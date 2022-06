Hitzewelle: Bund warnt vor gesundheitlichen Schäden

Sommer Die erste Hitzewelle ist da: Rekordwerte werden in Basel und Sion erwartet, der Bund warnt vor Gefahr für Gesundheit Bis zum nächsten Dienstag wird es in der Schweiz sehr heiss. Meteo Schweiz hat eine Hitzewarnung ausgesprochen. Für den Juni ist es aussergewöhnlich heiss. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 17.06.2022, 17.00 Uhr

Ein Sprung ins Wasser ist an diesem Hitze-Wochenende empfehlenswert. Pius Amrein (lz) / Luzerner Zeitung / AG

Die Reise in den Süden kann man sich im Moment sparen. Die erste Hitzewelle dieses Sommers ist da und bringt in der Schweiz Temperaturen bis zu 36 Grad. «Momentan bestimmt ein Hochdruckgebiet mit Zentrum über Deutschland das Wetter in der Schweiz mit trockener und sehr warmer Luft», sagt Stefan Bader von Meteo Schweiz.

Am Samstag verlagert das Hoch sein Zentrum unter Abschwächung nach Ungarn. Es bleibt trotzdem weitgehend wetterbestimmend.

«Das sonnige und sehr warme Wetter bleibt uns bis nächsten Dienstag, allenfalls bis nächsten Mittwoch erhalten. Ab Sonntagabend sind Gewitter möglich, zum Teil auch kräftige.»

Angesichts dieser Aussichten hat Meteo Schweiz eine Hitzewarnung der Gefahrenstufe 3 ausgerufen. Für den Freitag für das Wallis und die Alpensüdseite. Am Samstag bis am kommenden Dienstag gilt diese hohe Warnstufe 3 für die West- und Nordwestschweiz, das Wallis und die Alpensüdseite.

«Für Basel und Sion zum Beispiel könnte es der zweithöchste Juniwert seit Messbeginn werden», sagt Bader. Und in Basel werden Maximal-Tagestemperaturen bereits seit 1897 gemessen. In beiden Städten wird es am Sonntag 36 Grad heiss und in der Nacht sinkt die Temperatur nur auf rund 20 bis 22 Grad ab. Geschwitzt wird aber natürlich in allen Landesteilen. Bereits heute Freitag hat Meteo Schweiz einen Rekord für das Tessin gemeldet: In Biasca wurden 36,6 Grad gemessen. Die höchste je gemessene Temperatur in der Südschweiz im Juni.

Tagesmaximal-Werte an mehreren Messstandorten

So wie es momentan aussehe, werden die in den nächsten Tagen erwarteten Tagesmaxima an einigen Messstandorten zu den zehn höchsten gemessenen Juniwerten gehören. «Die erwartete Hitze ist also ungewöhnlich. Extreme Juniwerte werden vor allem im letzten Junidrittel und insbesondere gegen Ende Juni verzeichnet. Vor dem 20. Juni sind sie selten. Die erwartete Hitze kommt somit eher früh», sagt Bader.

Für die Gesundheit ist die Hitze in der Nacht entscheidend

Sommerlich warm haben wir es gern, eine Hitzewelle tönt in manchen Ohren aber bedrohlich. Denn zu starke Hitzeperioden sind für viele eine starke gesundheitliche Belastung. Und Hitzewellen treten durch den Klimawandel tendenziell häufiger auf, dauern länger und werden intensiver.

Hitzewarnungen werden von Meteo Schweiz aufgrund eines 2021 auf neuste wissenschaftliche Erkenntnisse angepassten Hitzewarnkonzepts ausgerufen. Entscheidend dafür sind die mittlere Tagestemperatur, also der Durchschnittswert über 24 Stunden. Das bedeutet, dass neu auch die Nacht berücksichtigt wird. Das ist für unsere Gesundheit besonders wichtig. Denn bei hohen Nachttemperaturen kann sich der Körper nur schlecht von der Hitzebelastung des Tages erholen.

Gefahrenstufe von 1 bis 4

Die Hitzewarnungen in den Gefahrenstufen 1 bis 4 richtet Meteo Schweiz deshalb auf die Gesundheit der Menschen aus. Ist es sommerlich warm, aber ungefährlich, sind wir auf Stufe 1. Steigt die mittlere Tagestemperatur an mindestens einem Tag über 25 Grad, können Kreislaufbeschwerden und Unwohlsein auftreten, was die Gefahrenstufe 2 bedeutet.

Die dieses Wochenende erwartete Gefahrenstufe 3 bedeutet eine erhebliche Gefahr, weil diese hohen Sommertemperaturen von 25 Grad über drei Tage herrschen. Ist es an mindestens drei Tagen über 27 Grad warm, besteht die grösste Gefahr für die körperliche Gesundheit, was die maximale Gefahrenstufe 4 bedeutet.

Drei «goldene Regeln» gegen Hitzestau

Das lange Hitzewellen gesundheitlich problematisch sein können, hat sich im Jahrhundertsommer 2003 gezeigt. Im bislang heissesten Sommer in der Schweiz wurden gemäss Meteo Schweiz 975 hitzebedingte Todesfälle und eine Übersterblichkeit von 6,9 Prozent verzeichnet. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mahnt deshalb dieses Wochenende, die drei «goldenen Regeln» gegen Hitzestau zu berücksichtigen:

Zu viel körperliche Anstrengung vermeiden. Mit Schatten die Hitze so gut wie möglich fernhalten und den Körper kühlen. Viel trinken und leicht essen.

Regenarmer Frühling im Schweizer Mittelland

Wer an Hitze denkt, denkt auch an Trockenheit. Da zu Hitzewellen auch Gewitter gehören, ist diese jedoch nicht zwingend. Allerdings war der Frühling auf der Alpennordseite sehr niederschlagsarm. So erhielt zum Beispiel Bern nur rund die Hälfte des Normniederschlags der Jahre 1991 bis 2020. In Buchs-Aarau oder in Basel fielen immerhin rund 80 Prozent der Norm.

Ausgesprochen regenarm zeigte sich der Frühling auf der Alpensüdseite. In Lugano erreichte die Niederschlagsmenge nur gerade 38 Prozent der Norm.

Wenig Wasser in Schweizer Gewässern

Generell haben auch Seen und Flüsse in der Schweiz im Durchschnitt weniger Wasser als üblich. Das wiederum hat damit zu tun, dass der letzte Winter so trocken war. Die Schneeschmelze fällt dieses Jahr äusserst mager aus. Der Grundwasserpegel liegt aber momentan weitgehend noch im normalen Bereich.

Auf die Wasserknappheit in den Flüssen hat zum Beispiel der Kanton Aargau schon reagiert. Aus einigen Gewässern dürfen Landwirte und Gärtnereien kein Wasser mehr entnehmen. Auch im Tessin wird die Bevölkerung aufgefordert, Wasser zu sparen. Geradezu dramatisch ist die Trockenheit in Norditalien, in der Po-Ebene wird von «biblischer Dürre» gesprochen.

