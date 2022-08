Interaktive Karten Wo es «müllert» und «meiert» in der Schweiz: Das sind die fünf häufigsten Nachnamen in Ihrer Gemeinde Erstmals hat das Bundesamt für Statistik für alle Schweizer Gemeinden die häufigsten Namen veröffentlicht. So ist endlich klar, wo die Müllers und wo die Meiers das Rennen machen. Stefan Trachsel, Tim Naef, Dario Pollice, Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 23.08.2022, 16.54 Uhr

So viel vorweg: Die Schweiz ist ein Land der Müllers. Kein Nachname kommt häufiger vor. Per Ende 2021 zählte das Bundesamt für Statistik im ganzen Land rund 53'700 Personen mit diesem Nachnamen. Meier heissen rund 33'100 Menschen, die zweitgrösste Gruppe knapp vor Schmid (30'500) auf Rang drei. Die Müllers machen also das Rennen vor den Meiers.

Die drei häufigsten Namen werden jeweils zu über 90 Prozent von Menschen aus der Deutschschweiz getragen. Selbst auf den weiteren Top-Plätzen für die ganze Schweiz finden sich hauptsächlich Namen, die mit dem deutschen Sprachraum in Verbindung gebracht werden. Das dürfte damit zu tun haben, dass relativ wenige typische Namen von vielen Menschen getragen werden.

Dagegen gibt es in der Westschweiz offenbar nicht gleichermassen solche typischen französischen Namen, die in der Bevölkerung ebenso weit verbreitet wären. Dominant sind hier auffallend viele Namen aus portugiesischsprachigen Gegenden: Am häufigsten kommt da Silva vor, gefolgt von Ferreira, Pereira, dos Santos und Rodrigues. Die Favres und Martins schaffen es immerhin unter die Top 10.

Die Bernasconis dominieren die italienischsprachige Schweiz, gefolgt von den Ferraris, Rossis, Bianchis und Fontanas. Im rätoromanischen Sprachraum ist Derungs der häufigste Nachname.

Der Name Müller ist im Mittelland eine Macht: Von Basel bis St. Gallen ist Müller in zwölf Kantonen der häufigste Nachname. Weniger verbreitet ist das Geschlecht dagegen in der Zentralschweiz - mit Ausnahme der Kantone Luzern und Zug. In Uri sind die Arnolds die zahlenmässig grösste Gruppe, in Schwyz die Kälins, in Obwalden die Rohrers und in Nidwalden die Odermatts. Auch im Kanton Bern ist mit Gerber ein anderer Name der häufigste.

Dennoch machen die rund 53'700 Müllers nur gerade 0,6 Prozent der gesamten Bevölkerung in der Schweiz aus. Der Grund ist die enorme Namensvielfalt. Laut Bundesamt für Statistik gibt es über eine halbe Million Nachnamen, wenn man die verschiedenen Schreibweisen separat zählt.

Die grosse Namensvielfalt zeigt sich vor allem in den Gemeinden. Während in grossen Gemeinden oft weniger als ein Prozent der Bevölkerung den häufigsten Nachnamen trägt, gibt es in kleineren Gemeinden grössere Ansammlungen von Menschen mit dem gleichen Familiennamen.

Finden Sie heraus, welche Namen in Ihrer Gemeinde am häufigsten ist: Fahren Sie über die Karte unten, um mehr Details zu sehen.

Die grossen Deutschschweizer Städte übrigens zeigen eine ähnliche Reihenfolge wie das ganze Land: Müller ist sowohl in Zürich wie auch in Basel, Bern, Luzern, Aarau und St. Gallen auf Platz 1. Die Meiers und Schmids folgen mit wenig Abstand. Auf den Top-Plätzen sind dann aber auch lokale Grössen wie Bucher in Luzern oder Gerber in Bern zu finden.

Es fällt auf, dass vor allem unter den einwohnermässig kleinen Gemeinden im Alpenraum und Jurabogen viele Gemeinden von einem Geschlecht dominiert werden. Nicht weniger als 80,5 Prozent der Bewohner von Rebévelier im Berner Jura heissen Amstutz, vier von fünf tragen also diesen Namen. Allerdings zählt das Dorf auch nur 41 Einwohner (von denen 33 Amstutz heissen). Der Abstand zu den nächsten Dörfern mit stark dominierenden Familiennamen ist gross: In Simplon (VS) heissen 38 Prozent Arnold, in Riemenstalden (SZ) 37 Prozent Betschart und in Staldenrieden (VS) 32 Prozent Abgottspon.

Aber auch bei grösseren Gemeinden gibt es auffällige Häufungen. So heissen beispielsweise in Gersau im Kanton Schwyz (Bevölkerung: rund 2400) 17 Prozent der Bewohner Camenzind oder im Urner Bürglen (Bevölkerung: rund 3900) tragen 16 Prozent den Namen Arnold.

Müller ist in 483 der rund 2200 Gemeinden einer drei geläufigsten Namen. Damit ist der Name mit Abstand am weitesten verbreitet. Meier ist in 252 Gemeinden unter den Top 3, Schmid in 144 und Keller noch in 127. Der Westschweizer Spitzenreiter da Silva schafft es in 87 Gemeinden aufs Podest, noch knapp vor dem Berner Top-Name Gerber.

Wie häufig Ihr Name vorkommt, sofern er denn zu den 1000 häufigsten Nachnamen der Schweiz gehört, können Sie in der folgenden Tabelle erfahren:

Bonus: Das sind die häufigsten Vornamen

