Grossbritannien: Mutierte Polio-Viren sorgen für Angst

Grossbritannien Die Kinderlähmung ist nicht heilbar, nun machen hoch ansteckende Polio-Viren im Abwasser Angst Eigentlich gilt Europa dank der Impfung gegen Kinderlähmung als Polio-frei. Nun wurden aber bei London im Abwasser Viren der Kinderlähmung entdeckt, die mutierten. Bruno Knellwolf 24.06.2022, 05.00 Uhr

Mit der Polio-Impfung konnte die gefährliche und auch tödliche Kinderlähmung in weiten Teilen der Welt ausgerottet werden. Hier erhält ein Kind in Venezuela eine Polio-Schluckimpfung. Ariana Cubillos/AP/ keystone-sda.ch

Polio, auch Kinderlähmung genannt, ist eine ansteckende Infektionskrankheit, die Lähmungen auslösen und zum Tod führen kann. Verbreitet wird das hoch ansteckende Polio-Virus oft über verunreinigtes Wasser.

Deshalb schreckt eine Entdeckung in Grossbritannien auf: Im Abwasser im Norden und Osten Londons in der Kläranlage Beckton wurden bei einer Routine-Untersuchung Polio-Viren entdeckt, wie die britische Gesundheitsbehörde (UKHSA) mitteilt. Der ersten positiven Probe im Februar folgten weitere. Fälle der Krankheit und damit zusammenhängende Lähmungen wurden allerdings keine gemeldet. Die Gesundheitsbehörden schätzen das Risiko für die Allgemeinheit gering ein.

Europa ist seit 20 Jahren frei von Kinderlähmung

Trotzdem wird in Grossbritannien gewarnt, denn eigentlich gilt Europa genau seit 20 Jahren, seit dem 21. Juni 2002, gemäss der Weltgesundheitsorganisation WHO als Polio-freie Zone. Weiterhin zirkuliert das gefährliche Virus noch in Afghanistan und Pakistan. Afrika wurde 2020 als Polio-frei deklariert. Einzelne Fälle kommen immer wieder mal vor, nicht nur in Afrika, sondern sehr selten auch in Europa.

Die Kinderlähmung ist nicht heilbar, aber beinahe ausgerottet wurde sie durch die Polio-Impfung. Die Polio-Impfquote ist auch in Grossbritannien mit 95 Prozent sehr hoch. In London gibt es aber ärmere Gebiete, in denen die Impfquote etwas tiefer ist. Die Gesundheitsbehörden warnen nun, das entdeckte Polio-Virus könne sich ausbreiten, insbesondere in Gemeinden, in denen die Durchimpfungsrate niedrig sei. Wer nicht auf dem neusten Stand der Polio-Impfung sei, sollte das nun unbedingt nachholen.

Viren mit Mutationen

Die gefundenen Viren stammen wahrscheinlich von Einzelpersonen und sind Ausscheideprodukte der Polio-Schluckimpfung. Personen, welche die Polio-Schluckimpfung erhalten haben, können das abgeschwächte Lebendvirus aus dem Impfstoff noch über einige Wochen in ihren Fäkalien ausscheiden. Bei den entdeckten Viren sind die Gesundheitsbehörden etwas besorgt, weil diese Polio-Viren Mutationen aufweisen. Das könnte bedeuten, dass das Polio-Virus auch von Mensch zu Mensch übertragen worden ist.

Von einem England-Rückkehrer

Ob sich diese Polio-Viren ausgebreitet haben oder sich nur auf eine Grossfamilie beschränken, ist allerdings nicht bekannt. In England wird seit 2004 nicht mehr die Polio-Schluckimpfung verabreicht, sondern ein gespritzter Impfstoff. Die gefundenen Viren stammen somit von einem Rückkehrer aus einem anderen Land, der dort vor der Rückreise nach Grossbritannien eine Schluckimpfung erhalten hat.