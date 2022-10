Anuschka Roshani über ihre LSD-Erfahrung und ihr Buch «Gleissen»

Interview Eine Journalistin ging auf einen LSD-Trip und kehrte als veränderter Mensch zurück – darüber schrieb sie ein Buch Anuschka Roshani erlebte mit Anfang 50 mehrere LSD-Trips. Die Erfahrung war so tiefgreifend, dass sie darüber ein Buch schrieb. Die Verhaltensbiologin ist überzeugt: Der Trip hat ihr Leben so nachhaltig verändert wie kaum ein anderes Lebensereignis davor. Interview: Julia Stephan Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Die Journalistin und Verhaltensbiologin Anuschka Roshani. Bild: Noë Flum

Inspiriert von einem Buch des US-amerikanischen Wissenschaftsjournalisten Michael Pollan stürzte sich die Journalistin Anuschka Roshani 2018 in eine Recherche über die Renaissance der LSD-Forschung. Was als journalistische Arbeit begann, endete in einem Selbstversuch. In den Jahren 2018 und 2019 nahm Roshani als Probandin einer Studie am Universitätsspital Basel sechsmal LSD zu sich. «Ich war naiv», sagt sie heute.

Wie reagierte Ihr Umfeld auf ihren Wunsch, auf einen LSD-Trip zu gehen?

Anuschka Roshani: In meinem Freundeskreis bin ich diejenige, die nie Alkohol trinkt. Insofern hat sich manche Freundin schon darüber gewundert. Mein Mann ängstigte vor allem die Vorstellung, es könnte etwas mit meinem Gehirn anstellen. Meiner damals 12-jährigen Tochter habe ich mein Vorhaben damals noch verschwiegen. Meine Mutter reagierte am coolsten. Sie meinte, ich solle ihr erst davon erzählen, sobald ich’s hinter mir habe.

In Ihrem Buch schreiben Sie, die LSD-Erfahrung habe Ihnen eine «euphorische Gelassenheit» geschenkt. Was meinen Sie damit? ,

Ich hielt mich nie für besonders angespannt, gehetzt oder ängstlich. Schon vor meinen Trips war ich überzeugt, eine Optimistin zu sein. Ich gehöre ja der bislang unbeschwerten Generation der Babyboomer an, hatte eine behütete Kindheit. Nach den Trips habe ich mich aber so befreit und glücklich gefühlt wie selten in meinem Leben. Alle kleinen Alltagssorgen waren plötzlich weg. Heute sage ich mir bei allem: «Wird schon werden.»

Um das herauszufinden, hätten Sie Ratgeberliteratur lesen können...

Vielleicht, aber ich habe diese alten Weisheitssprüche auf meinen Trips zum ersten Mal nicht über den Verstand, sondern mit dem Herzen verstanden. In den ersten Monaten nach der LSD-Einnahme war ich getragen von einem tiefen, fast kindlichen Urvertrauen. Ich fühle mich seitdem anders mit der Welt verbunden und äusserst lebendig. Ich renne keinem Tram mehr nach. Dabei habe ich mich nie sonderlich um Achtsamkeit bemüht. Was andere vielleicht durch jahrelanges Meditieren erreichen, hat mir LSD einfach geschenkt.

Hatten Sie nie Angst, sich eine Psychose einzufangen?

Es gab in meiner Familie keine Vorerkrankungen. Die Forscher hatten mir erklärt, dass der Ausbruch einer Schizophrenie jenseits der 50 unwahrscheinlich sei. Aber klar, vor jedem Trip schlief ich schlecht. Man weiss ja nie genau, wohin die Reise geht. Zum Glück hatte ich keine verdrängten Traumata, die plötzlich hochkamen. Ein Horrortrip blieb mir erspart.

Ein Kollege hat mir erzählt, er sei als Jugendlicher im LSD-Rausch mit dem Töff beinahe in eine Wand gefahren ...

Ihr Beispiel beweist, wie entscheidend Set und Setting eines Trips sind. Ich würde eine LSD-Einnahme ausserhalb eines therapeutischen Ansatzes nie empfehlen. Bei meinen Trips lag ich in einem sterilen Spitalzimmer. Das hat vermutlich die Introspektion gefördert. Hätte ich LSD dagegen zum Beispiel während eines Raves eingeschmissen, hätte ich womöglich ekstatisch getanzt und nichts oder viel weniger von meinem aufgewirbelten Unterbewusstsein mitbekommen.

Haben Sie die oft geschilderte Ich-Auflösung erlebt?

Die Studie, an der ich teilnahm, wollte eine optimale Therapiedosis ermitteln, die man psychisch kranken Menschen verabreichen sollte. Wir erhielten unterschiedliche Dosen. Bei 200 Mikrogramm LSD findet mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Ich-Auflösung statt. Ich hatte ziemliche Angst davor, weil die Forschung herausgefunden hat, dass Menschen mit grossem Kontrollbedürfnis schnell in Panik geraten, wenn sie ihr Ich ausgelöscht sehen. Ich wusste nicht: Bin ich so ein Kontrollmensch? Als ich mich dann als Fontäne in unzählige Wassertröpfchen zerspringen sah, dachte ich erst mal nur: «Super, das hast du jetzt schon hinter dir.»

Sehen Sie dem Tod nun gelassener entgegen?

Ich würde mir Gelassenheit wünschen, wenn es so weit ist. Als gesunder Mensch musste ich mich meiner Endlichkeit bisher nur in dem Rahmen stellen, wie wir alle es tun müssen. Nach meiner Ich-Auslöschung aber bin ich vom Gefühl durchdrungen, dass mir nichts Schlimmes mehr passieren kann. Tatsächlich wird gerade auch daran geforscht, ob man Sterbenskranken den Abschied aus dem Leben mit Psychedelika erleichtern könnte.

Auf einem Ihrer Trips sahen Sie sich und Ihren Vater sterben. Kurze Zeit darauf verstarb er wirklich. Was hat das mit Ihnen gemacht?

Der Schweizer Psychiater Peter Gasser, eine Koryphäe auf dem Gebiet der psycholytischen Therapie, hat mal gesagt, LSD fördere nur das zu Tage, was ohnehin schon da ist. Ich hatte kurz vor meinem ersten Trip intensiv an einem Buch über meine Eltern geschrieben. Den bald danach folgenden Tod meines Vaters habe ich dank LSD dann anders empfunden als meine Geschwister: als einen organischen, fast schönen Prozess von Werden und Vergehen.

Macht LSD süchtig?

Nein. Blutdruck und Körpertemperatur steigen minimal, das ist alles. Im Gegenteil: Nach jedem Trip wollte ich die Versuchsreihe abbrechen. Ich verstand zum ersten Mal, was mentale Erschöpfung ist. Ich war nach der höchsten Dosis wochenlang total erledigt von der Wucht der Eindrücke. Ich muss das nicht wiederholen.

Der US-amerikanische Psychologe und Guru der Hippie-Bewegung, Timothy Leary (1920-1996). AP

Timothy Leary, Psychologe und Guru der Hippie-Bewegung, wollte mit LSD die Gesellschaft verändern. Müsste man den Stoff Entscheidungsträgern verabreichen?

Ich glaube, Leary war nicht verrückt. Nachdem ich seit meinen Trips einen wärmeren Blick für die Natur entwickelt habe, kann ich mir vorstellen, dass sich bei vielen ein Verbundenheitsgefühl mit allem Leben einstellen könnte, und das vielleicht einen Einfluss darauf hätte, wie wir mit dem Klimawandel umgehen. Leary wollte damals Zehntausende auf die Reise schicken. Die Nixon-Regierung erklärte ihn darum zum gefährlichsten Mann der USA.

Der Schweizer Chemiker und LSD-Entdecker Albert Hofmann (1906-2008) Patrick Straub / KEYSTONE

Der Schweizer Chemiker Albert Hofmann hat LSD in den 1940er-Jahren in Basel entdeckt. Die Schweiz ist bis heute Pionierin bei der Erforschung von LSD. Warum?

Im Gegensatz zu anderen Ländern, wo das Forschen mit LSD noch weitgehend unmöglich ist, ist hier dank der liberalen Gesetzgebung eine staatlich unterstützte Forschung mit psychedelischen Substanzen möglich. Das gibt der Forschung viel Spielraum.

Im Silicon Valley preist man LSD-Microdosing als Selbstoptimierungsstrategie an. In den 1960ern betrachtete die US-Regierung LSD als Teufelswerk? Was stimmt?

Zum Microdosing wird noch geforscht, aber die Wissenschafter erklärten mir, sie gingen bisher eher von einem Placeboeffekt aus. Aber ich glaube schon, dass Nixon mit seiner War-on-Drugs-Doktrin insofern richtig lag, als LSD auf die Hippie-Bewegung damals bestimmt als ein anarchisches Moment gewirkt hat. Man lernt auf einem Trip Auflösung und Unordnung in ungeahntem Masse kennen – ja, der Entropie des Ganzen sogar etwas abzugewinnen. Das Leben nicht einfach nur auszuhalten oder durchzustehen, sondern es in seinem Reichtum, in seiner Schönheit wie Hässlichkeit, zu schätzen.

Zum Buch In einer Mischung aus Erlebnisbericht und wissenschaftlicher Aufarbeitung nähert sich die Journalistin Anuschka Roshani (56) in ihrem Buch «Gleissen. Wie mich LSD fürs Leben kurierte» (Kein-&-Aber-Verlag) der Substanz LSD. Sie befreit die lange als Hippie-Droge verschriene Substanz von ihrem schlechten Image, klärt über Mythen auf und spricht mit Forschern, welche die Substanz als Heilmittel für viele psychische Erkrankungen erproben. Die studierte Verhaltensbiologin lebt seit 2002 mit ihrer Familie in Zürich. Sie ist Redaktorin beim «Magazin» des «Tages-Anzeigers». (jst)

