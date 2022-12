Medikamentenmangel verschärft sich weiter, die Gründe

Gesundheit Krank und keine Hilfe: Diese gängigen Medikamente bekommen Sie nicht mehr – das kann lebensbedrohlich sein. Während die Schweiz hustet und Taschentücher füllt, fehlt es an allen Arten von Medikamenten. Tendenz steigend. Die Ursachen für den Mangel sind vielfältig. Das sind die Gründe. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 07.12.2022, 05.00 Uhr

Es fehlt in der Schweiz und weltweit an Wirkstoffen, aber auch an solchen Blisterverpackungen. Rolex Dela Pena / EPA

Die Schweiz hustet und schnäuzt und ausgerechnet jetzt fehlen ihr die Medikamente. Das oft nachgefragte Neo-Citran ist in einigen Apotheken nicht mehr erhältlich, und die Situation bleibe angespannt, sagt Martina Tschan vom Schweizerischen Apothekerverband Pharmasuisse. Die Ursachen für die fehlenden Medikamente laut Tschan:

«Einerseits, weil die Nachfrage aufgrund vieler Erkältungserkrankungen in der Bevölkerung momentan gross ist und andererseits die Lieferengpässe nach wie vor bestehen.»

Der Schweiz fehlt es nicht nur an Neo-Citran. Derzeit sind laut der Website www.drugshortage.ch 664 Medikamente mit 321 Wirkstoffen in der Schweiz nicht erhältlich. «Tendenz steigend», sagt die Sprecherin von Pharmasuisse. Die Apotheker investierten enorm viel Zeit in die Suche nach Alternativen, die sich aber oft als teurer erweisen. «Diese Arzneimittelknappheit wirkt sich negativ auf die Kosten des öffentlichen Gesundheitswesens aus.»

Während die fehlenden rezeptpflichtigen Medikamente genau aufgelistet werden, gibt es für nicht rezeptpflichtige keine Erfassung und Übersicht. Es fehlen aber auch hier Präparate und Wirkstoffe, wie Tschan festhält. Die Apotheker seien auch bei diesen Medikamenten auf der Suche nach Alternativen und investierten Zeit in die Herstellung eigener Präparate.

Es fehlt auch an Temesta und Valium

Der Medikamentenhandel ist international, vom Mangel betroffen ist deshalb nicht nur die Schweiz. Und die Arzneimittel fehlen bei allen Behandlungen und von sämtlichen Pharmafirmen dieser Welt. Derzeit sind vor allem viele Medikamente gegen Erkältung, Husten und Grippe, aber auch Schmerzmittel und Antibiotika knapp. Auch antibiotische und fiebersenkende Ibuprofen-Sirupe für Kinder sind unter Druck.

Weltweit das grösste Problem ist momentan, dass das Medikament Amoxicillines fehlt, ein Antibiotikum. Nicht mehr geliefert werden können beispielsweise aber auch Beruhigungsmittel wie Temesta und Valium. Bei Temesta von Pfizer besteht ein mittlerer Engpass, das bedeutet keine Lieferungen mit einer voraussichtlichen Dauer von zwei bis sechs Wochen. Und nicht nur Arznei-Therapien sind gefährdet, auch Läuse-Shampoos sind in vielen Apotheken nicht mehr erhältlich.

Vielfältige Gründe für ein weltweites Problem

Die Gründe für den Mangel sind vielfältig. «Ursachen sind vor allem Nachfrageschwankungen, die Globalisierung der Herstellung, ungenügende Rentabilität oder der kleine Schweizer Markt», sagt Martina Tschan. In China, wo ein Grossteil der Wirkstoffe produziert wird, werden immer noch Lockdowns über Pharmafirmen verhängt, was gravierende Auswirkungen auf die Produktion und Lieferung hat. Hinzu kommt der Abbruch der Lieferketten, verursacht durch die Coronapandemie, den Ukraine-Krieg oder die Energiekrise. Zudem machen sich in der Produktion auch der Fachkräfte- und der Personalmangel bemerkbar.

In der Schweiz erschwert zusätzlich die Mehrsprachigkeit das Lieferproblem. Die Medikamentenverpackungen und Beipackzettel müssen zwingend in drei Landesprachen vorhanden sein, was den Aufwand vergrössert.

Zudem herrscht ein Mangel nicht nur an Medikamenten, es fehlt auch an Blisterverpackungen, in welche die Arznei mit Folie eingepackt ist. Diese Information aus Arztpraxen bestätigt Tschan: «Es fehlt nicht nur an Wirkstoffen, sondern zum Teil auch an Verpackungsprodukten aus Karton und Aluminium», sagt die Sprecherin des Apothekerverbands.

Neu ist der Medikamentenmangel nicht, allerdings gab es noch nie so viele Arzneimittel mit Lieferengpässen wie aktuell. Über die Verlagerung von Produktionsstätten, den fortschreitenden Wirkstoffmangel gerade bei den Antibiotika, Qualitätsprobleme und ein Zuviel der Formalitäten für die Produzenten wird schon seit Jahren geklagt. Das Billigstprinzip hat gemäss Pharmasuisse viele Hersteller aus dem Schweizer Medikamentenmarkt vertrieben und die Versorgungsproblematik verschärft.

Initiative gegen Medikamentenmangel gestartet

In Deutschland hat vorletzte Woche der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach angekündigt, eine Gesetzesvorlage auszuarbeiten, die den Lieferengpässen entgegenwirken soll. In der Schweiz hat sich eine breite Allianz aus Apothekern, Ärzteschaft, Drogisten, Pharmaindustrie, Grossisten, Labormedizin und Konsumentenorganisationen zusammengetan. Sie wehrt sich mit der Lancierung der Volksinitiative «Ja zur medizinischen Versorgungssicherheit».

Pharmasuisse unterstützt die Initiative ebenfalls und die Initiative ist bei der Bundeskanzlei eingereicht worden. Ziel der Initiative sei es, den Patientinnen und Patienten einen raschen Zugang zu wichtigen Heilmitteln in unserem Land zu gewährleisten. Die Unterschriftensammlung soll gemäss Pharmasuisse im ersten Quartal des Jahres 2023 beginnen.

