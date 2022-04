Quaggamuscheln gefährden Trinkwasserversorgung und Fischbestand

Invasive Arten Gefrässige Quaggamuscheln gefährden das Trinkwasser und den Fischbestand Die Quaggamuschel aus der Ukraine erobert die Schweizer Seen im Mittelland. Ihr Vordringen sollte gestoppt werden, fordern die Forscher. Invasive Tierarten sind auch auf dem Land ein grosses Problem. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 13.04.2022, 05.00 Uhr

Die invasiven Quaggamuscheln (Dreissena bugensis) fühlen sich fast überall wohl. Thomas Blank

Der Quaggamuschel war es in der ukrainischen Dnjepr-Bucht zu eng. In diesem Flussdelta, wo jetzt dieser schreckliche Krieg herrscht, liegt das Ursprungsgebiet dieser Muschel, die nun die Schweizer Seen bedrängt. «In Richtung Meer konnte sich die Quaggamuschel nicht ausbreiten, weil es ihr dort zu salzig ist», sagt Piet Spaak, Leiter des Projekts «SeeWandel» am Wasserforschungsinstitut Eawag.

Da die Ukraine eine der grossen Kornkammern dieser Welt ist, verkehren dort viele Transportschiffe. Über deren Ballastwassertanks reiste die Quaggamuschel zuerst in die Vereinigten Staaten. Später auch nach Europa und in die Schweiz. Dort eroberte sie zuerst den Bodensee, nun macht sie sich auch im Genfer-, Neuenburger- und Bielersee sowie im Lac Hongrin und Murtensee breit. Ob die Quaggamuscheln in der Schweiz den direkten Weg über den Rhein-Main-Donau-Kanal aus der Ukraine oder den Umweg über die amerikanischen Seen gemacht haben, lässt sich im Moment nicht sagen.

Die Zebramuschel hat sie verdrängt

Wer heute am Strand des Bodensees spaziert, kann die Muscheln nicht übersehen. Barfuss zerschneidet man sich die Füsse an diesem Eindringling. Zusammen mit der Zebramuschel gilt die Quaggamuschel als eine der aggressivsten invasiven Arten. Die 2014 erstmals in der Schweiz nachgewiesene Quaggamuschel hat die in den 1960er-Jahren eingewanderte Zebramuschel im Bodensee schon weitgehend ersetzt. Dies weil die Quaggamuschel sich im Gegensatz zur Zebramuschel während des ganzen Jahres fortpflanzt, schneller wächst und weitere und tiefere Teile des Sees besiedelt.

Muschel frisst Kleintieren die Algen weg

Der Wasserforscher Piet Spaak erklärt das Hauptproblem dieser invasiven Art:

«Die Quaggamuschel stellt das Nahrungsnetz auf den Kopf. Sie filtriert die Algen aus dem Wasser. Und alles, was die Quaggamuschel filtriert, fehlt jenen Organismen, die sich davon ernähren.»

Darunter leiden insbesondere Zooplankton wie auch Wasserflöhe, und diese sind wiederum die Nahrung der Fische. Am Schluss der Kette haben somit die Fischer einen kleineren Ertrag. Einen starken Rückgang der Fischbestände stellte man deswegen im Michigansee in den USA fest.

Die Quaggamuscheln wachsen überall, sowohl auf weichen wie auf harten Oberflächen. «Deshalb können sie die Rohre der Trinkwasserwerke verstopfen. Zum Beispiel beim Werk in Sipplingen, das vier Millionen Deutschen Wasser liefert. Wie auch auf der Schweizer Bodenseeseite», sagt Spaak. Die Rohre müssen deshalb dauernd gereinigt werden.

Falls die Quaggamuscheln auch in alpine Seen vordringen, vor allem in Stauseen, könnten sich diese dort in Rohren und Turbinen der Kraftwerke einnisten. Das würde einen noch grösseren finanziellen Schaden bedeuten. Die Weiterverbreitung müsse deshalb unbedingt gestoppt werden, sagt Spaak.

Fische und Wasservögel fressen die invasiven Muscheln

Zwar hat die Quaggamuschel natürliche Feinde – Fische und Wasservögel fressen sie im Uferbereich. Doch das reicht bei weitem nicht, um sie im Zaun zu halten. Zum einen ist die Quaggamuschel kein ideales Futter für die Fressfeinde, zum anderen breitet sie sich bis zum tiefen Seegrund aus. «Bis zu 250 Meter Tiefe, und dort gibt es keine Fische, welche sie fressen», sagt der Wasserforscher. Die Menge der Quaggamuscheln ist schlicht zu gross. Die Muschel ist so erfolgreich, weil sie sich extrem gut an die hiesigen Bedingungen angepasst ist. «Eine einzige Muschel kann eine Million Samen- oder Eizellen bilden. Das ergibt eine riesige Menge, die kein Fressfeind eindämmen kann.»

Quaggamuscheln breiten sich bis zu tiefem Seegrund aus. PD

Die Tiere verbreiten sich auf zwei Arten: Zum einen auf natürliche Weise, indem sie im Larvenstadium in der Strömung schweben und so stromabwärts getrieben werden. Zum anderen mit und auf Schiffen und Booten, auf denen die Larven mit dem Motorkühlwasser oder auf grösseren Schiffen im Ballastwasser unbeabsichtigt verschleppt werden. Erwachsene Muscheln kleben sich an die Boote fest und gelangen so in andere Seen, wenn die Schiffe zuvor nicht gereinigt werden.

Deshalb fordern die Forscher eine Reinigungspflicht für Boote, bevor sie in ein anderes Gewässer eingelassen werden. Bereits haben die Behörden für den Hallwilersee eine Bootsputzpflicht erlassen. Wann, wie und ob sich ein natürliches Gleichgewicht in den Seen einstelle, sei im Moment noch nicht zu sagen. Den Kampf gegen die Quaggamuschel zu gewinnen, sei sehr schwierig und vielleicht für die Mittellandseen nicht möglich. Aber vielleicht gelinge es, das Vordringen auf alpine Gebiete zu verhindern.

Auch eingewanderte Fische bedrohen die Fauna

Das natürliche Gleichgewicht gefährden auch andere invasive Tierarten. Zum Beispiel die Schwarzmeergrundel, welche die gleiche Herkunft hat wie die Quaggamuschel. Diese invasiven Fische fressen Fischlaich und stellen damit eine grosse Gefahr für sensible Fischarten wie die Äsche oder die Forelle dar. Problematisch sind die von Menschen ausgesetzten Regenbogenforellen, «und im Bodensee gibt es riesige Probleme mit Stichlingen», sagt Spaak.

Auch auf dem Land sind invasive Arten ein grosses Problem. Damit beschäftigt sich das Forschungsinstitut WSL. Zum Beispiel mit dem aus China, Korea und Taiwan stammenden Asiatischen Laubholzbockkäfer, der vor allem mit Verpackungsholz eingeschleppt wird. Diese Art zählt zu den gefährlichsten Schädlingen des Laubholzes weltweit. Oder den Citrusbockkäfer, der vor allem mit Zitruspflanzen und dem Fächerahorn in die Schweiz importiert wird.

Die Gallwespe ist schon in allen Kastanienwäldern

Die Edelkastanien-Gallwespe ist die grösste Gefahr für Kastanienbäume. Sie hat sich seit den ersten Hinweisen 2009 in den Kastanienwäldern der ganzen Schweiz verbreitet. In Obstplantagen schadet die Marmorierte Baumwanze aus Asien der Ernte. Als Bedrohung wird auch die von Süden erfolgte Einwanderung der Tigermücke gesehen. Im Tessin werden Massnahmen gegen die Ausbreitung des Japankäfers getroffen, der sich über rund 300 Pflanzenarten hermacht und beträchtlichen Schaden anrichtet.

Die Marmorierte Baumwanze ist ebenfalls eine invasive Art. Stefan Kaiser (zz)

Mit natürlichen Gegenspielern wird versucht, diese invasiven Arten in den Griff zu bekommen. Bei der Marmorierten Baumwanze gibt es Freiversuche der Universität Neuenburg mit Samurai-Wespen. Die Population der Edelkastanien-Gallwespe hält ihr natürlicher Feind, eine Schlupfwespe, in Schach. Diese wurde in Italien zum Zweck der biologischen Bekämpfung eingeführt.

Weil Importe von Pflanzenmaterial der wichtigste Verschleppungsweg von Forstschädlingen und Erregern sind, versucht das WSL, Wege zu finden, invasive Arten nicht ins einheimische Ökosystem zu lassen. Wie schwierig die Bekämpfung nach der Einwanderung ist, zeigt die Quaggamuschel.

