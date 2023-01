Gesundheit Nachteil Privatversicherung? Zusatzversicherte werden nachweislich häufiger am Herzen behandelt Wer eine private Spitalversicherung hat, wird in der Schweiz mit höherer Wahrscheinlichkeit einen kardiologischen Eingriff erhalten als Menschen, die grundversichert sind. Das zeigt eine Studie der Universität Basel und des Kantonsspitals Aarau. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 20.01.2023, 17.00 Uhr

Privatversicherte werden häufiger am Herzen operiert, auch wenn das medizinisch nicht erklärbar ist. Valentyn Semenov / Imago

In der Schweiz haben alle Menschen Zugang zum teuersten Gesundheitswesen der Welt. Trotzdem gibt es Unterschiede. Neben der obligatorischen Krankenversicherung kann eine Zusatzversicherung abgeschlossen werden, die einige Vorteile hat wie zum Beispiel ein Einzelzimmer oder freie Arztwahl. Doch nun zeigt eine Studie der Universität Basel und des Kantonsspitals Aarau einen weiteren überraschenden Effekt. An Patientinnen und Patienten mit einer privaten Zusatzversicherung wird in der Schweiz mit höherer Wahrscheinlichkeit ein kardiologischer Eingriff vorgenommen als an Personen, die nur grundversichert sind.

Das zeigt die Untersuchung von 590’000 Behandlungsdaten des Bundesamtes für Statistik in den Jahren 2012 bis 2020. Von diesen Behandlungen betrafen rund 105’000 acht verschiedene kardiovaskuläre Eingriffe, zum Beispiel die Erweiterung von verengten Herzkranzgefässen oder das Einsetzen eines Herzschrittmachers. Davon wurden 64,4 Prozent über die Grundversicherung abgerechnet.

Herzeingriffe haben tendenziell zugenommen

Die Eingriffe am Herzen haben in der Schweiz in den letzten Jahren ausser im ersten Pandemiejahr 2020 generell zugenommen. Bei den Zusatzversicherten war jedoch die Wahrscheinlichkeit, einen kardiovaskulären Eingriff zu erhalten, um 11 Prozent höher als bei grundversicherten Personen. Das entspricht schweizweit 895 zusätzlichen Eingriffen pro Jahr.

«Wir beobachten ein Missverhältnis in der Behandlung der beiden Gruppen, das sich nicht durch die Patientenmerkmale erklären lässt», hält Studienautor Tristan Struja vom Kantonsspital Aarau fest. «Unsere Daten weisen darauf hin, dass Personen mit Zusatzversicherungen Behandlungen erhalten, die sich medizinisch nur schwer rechtfertigen lassen und daher möglicherweise unnötig sind.»

Denn eigentlich sollten an Patienten mit Zusatzversicherung weniger Eingriffe nötig sein, weil diese in der Regel über ein höheres Einkommen verfügen, gesünder sind und seltener ins Spital müssen als jene, die nur eine Grundversicherung haben.

Keine klinischen Gründe für das Ungleichgewicht

Die Studienautoren vermuten für die unterschiedliche Behandlung von Allgemein-Patientinnen und Zusatzversicherten deshalb andere Gründe als klinische. «Wir nehmen an, dass Personen mit einer privaten Zusatzversicherung die medizinische Versorgung stärker in Anspruch nehmen, unter anderem weil sie mehr Geld für ihre Krankenversicherung ausgeben», wird Philipp Schütz, Forschungsgruppenleiter am Departement Klinische Forschung der Universität Basel, in der Medienmitteilung zitiert. Für die Spitäler bestünden zudem klare wirtschaftliche Anreize, mehr Eingriffe an der lukrativen Patientenklasse vorzunehmen, auch wenn diese gar nicht nötig wären oder auch wenn sie ambulant durchgeführt werden könnten. Denn an jedem stationären Aufenthalt eines Privatpatienten verdient das Spital kräftig mit. Nicht aber, wenn der Eingriff ambulant durchgeführt wird.

Immer wieder zeigen Studien, dass finanzielle Anreize über einen medizinischen Eingriff entscheiden. So werden Privatpatienten beispielsweise auch häufiger am Knie operiert.

Das führt gemäss den Studienautoren dazu, dass Gesundheitsdienstleistungen ineffizient erbracht werden. Die Forschenden der Universitäten Basel und Zürich empfehlen, die Pauschalen für Privatpatienten zu überdenken und die Anreize stärker auf die Qualität der Versorgung auszurichten.

