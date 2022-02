Ein Jugendlicher mit Depression erzählt, was ihm geholfen hat

Depression «Ich verliess über Monate die Wohnung nicht, alle dachten ich sei faul», ein psychisch erkrankter Jugendlicher erzählt Er wollte sich umbringen, war einsam, verstecke sich in der Schultoilette und hatte keine Kraft mehr. Erst ein Klinikaufenthalt brachte eine Verbesserung . Anna Miller Jetzt kommentieren 22.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Ich will doch eigentlich leben, aber es ist nicht immer einfach mit all den negativen Stimmen in meinem Kopf, die mir sagen, ich sei wertlos und die Welt ein gefährlicher Ort.»

« Meine Ängste haben schon als Kind begonnen. Wenn jemand anrief, aus der Nachbarschaft, und fragte, ob ich rauskommen will, spielen, dann tat ich immer so, als erlaube es meine Mutter nicht. Dabei wollte ich einfach nicht raus. Ich war lieber zuhause, allein. Ich habe auch grosse Mühe mit meinem Aussehen, an manchen Tagen schaue ich in den Spiegel und erkenne mich kaum wieder, dann verkrieche ich mich noch mehr. Eine soziale Phobie haben die Ärzte dann diagnostiziert, dazu eine Angststörung und Depressionen.

Seit ich in der Klinik war, ist es viel besser geworden, ich verstecke mich nicht mehr auf der Toilette, wenn Schulpause ist, solche Dinge.

Ich habe mehr Kontakt zu mir selbst. Ich habe zwar noch immer wenige Freunde, doch ich lerne Schritt für Schritt, mich selbst mehr zu mögen. Doch bis hierher war es ein langer Weg, und er dauert an. Ich bin jetzt 20 Jahre alt, in einem halben Jahr bin ich endlich mit der Schule fertig, und ich hoffe, dass dann die Freiheit beginnt, das Leben, weg von der Schule, weg von meiner Familie.

Ich war insgesamt vier Monate in der Klinik, stationäre Psychiatrie, das hat mir sehr gut getan. Ich hatte dort Menschen, die mich verstanden, und habe Freundschaften geschlossen. In die Klinik bin ich gekommen nach einer Überdosis Antidepressiva. Als nichts mehr ging. Es war nicht das erste Mal, dass ich versucht habe, mir das Leben zu nehmen. Aber es war vorerst das letzte. Ich will doch eigentlich leben, aber es ist nicht immer einfach mit all den negativen Stimmen in meinem Kopf, die mir sagen, ich sei wertlos und die Welt ein gefährlicher Ort. Das hat auch viel mit meinem Zuhause zu tun. Damit, dass meine Eltern so streng sind. Ich mich nicht verstanden fühle.

Meine Eltern dachten, ich sei einfach faul

Sie verstanden nicht, warum ich morgens nicht mehr aus dem Bett kam. Sie dachten, ich sei faul. Dabei hatte irgendwie nicht mehr die Kraft. Mein Leben bestand aus Schule und meinem Zimmer, viel soziale Interaktion war nicht, und als Corona kam, viel dann alles auseinander. Ich war davor schon tageweise nicht in der Schule gewesen, es entsteht ja auch so ein Teufelskreis, zuerst denkt man, eine Stunde länger schlafen, dann wird daraus ein halber Tag, dann ein ganzer, dann werden es ganze Wochen. Und was soll ich denn meinen Mitschülern sagen? Alle fragen doch dann, wo man war, und ich kann dann nicht sagen: Ich kam nicht aus dem Bett. Weil das niemand versteht. Weil die Leute dann denken, man sei faul, sie sagen dann: Gib dir doch einfach einen Ruck. Dabei ist der Ruck das Schwierigste daran.

Corona hat dann alles noch schlimmer gemacht. Weil mein Tagesrhythmus auseinanderfiel.

Und ich über Monate die Wohnung nicht mehr verliess. Corona hat mich gezwungen, mich stärker mit mir auseinander zu setzen, was nicht gut ist, weil ich mir selbst überlassen war, und der grösste Feind sitzt ja bekanntlich im Kopf.

Ich war eine ungesund lange Zeit mit mir alleine. Und ich habe realisiert, wie traurig mein Leben eigentlich war.

Dass es nichts gab, das mir Halt gab. Irgendwann lag ich 16 Stunden am Tag im Bett.

Mit meinen Eltern konnte ich nicht darüber sprechen. Sie verstehen nichts von psychischer Gesundheit, und sie können schlecht damit umgehen, dass ich keine Kraft habe. Als es ganz schlimm war, haben sie kurz versucht, mich aufzumuntern. Sie gingen mit mir Kleider kaufen, doch dann fiel der Satz: Und jetzt bist du aber nicht mehr depressiv, in Ordnung? Das hat mir sehr zu schaffen gemacht. Als könnte man das einfach ablegen. Die Klinik hat mir geholfen, meine Kindheit anzuschauen und auch Abstand zu meinem Elternhaus zu gewinnen. Mein grösster Wunsch momentan ist eine Katze. Ich liebe Katzen, und ich wünsche mir seit Jahren eine. Meine Eltern haben sich bisher geweigert, doch vielleicht erlauben sie mir doch noch eine. Als die Depressionen richtig stark waren, dachte ich mir manchmal, sobald ich eine Katze habe, habe ich einen Grund, morgens wieder aufzustehen.

Ich möchte eine Katze, dann habe ich einen Grund aufzustehen

Die Klinikzeit hat mir auch geholfen, mehr über mich selbst herauszufinden. Darüber, was ich mag, und was ich nicht mag. Rückblickend hätte ich vielleicht früher Hilfe holen sollen. Meinen Freunden ehrlich sagen: So fühle ich mich wirklich. Ich habe meinen Zustand in Witze gepackt, aber nie gesagt: Ich brauche Hilfe, ich kann meinen Kopf nicht mehr kontrollieren.

Und ich hätte mir gewünscht, dass sie mehr für mich da sind. Einfach mal schreiben, hey, schon lange nichts mehr gehört, alles klar bei dir?

Das hätte mir gezeigt, dass ich erwünscht bin. Man sagt doch immer, ein einfaches «wie geht’s» kann einem Menschen den Tag retten. Und so ist’s wohl wirklich. Sich Hilfe zu holen, ist unglaublich schwierig, wenn man drinsteckt. Es ist einfacher, als man denkt, am Ende. Doch es braucht eine Hand, die einen hält.»

Angebote bei psychischen Problemen: Hier kann man Hilfe holen Wer in einer Lebenskrise steckt, Suizidgedanken hat oder einen Suizid im Familien- oder Freundeskreis zu verarbeiten hat, sollte sich unbedingt helfen lassen. Die Dargebotene Hand hilft telefonisch anonym und kompetent. Das Angebot richtet sich auch an Angehörige oder Bekannte von Menschen in einer Notsituation: Nummer für Erwachsene: 143 oder www.143.ch (E-Mail, Chat). Nummer für Jugendliche und Kinder (Pro Juventute): 147 oder www.147.ch. Mehr Informationen finden sich unter www.reden-kann-retten.ch und www.dureschnufe.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen