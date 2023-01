Kinder-Asthma wegen Gasherd: In den USA ist das ein Problem

Gesundheit Asthma bei Kindern – was das mit dem Gasherd zu tun hat In der Küche ist die Stickstoffdioxid-Belastung beim Kochen hoch. Noch höher wird sie bei der Verwendung von Gasherden und Gasbacköfen. Besonders für Kinder birgt das ein Gesundheitsrisiko, wie eine Studie aus den USA zeigt. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 31.01.2023, 17.00 Uhr

Eine Flamme am Gasherd erhöht die NO 2 -Belastung so wie jede Verbrennung. Thomas Imo / Photothek.net / Imago Stock & People

Die Aussage ist deutlich: «Wir fanden heraus, dass 12,7 Prozent des aktuellen Asthmas bei Kindern in den USA auf die Nutzung von Gasherden zurückzuführen sind», schreibt ein Forscherteam um Talor Gruenwald in einer Studie in der Fachpublikation «International Journal Of Environmental Research And Public Health». Von etwa 5 Millionen Asthmafällen sind das in den USA rund 650’000 Fälle.

Ein Risiko kann entstehen, wenn in einem Raum beim Verbrennen des Gases eine zu hohe Stickstoffdioxid-Belastung entsteht (NO 2 ). «Beim Kochen und insbesondere beim Braten und Backen entstehen immer Emissionen von Feinstaubpartikeln, Gerüchen und anderen flüchtigen Stoffen sowie Wasserdampf in die Raumluft», erklärt Daniel Dauwalder vom Bundesamt für Gesundheit (BAG). Das trifft auch auf den Elektrokochherd zu.

Emissionen aus der Gasverbrennung kommen hinzu

«Beim Kochen mit Gas kommen aber Emissionen aus der Gasverbrennung hinzu.» Obwohl der grösste Anteil von NO 2 in Wohnräumen aus der Aussenluft - aus Verkehr und Heizung - stammt, ist ein Gasherd somit eine zusätzliche Quelle für eine NO 2 -Belastung und sehr feine Partikel in Wohnungen. Der Einfluss des Kochens mit Gas auf die Atemwegsgesundheit, insbesondere auf asthmatische Erkrankungen, werde daher schon seit den 1980er-Jahren untersucht. Auch in den USA ist die Debatte um das Asthmarisiko nicht neu. 2013 wurde dort schon in einer Metastudie festgestellt, dass das Kochen mit Gas einen Zusammenhang mit Asthma und Husten haben kann.

In den USA ist das Kochen mit dem Gasherd weitverbreitet, in 35 Prozent aller Küchen. In der Schweiz hat der Schweizerische Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW) dazu keine Prozentangaben, aber eine Hochrechnung zur Anzahl der Gaskochgeräte. «Gemäss unseren Hochrechnungen sind in der Schweiz rund 161’000 solcher Geräte im Einsatz», sagt Christos Bräunle vom SVGW. Zu diesen gehören auch die Gasgeräte, die in der Gastronomie verwendet werden.

Nicht vergleichbar mit den USA

Wie viele von den 161’000 Gasgeräten in privaten Küchen stehen, lässt sich somit nicht genau sagen. Wohl weniger als 100’000. Da es in der Schweiz rund 3,9 Millionen Haushalte gibt, ist der Anteil von Gasküchen somit viel kleiner als in den USA. Das bestätigt Bräunle: «Im Privatbereich sind Gaskochgeräte eher selten und in der Verbreitung stark abnehmend.»

Die quantitative Abschätzung des Effekts allein aufgrund des Kochens mit Gas sei schwierig, sagt Dauwalder. Denn zahlreiche gleichzeitig vorhandene Risikofaktoren können die NO 2 -Belastung und das Risiko beeinflussen. Als Beispiel nennt er die Kochstellenlüftung, also wenn zum Beispiel kein Dampfabzug in der Küche vorhanden ist.

Auch ein Durchlauferhitzer mit offener Gasflamme ist ein zusätzlicher Faktor. Dann an einem städtischen Standort die Aussenluftbelastung, Rauchen in der Wohnung sowie das häufige Vorkommen von Feuchtigkeitsproblemen und Schimmel in älteren Wohnungen. Auch die Art und Weise, wie Menschen leben, also sozioökonomische Faktoren, können eine Rolle spielen.

Die Luftverschmutzung in städtischen Gebieten (im Bild: Zürich) zählt wie Gas in der Küche zu den Risikofaktoren für eine hohe NO 2 -Belastung. Gaetan Bally / GAETAN BALLY

Deshalb lässt sich der Beitrag des Gaskochens in der Schweiz schwer beziffern. «Die Ergebnisse dieser US-Studie können nicht ohne weiteres auf die Schweiz übertragen werden», sagt Dauwalder vom BAG.

Bezogen auf die NO 2 -Belastung schätzt die Eidgenössische Kommission für Lufthygiene den Einfluss eines Gasherds für Schweizer Verhältnisse als eher gering ein, wie sie in einem Bericht zu stickstoffhaltigen Luftschadstoffen in der Schweiz 2005 festgestellt hat.

Für eine gesunde Wohnraumluft sei es wichtig, alle Emissionen des Kochens möglichst direkt nach aussen abzuführen: Das heisst, dass man während des ganzen Kochvorgangs den Dampfabzug laufen lässt und ein Kippfenster öffnet, damit die Luft nachströmen kann. «Ist kein Dampfabzug vorhanden, empfiehlt es sich nach Möglichkeit, während des gesamten Kochvorgangs das Küchenfenster geöffnet zu halten», sagt Dauwalder.

Das direkte Abführen der Emissionen nahe bei der Quelle unterstützt die Atemwegsgesundheit, insbesondere von empfindlichen Personen wie Kindern mit Asthma. Denn Reizstoffe wie NO 2 werden abgeführt und es wird dem Entstehen von Feuchtigkeitsproblemen und Schimmel entgegengewirkt. «Letztere können zu Atemwegsreizungen führen und bei empfindlichen Personen Schimmelpilzallergien hervorrufen», sagt Dauwalder.

Wäre ein Umstieg von Gas auf Elektro ratsam? Die Kochgeräte unterliegen in der Schweiz verbindlichen Normierungen und es gibt bautechnische Regeln für die Belüftung. «Werden die Vorgaben an Gaskochgeräte eingehalten, besteht unseres Wissens aus gesundheitlicher Sicht keine Notwendigkeit, auf einen Elektroherd oder -backofen umzusteigen», sagt Bräunle. «Aus wohnhygienischer Sicht ist eine gute Kochstellenlüftung entscheidend», sagt Dauwalder vom BAG. Auch die US-Forscher schreiben in ihrer Schlussfolgerung, dass ihre Studie zeige, dass die Asthmabelastung bei Kindern mit bekannten und einfachen Strategien verringert werden könnte.

