrt, färben sich rot und beginnen zu schmerzen. Die Ärztin oder der Arzt spricht dabei von reaktiver Hyperämie.

Nach einer Kälteeinwirkung werden die Gefässe anfangs verengt, um keine Wärme abzugeben. Danach werden die Gefässe extrem erweitert, um eine starke Durchblutung zu ermöglichen, die Wärme erzeugt. Dadurch verschiebt sich das Blut vom Zentrum des Körpers in die Haut und fehlt damit auch im Gehirn. Das kann im schlimmsten Fall sogar zu einem Zusammenbruch führen.

Kälte kann unter Umständen Infektionen fördern. Eine Unterkühlung kann dazu führen, dass das vegetative Nervensystem die Durchblutung der Atemwege drosselt. So werden die Nasenschleimhäute kalt und trocken. Deshalb sinkt ihre Abwehrbereitschaft, die Erkältungsviren dringen leicht in den Körper ein.

13. Kann Frieren auch gesund sein?

Ja, das zeigt eine gestern veröffentliche Studie der Universität Maastricht. Kälte kann im Kampf gegen Diabetes Typ 2 helfen. Wer friert, verbrennt mehr Zucker im Blut, und gleichzeitig entsteht braunes statt weisses Fett. Braunes Fett ist ein Heizsystem in unserem Körper, das Kalorien verbrennt. Wenn man fröstelt und zittert, entsteht mehr braunes Fett, was die Blutzuckerwerte reduziert sowie den Blutdruck und die Ruheherzfrequenz. Also die Faktoren, die zu Diabetes führen. Gezieltes Frösteln ist somit eine Diabetes-Therapie.

14. Stimmt es, dass wir 60 Prozent der Wärme über den Kopf verlieren?

Nein. Die Wärmeabgabe hängt mit der Körperoberfläche zusammen. Der Kopf macht nur sieben bis zehn Prozent der Körperoberfläche aus. Wenn wir im Winter allerdings dick eingepackt sind und nur noch der Kopf frei ist, verlieren wir nur über Kopf und Gesicht Wärme. «Oft gibt es dann auch einen Wärmeaufstau», erklärt Grünert. Bei unbedecktem Kopf wird die Kälte oft schlimmer wahrgenommen, da Gesicht und Kopf mit vielen Nerven ausgestattet sind und empfindlicher sind. Wegen der besseren Leitfähigkeit von metallenen Ohrringen kann der Wärmeverlust beim Ohr sogar als schmerzhaft empfunden werden.

15. Menschen, denen ein Glied abgetrennt wird, werden auch die Nerven durchschnitten. Können diese wieder Temperatur fühlen, wenn man die abgetrennte Hand chirurgisch wieder annäht?

Den Menschen das Gefühl im Körperteil wiederzugeben, ist die grosse Herausforderung für Chirurgen. Durch das Nähen der Nerven erholen sich Gefühl-, Temperatur- und Vibrationsempfindung aber nie mehr ganz, in der Regel nur zu etwa 80 Prozent.

Damit das gelingt, muss der Chirurg um 100'000 Nervenfasern im Bereich des Handgelenks wieder zusammenbringen, die das Hirn mit Informationen versorgen. Nerven sind wie Stromkabel, die zusammengefügt werden, damit die Temperatursignale wieder übermittelt werden können.

16. Was machen Wildtiere gegen die Kälte?

Einige Wildtiere machen einen Winterschlaf, um den Stoffwechsel zurückzufahren. Dazu legen sie sich einen Fettvorrat an, der als Energievorrat die körpereigene Wärmeproduktion verbessert. Für Menschen ist das nicht empfehlenswert, weil sie mit der Fettleibigkeit Gefäss- und Herzkranzgefässe schädigen würden.

