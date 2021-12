Ein leben lang Freunde wie gelingt das?

Gesundheit Warum ist es schwieriger, im Alter neue Freundschaften zu knüpfen? Drei Menschen erzählen Freundschaften verändern sich im Alter, sie werden wichtiger, sehr oft aber auch weniger. Drei Seniorinnen und Senioren haben uns erzählt, was ihnen ihre Freunde bedeuten und wie es ihnen gelingt Freundschaften ein Leben lang zu pflegen. Anna Miller 1 Kommentar 28.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Helga Riedhammer (73): Früher war da keine Zeit für viele Freunde, jetzt fehlen sie ihr. Valentin Hehli / MAN

Manchmal, sagt Helga Riedhammer, fühle sie sich sehr alleine. Irgendwie sei alles zusammengekommen, der Sohn ausgezogen, nach all den Jahren gemeinsamem Wohnen. Die eine Freundin, weggezogen. Die andere Freundin, gestorben. Und so seufzt Helga Riedhammer, 73 Jahre alt, in den Hörer rein, jetzt auch noch Corona. An den meisten Tagen habe sie schlicht nicht die Energie, sich neue Freunde zu suchen.

Freunde werden weniger aber wichtiger

So wie Helga Riedhammer geht es vielen Menschen im Alter. Langjährige Freundschaften gehen zu Ende, weil jemand stirbt oder schwer erkrankt, Menschen sich zurückziehen oder sich wegen Corona plötzlich Gräben auftun, an politischen Einstellungen, Menschen sich nicht mehr treffen, weil die einen ungeimpft sind und die anderen geimpft, und die eine Welt die andere nicht mehr versteht.

Doch wo liegen die Gründe für diese Veränderung? Warum ist es schwieriger, im Alter neue Freundschaften zu knüpfen? Oder überhaupt ein grosses Netzwerk zu haben? Und wie kann man sich trotzdem eingebettet fühlen?

Wer frühzeitig vorsorgt, hat es im Alter leichter

Pasqualina Perrig-Chiello ist Professorin der Psychologie in Bern. Martin Toengi / BLZ

Pasqualina Perrig-Chiello, emeritierte Professorin für Entwicklungspsychologie an der Universität Bern und Expertin für Altersfragen, sagt: Ein Grund liegt darin, dass Menschen bereits in jüngeren Jahren Beziehungen zu wenig pflegen. «Man ist eingebunden, hat verschiedene Rollen, als Partner, Mutter, ist berufstätig. Da kommen Freundschaften oft zu kurz.» Viele würden erst im Alter merken, wie wichtig ihnen Freundschaften sind.

So erging es auch Riedhammer: «Ich war beruflich und familiär so eingebunden, hatte über Jahre kaum einen Moment für mich.» Als Inhaberin einer Kindertagesstätte arbeitete sie täglich zehn Stunden, hatte sieben Mitarbeitende, einen Mann, Kinder.

«Ich hatte beruflich und privat so viel sozialen Kontakt, ich brauchte kaum Freunde.»

Lange Zeit war der Kontakt zu ihren Kindern ihr genug sozialer Ersatz, doch dieses Jahr zog der Sohn aus, die Tochter, die im gleichen Haus wohnt, hat Kontakt zur Mutter, aber auch ihr eigenes Leben, ihre Freunde, ihre Arbeit.

Sind die Kinder aus dem Haus, hat man wieder mehr Freundinnen und Freunde

«Am besten pflegt man seine Kontakte deshalb schon frühzeitig und regelmässig. Indem man Interesse zeigt, anruft, ab und an eine Aufmerksamkeit schenkt oder Einladungen ausspricht», sagt Perrig-Chiello. Im Alter werde der soziale Radius des Menschen kleiner. Man komme von der aktiven in eine passive Rolle. Ist stärker auf das Aussen angewiesen. Körperliche Gebrechen tun ihr Übriges dafür, dass sich der Aktionsradius verkleinert.

Doch eine gute Nachricht haben Forschende trotzdem: Oliver Huxhold vom Deutschen Zentrum für Altersfragen in Berlin konnte nachweisen, dass die Anzahl Freunde ab 50 bis 75 wieder zunimmt. Sind die Kinder aus dem Haus, werden Freunde und Freundinnen wichtiger, werden neue Kontakte geknüpft, solange die Leute Zeit haben und körperlich fit sind.

Dabei kommt Freundschaften gerade, wenn es um das Thema Gesundheit geht, eine zentrale Funktion zu: Sie helfen nämlich mit, länger gesund, aktiv, kognitiv agil und glücklich zu sein – das bestätigen zahlreiche Studien.

Freundschaften entstehen über gemeinsame Erlebnisse

Gelegenheiten und gemeinsame Erlebnisse machen Freundschaft, sagen Experten, die Jugendfreundin aus der Schulzeit, die beste Freundin aus dem Elternrat, den Partner von der Arbeit. Damit sich Freundschaften vertiefen können, brauchen sie geografische Nähe, Häufigkeit der Begegnung und eine Schnittstelle irgendwo im Leben.

Erst mit der Zeit, wenn gemeinsame Erlebnisse und Erinnerungen bestehen, eine emotionale Basis und Vertrauen, kann Freundschaft auch gelingen und Bestand haben, selbst wenn man sich ein-, zweimal im Jahr bloss per Telefon hört.

Beat Locher (73) fand neue Freunde und Kontakte in der Klimabewegung, hat aber auch alte Freunde, einen seit über 60 Jahren. Severin Bigler

Das beobachtet auch Beat Locher. Der 73-jährige Rentner hat seit über 60 Jahren den gleichen Freund. «Früher gingen wir wandern, haben Reisen unternommen, es war alles sehr intensiv. Heute treffen wir uns einmal im Jahr im Bahnhofsbüffet und erinnern uns an alte Zeiten, wir reden dann davon, wer aus unserer Klasse schon wieder alles gestorben ist, sonst passiert nicht viel.»

Die Freundschaft lebe von den Erinnerungen. Und sei dennoch sehr gut. Das alleine reicht vielen Menschen jedoch nicht, um sich sozial eingebettet zu fühlen. Weil sie im Alltag besser zurechtkommen, wenn ein soziales Netz sie trägt.

Gemeinsame Interessen sind wichtig

Deshalb ist Beat Locher im Alltag sehr engagiert. Viele seiner aktuellen Freunde und Kontakte kenne er aus der Klimabewegung. Einer seiner besten Freunde habe er nach der Pensionierung gefunden. «Wir kannten uns schon länger, hatten uns aber aus den Augen verloren. Durch das gemeinsame Thema haben wir uns wieder angenähert.»

Das gemeinsame Thema sei zentral für ihre Freundschaft. Durch das gemeinsame Interesse ergäben sich dann aber auch viele gemeinsame Freizeitmomente. «Zum Beispiel lade ich die Gruppe dann zum Pizzaessen in den Garten ein, oder ich spiele den Samichlaus im Quartier.»

Er könne immer auf sein Netzwerk zurückgreifen. Vielleicht auch, weil er selbst immer geholfen habe.

«Und was du gibst, das kommt zu dir zurück.»

Freundschaften, sagt Locher, seien seine Lebensversicherung. Dabei gehe es ihm vor allem um dieses Gefühl von Vertrauen und die Sicherheit, dass seine Freunde ihn kennen – und gut beraten. «Wenn ich ein Problem habe, vor einer schwierigen Entscheidung stehe, dann frage ich einen Freund um Rat.» Und: Er bespreche mit ihm auch mal Dinge, die er in seiner Ehe nicht bespricht.

Männer suchen andere Freundschaften als Frauen

Als Mann ist Locher mit seinen vielen Freundschaften statistisch gesehen eher die Ausnahme: Viele Männer pflegen ab fünfzig durchschnittlich nur noch drei Freundschaften, im Alter sogar noch weniger. Weil sie beruflich noch immer sehr eingespannt sind, das pflegen der sozialen Kontakte ihrer Partnerin überlassen. Das Thema Freundschaft oft nebenher laufen lassen. Und im Knüpfen von Freundschaften anders funktionieren als Frauen.

Denn die Freundschaft zwischen Männern ist dann am innigsten, wenn sie über gemeinsame Interessen oder Tätigkeiten verbunden sind. Ob Fischen, Fussball, Börsenhandel, Wandern oder Wein, gemeinsam etwas tun und sich darüber auszutauschen ist zentral für viele Männerfreundschaften. Das Klischee stimmt also gemeinhin noch: Lieber zusammen angeln als über Gefühle reden.

Lange Freundschaften über die Geschlechtergrenzen sind immer noch selten

Und was ist mit der Freundschaft zwischen Frau und Mann? Alle drei Protagonisten dieser Geschichte haben keine engen Freundschaften zum anderen Geschlecht. Und das bestätigt auch die Statistik: Noch immer führen 90 Prozent der Menschen gleichgeschlechtliche Freundschaften.

So oder so: Etwas tun, aktiv werden, alte Kontakte reaktivieren: Das rät auch Expertin Perrig-Chiello. «Treten Sie einem Verein bei, engagieren Sie sich freiwillig.» Auch wenn im ersten Anlauf noch keine tiefen Freundschaften entstehen, gehe es erst mal darum, die soziale Isolation zu verhindern, sagt die Altersforscherin. Das versucht jetzt auch Helga Riedhammer. Obwohl sie sich überwinden muss, wie sie sagt. «Ich bin unsicher. Eher schüchtern. Ich denke immer: Wenn ich die und die jetzt anrufe, störe ich sie?»

Gerade heute habe sie sich überlegt, ihre alten Kontakte aus ihrem Telefonbuch anzurufen. Mal wieder eine Stimme hören, nach all den Monaten Corona und SMS-Kontakt. «Vielleicht schaffe ich es, mir einen Ruck zu geben.» Sie hat beim Selbsthilfezentrum Winterthur eine Gruppe gegründet zum Thema «Älter werden – Lust oder Frust?», das Echo ist positiv.

«Freunde sind Menschen, die nah sind und die zuhören»

Lotti Urfer (81) pflegt viele Freundschaften, weil «man muss was tun, damit man nicht alleine bleibt.» Stefan Kaiser

Doch nicht alle Menschen sind im Alter alleine. Eine liebevolle Familie, ein gutes Netzwerk, eine Wohngemeinschaft und ein offener, positiver Charakter können helfen. Lotti Urfer ist so ein Mensch. Einer, der gerne zuhört, gerne hilft, gerne einlädt. Auf Freundschaften angesprochen sagt sie, sie habe viele Freunde im In- und Ausland, die Familie mit Enkeln und Enkelinnen. In einer guten Freundschaft, meint Urfer, nehme man den anderen, wie er ist, vertraue einander.

Die 81-Jährige sieht den Freundschaftsbegriff auch nicht so eng, Freunde, das sind Menschen, die einem nah sind, die um sie herum leben, die zu Besuch kommen. Vor allem, seit ihr Mann gestorben sei, seien die sozialen Kontakte noch wichtiger geworden. Mit ihren Freundinnen, die weiter weg wohnen, telefoniert sie oft, schreibt Whatsapp oder E-Mails.

Social Media können helfen, sind aber kein Ersatz

«Natürlich ersetzen digitale Kontakte keine realen. Aber Zugang zu digitalen Angeboten kann helfen, die Zeit zu überbrücken – beispielsweise, indem man online nachschaut, wo Veranstaltungen stattfinden oder mit entfernten Freunden verbunden bleibt», sagt Altersforscherin Perrig-Chiello.

Lotti Urfer sagt: «Meine Mutter sagte mir schon: ‹Lotti, wenn du jemanden sehen willst, dann musst du die Initiative ergreifen. Sonst bleibst du alleine sitzen.› Ich mag es, mit Menschen zu sprechen, mit allen möglichen, mit engen Freundinnen genau so wie mit der Kassierin an der Kasse.» Und: zuhören, positiv denken und dankbar sein.

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen