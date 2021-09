Die häufigsten Fehler bei Haushaltsgeräten und Geschirrspülern

Haushalt Diese Fehler machen Sie ganz bestimmt auch beim Geschirrspüler – Und: Was Sie schon immer über Haushaltsgeräte wissen wollten Spülen Sie jeden Teller vor? Wie räumen Sie die Messer ein? Obwohl täglich im Gebrauch, machen wir erstaunlich viele Fehler im Umgang mit dem Geschirrspüler. Es ginge auch einfacher. Drei Experten geben Tipps. Gülpinar Günes 17.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch beim Einfüllen des Geschirrspülers muss man wissen, was man tut. Keystone

Vorspülen, einfüllen, einschalten – Geschirrspüler sind scheinbar kinderleicht zu bedienen. Doch Halt! Muss man wirklich vorspülen, die Teller fast schon blitzblank schruppen, damit sie sie dann maschinell nochmals 60 Minuten bearbeitet werden? Würde man den Werbungen der Geschirrspül-Tabs glauben, dann lösten sich ja selbst die dicksten Krusten wie von Zauberhand und ohne menschliches Zutun. Nur, so richtig glauben wollen das die wenigsten. Irgendwie eklig, so verdrecktes Geschirr in die Maschine zu stellen.

Beim Vorspülen

«Das Vorspülen kann man sich komplett schenken, es ist nicht nötig und vor allem auch nicht nachhaltig», sagt Ralph Buser, Produktmanager von V-Zug AG. Denn für das Vorspülen wird das Vielfache an Wasser und Energie verwendet, als der Geschirrspüler für einen kompletten Waschgang benötigen würde. Moderne Maschinen beispielsweise kommen mit 5 bis 10 Litern zurecht.

Das Vorspülen sei sogar kontraproduktiv, sagt Head of Category Management von Miele, Adriano Diaco. Beim Automatik-Programm beispielsweise ermittle die Maschine mittels Sensoren, wie verschmutzt das Geschirr ist. Ist sie der Auffassung, dass bereits alles sauber ist, reinigt sie auch weniger intensiv. «Und so bleiben hartnäckige Flecken dran», sagt Diaco.

Bei der Programmauswahl

Wer bei solch hartnäckigen Verschmutzungen nur das Schnellprogramm wählt, der muss sich nicht über Rückstände wundern. Diaco behauptet nämlich: «Es gibt praktisch nichts, das nicht sauber wird in der Maschine.» Das hänge aber ganz stark vom Programm ab, das man wählt. Dafür muss man aber verstehen, wie diese funktionieren.

Hier kommt der sogenannte sinnersche Kreis ins Spiel. Laut dem Konzept entscheiden vor allem vier Faktoren, wie sauber etwas wird: Zeit, Mechanik, Temperatur und Chemie. Diese Parameter variieren mit jedem Programm. Der Eco-Spülgang beispielsweise dauert ziemlich lange, heizt das Wasser aber auch nicht allzu sehr auf. Der Kurzspülgang macht genau das Gegenteil. Und beim Intensivspülgang wird das Wasser bis zu 75 Grad aufgeheizt, während der Spüldruck ebenfalls höher ist als in anderen Programmen. Damit lasse sich sogar Fondue- und Raclettegeschirr reinigen, sind die Hersteller überzeugt.

Beim Einräumen

Wussten Sie, dass beim unteren Geschirrkorb der Spüldruck und die Spültemperatur höher sind als oben? Dementsprechend gehört Geschirr wie Töpfe oder Teller immer in den unteren Korb, da sie sonst nicht sauber werden. Der obere Spülarm ist für Gläser und Tassen konzipiert, wie einem auch ein Blick in die Bedienungsanleitung verrät. Es versteht sich dabei von selbst, dass das Geschirr sich nicht überlappen und die Maschine nicht rappelvoll gefüllt werden soll. Sonst kommen die Wasserstrahlen nicht überall hin. Das gehe oft vergessen.

Beim Spülmittel

Ob Tab, Pulver oder Flüssigspülmittel spielt laut den Herstellern nicht so eine grosse Rolle. Den Unterschied machen vor allem die Enzyme in den Mitteln: Sie spalten jeweils das Eiweiss und die Stärke auf dem Geschirr. Die Wichtigsten zwei heissen Protease und Amylase. Allerdings enthalten laut Miele noch lange nicht alle Mittel eine ausreichende Menge davon und weil sie auch die teuersten Elemente in den Spülmitteln sind, schlägt es sich auch auf den Preis aus.

Die Enzyme stehen allerdings wegen des Umweltschutzes in der Kritik: Die meisten von ihnen stammen nämlich aus genmanipulierten Pflanzen oder Pilzen. Ob und welche langfristigen Folgen das auf unsere Umwelt hat, ist schwer abzusehen. Von Umweltlabels gibt es auch Tabs ohne Enzyme.

Bei der Pflege

Auch eine Geschirrspülmaschine muss gereinigt werden. Das Argument «sie reinigt sich ja jedes Mal selbst» stimmt zwar, allerdings nicht, wenn immer nur das Eco-Programm läuft. Wegen der niedrigen Temperaturen könne es dabei laut den Herstellern auf die Dauer zu Fettablagerungen und anderen Rückständen in der Maschine kommen. Sie empfehlen daher regelmässig die Selbstreinigung der Maschine oder das Intensivprogramm im Leerlauf laufen zu lassen. Auch die Spülarme und das Sieb sollten hin und wieder herausgenommen und gereinigt werden. Dann wird das Geschirr sauberer.

Was Sie schon immer über Haushaltsgeräte wissen wollten

Remo Naegeli

Die Hersteller warnen in der Bedienungsanleitung ihrer Geräte davor, das Restwasser mehrmals aufzukochen. Das hat zwei Gründe: Einerseits lösen sich beim Kochen verschiedene Gase wie Sauerstoff oder Kohlendioxid aus dem Wasser. Gleichzeitig nimmt dabei der Gehalt von Kalzium und Magnesium ab, die sich dann als Kalkbelag absetzen. Dieser Prozess beeinträchtigt jedoch lediglich den Geschmack. Andererseits, und das ist der wichtigere Grund, können sich je nach Gerät giftige Chemikalien vom Wasserkocher im Wasser ansammeln oder etwa Nickel, auf den manche Menschen allergisch reagieren.

Ganze 99 Prozent des Inhalts einer Tasse Kaffee ist Wasser. Seine Qualität hat daher beträchtlichen Einfluss auf den Brühvorgang sowie auf das Aroma und dem Geschmack des Kaffees. Daher wird empfohlen, den Wassertank täglich nach dem Gebrauch zu entleeren und jeweils mit frischem Wasser zu füllen.

Ob eine Spinne im Staubsauger überlebt, hängt vorwiegend von der eingestellten Saugstärke ab. In der Regel werden die Tiere beim Einsaugen auf über 100 km/h beschleunigt und verenden oft bereits nach dem Aufprall im Schlauch. Da es doch mal vorkommen kann, raten einige Hersteller von dieser Methode ab.

Sie sollten niemals Metall oder Aluminium in der Mikrowelle verwenden. Es wird schneller erhitzt als der Inhalt und kann im Extremfall Funkenschläge verursachen und die Mikrowelle beschädigen. Dasselbe gilt für Porzellangeschirr mit Gold- oder Silberrändern und Metalldekorationen.

Auch nicht in eine Mikrowelle gehören gewöhnliches Ton- und Keramikgeschirr, da diese stark erhitzt werden und Risse bekommen können. Normales Plastik sollte auch nicht verwendet werden. Stattdessen sollte man auf Geschirr zurückgreifen, das mikrowellenbeständig ist. Unbedenklich sind in der Regel Glas, Glaskeramik und Porzellan.

Mikrowellen sind punktuell sehr energiereich und dringen ca. 2 cm tief ein. Daher ist es sinnvoll, das Essen nicht mit voller Leistung zu erwärmen, sondern eher mit mittlerer Leistungseinstellung. Zudem erwärmt sich Essen gleichmässiger, wenn es flach, gleichmässig und nicht kompakt auf dem Teller liegt. Eine Abdeckhaube kann zudem verhindern, dass zu viel Feuchtigkeit verloren geht. Ausserdem hilft der Dampf, der damit zurückgehalten wird, bei einer gleichmässigeren Wärmeverteilung innerhalb des Lebensmittels.

Die Rückwand und die unterste Ablage sind die kältesten Zonen im Kühlschrank, dort sollten leicht verderbliche Lebensmittel wie Fisch, Fleisch oder Wurst gelagert werden. Die Temperatur ist dort knapp über dem Nullpunkt. In der Mitte herrschen 4-5 Grad. Hier fühlen sich vor allem Milchprodukte wohl. Im geschlossenen Gemüsefach zuunterst werden am besten Gemüse und Obst gelagert.

Kartoffeln oder Tomaten hingegen sollten hier nicht untergebracht werden. Ganz oben im Kühlschrank herrschen etwas mildere Temperaturen. Hierhin gehören fertige oder bereits geöffnete Speisen, die nicht allzu stark gekühlt werden müssen. Und in der Kühlschranktür sind Eier, Butter, Konfitüren oder Mayonnaise und Ketchup gut aufgehoben. Hier kann es bis zu 10 Grad warm werden.

In der Regel sollte man abwarten, bis es abgekühlt ist. Zu heisse Speisen bringen den Temperaturhaushalt des Kühlschrankes auseinander: Unter Umständen kann das die Kühlung empfindlicher Speisen wie Milchprodukte unterbrechen. Zudem benötigt der Kühlschrank wieder mehr Energie um die ursprüngliche Temperatur herzustellen. Es kann sich auch Kondenswasser an der Rückwand bilden. Dies passiert zudem, wenn die Kühlschranktür zu oft oder lange offengelassen wird, da so warme Luft im Kühlschrank eindringt.

Die Spültab sollte in der Dosierkammer verwendet werden. Die Maschine bringt sie genau dann zum Einsatz, wenn es am effektivsten ist. Ansonsten löst sie sich beim ersten Wasserkontakt schon auf.

Wenn man weniger starkes, enzymfreies Spülmittel hat, sollte man den Geschirrspüler nicht überladen, korrekt einfüllen und das passende Programm wählen. Das heisst im besten Fall die Automatik oder Programme mit höheren Temperaturen. Vor allem sollte man auch die Dosierungsempfehlung des Mittels beachten.

Keystone

Es ist wichtig bei beschichteten Pfannen keine aggressiven Mittel zu verwenden und schon gar keine scheuernden Schwämme. Am besten mit wenig Spülmittel und einer Bürste oder der weichen Seite des Schwammes die Verschmutzung unter warmem Wasser wegputzen. Auf jeden Fall sollten sie nicht im Geschirrspüler gereinigt werden, da das Salz und der Glanzspüler die Beschichtung beschädigen können.

Wenn regelmässig bei 30 oder 40 Grad gewaschen wird, können sich Bakterien in der Waschmaschine vermehren und zu einem unangenehmen Gestank führen. Daher ist es laut Waschmaschinenherstellern wichtig, die Maschine mindestens einmal im Monat zu reinigen und vor allem auch mal bei höheren Temperaturen ab 60 Grad zu waschen, damit die Bakterien absterben.

Mit dem entsprechenden Waschmittel reichen in der Regel 30 Grad für saubere und bakterienfreie Wäsche. Das stimmt auch für die Unterwäsche. Küchenhandtücher und ähnliches allerdings sollten immer bei 60 Grad oder höher gewaschen werden. Bei einer Temperatur ab 60° über 10 Minuten und länger kann man davon ausgehen, dass 99.99 Prozent der Viren und Bakterien eliminiert werden.