Rollt nach Omikron eine Grippewelle heran?

Infektionskrankheiten Höhepunkt der Welle erreicht: Folgt auf Omikron nun eine Grippewelle? Die Coronamassnahmen haben im vergangenen Winter auch gegen Influenzaviren gewirkt. Dieses Jahr gibt es mehr Grippefälle. Bruno Knellwolf 08.02.2022, 18.30 Uhr

Die Grippe kann auch jene treffen, die von Sars-CoV-2 immunisiert sind. Andreas Gebert / Limmattaler Zeitung

Der Höhepunkt der Omikron-Welle scheint erreicht zu sein, der Reproduktionswert liegt gemäss der Covid-19-Taskforce wieder unter 1. Da stellt sich die Frage, ob nun die saisonale Grippewelle noch in Fahrt kommt. «Die Anzahl der Influenza-Fälle in der Schweiz ist über die letzten Wochen stabil und aktuell deutlich niedriger als zur gleichen Zeit in der Saison 2019/20. Aber auch deutlich höher als im Vorjahr», sagt Stefan Kuster, Leiter der Klinik für Infektiologie am Kantonsspital St.Gallen. Die Präventionsmassnahmen gegen die Coronaviren haben im vergangenen Winter auch die Übertragung von Influenzaviren eingedämmt, deshalb blieb die Grippesaison 20/21 schwach. Zudem sind die Symp­tome von Covid-19 und jene der Influenzaviren sehr ähnlich, was die Zuverlässigkeit der Grippedaten einschränkt.