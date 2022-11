Antibiotikakonsum geht in der Schweiz zurück, hilft bei Resistenz

Gesundheit Antibiotikaresistenzen nehmen weltweit zu, doch die Schweiz ist vorbildlich Der Antibiotikaeinsatz in der Schweiz ist in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken, insbesondere der Einsatz kritischer Antibiotika ging deutlich zurück. Weil die Schweiz ein Reiseland ist, werden resistente Keime aber fortlaufend eingeschleppt. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 10.11.2022, 11.50 Uhr

Ohne Antibiotika geht es nicht, doch sie müssen richtig eingesetzt werden. Martin Ruetschi / KEYSTONE

Kranken Menschen und Tieren kann oft nur noch mit einem Antibiotika-Medikament geholfen werden, das den gefährlichen oder tödlichen Bakterien den Garaus machen. Allerdings entwickeln Bakterien weltweit immer mehr Resistenzen gegen diese Medikamente und so sind im Jahr 2019 weltweit 1,3 Millionen Menschen gestorben, weil Antibiotika keine Wirkung mehr hatten. Auch in der Schweiz führt die Antibiotikaresistenz pro Jahr zu etwa 300 Todesfällen. «Antibiotikaresistenzen sind unbestritten eine ernsthafte Bedrohung für die öffentliche Gesundheit und führen zu schwerer Krankheit und Todesfällen», sagt Hans Matter vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) in Bern bei der Vorstellung des «Swiss Antibiotic Resistance Report 2022».

Erfolge nach sieben Jahren

2015 hat der Bundesrat deshalb beschlossen, aktiv dagegen vorzugehen mit dem Programm Strategie Antibiotikaresistenzen, kurz StAR. Und dieses Projekt, an dem mehrere Bundesämter beteiligt sind, zeigt nach sieben Jahren erste Erfolge. Hans Matter sagt:

«Die Resultate von StAR sind insgesamt recht positiv.»

Die diversen getroffenen Massnahmen zeigen Wirkung. Der Antibiotikakonsum nimmt ab, die Medikamente werden sachgerechter und besser dosiert eingesetzt. Mit der Abnahme des Antibiotika-Einsatzes haben sich auch die Resistenzen der Bakterien in der Schweiz stabilisiert.

Sowohl beim Antibiotika-Einsatz für Menschen wie auch für Tiere zeigt sich gemäss Dagmar Heim, Leiterin Tierarzneimittel und Antibiotika beim Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), ein abnehmender Trend. Bei der Humanmedizin ist der Antibiotika-Einsatz bis 2019 allerdings noch leicht angestiegen, seit Beginn der Pandemie geht die Kurve nach unten, was nach Heim mit den Hygienemassnahmen zu tun hat. Die meisten Antibiotika wurden 2021 bei Harnwegsinfekten (40 Prozent) eingesetzt, gefolgt von Erkrankungen der oberen Atemwege (23 Prozent).

Ob sich das nach Corona nun positiv weiter entwickle, werde sich erst zeigen, sagt Heim. Mit Corona nichts zu tun hat aber der Erfolg in der Veterinärmedizin. Dort konnte die Wirkstoffmenge über 50 Prozent reduziert werden.

In der Romandie und im Tessin deutlich höherer Verbrauch

«Im internationalen Vergleich sind wir auf dem richtigen Weg», sagt Heim. Betrachtet man die Antibiotika-Verschreibung in den Arztpraxen, liegt die Schweiz auf dem zweiten Rang in Europa: Nur in Österreich wird noch weniger Antibiotika verschrieben. Bei den Verschreibungen in Spitälern liegt die Schweiz im Mittelfeld. Auch in der Veterinärmedizin ist die Schweiz in den Top Ten, nur die nordischen Länder sind besser.

«Speziell sind die regionalen Unterschiede in der Schweiz. Die Deutschschweiz steht deutlich besser da als das Tessin und die Westschweiz», sagt Heim.

Das wirkt sich auch auf die Resistenzraten aus, sagt Simon Gottwald, Leiter Humanbereich StAR beim BAG. Diese zeigen, wie viele Prozent einer Bakterienklasse resistent gegen ein bestimmtes Antibiotikum sind. Diese Raten sind unterschiedlich, wie Gottwald an den E.-Coli-Bakterien zeigt: Bei diesen ist die Resistenz beim Geflügel sinkend, bei den Schweinen stabil.

Auch bei den Antibiotika für Menschen sind die Resistenzen unterschiedlich. «Generell gibt es aber eine gewisse Stabilisierung. Die Schweiz liegt da im Mittelfeld in Europa», sagt Gottwald. Schlechter stehen dagegen die südlichen Länder Europas da und weltweit ist die Antibiotika-Resistenz zunehmend. Die Zahl von 1,3 Millionen Toten aus dem Jahr 2019 könnte also weiter ansteigen in den nächsten Jahren, wie Gottwald sagt.

Problem könnte sich in Zukunft verschlimmern

Auch Hans Matter befürchtet, dass sich das Problem trotz des Erfolgs in der Schweiz in Zukunft noch weiter akzentuieren könnte. Dafür gibt es mehrere Gründe. Vor allem die Entwicklungen im Umland der Schweiz. «Die Schweiz ist ein internationaler Austauschplatz für Bakterien», sagt Stephan Harbarth, Prävention und Infektionskontrolle am Universitätsspital Genf.

Im Moment führen die «humanitären» Massnahmen wegen des Kriegs dazu, dass viele Menschen mit hochresistenten Bakterien einreisen. Zudem ist die Schweiz ein reiches Land, die Menschen reisen viel. Haben Schweizerinnen und Schweizer dann vielleicht auf Kreta oder Marokko einen Unfall und liegen dort auf einer Intensivstation, dann sind sie mit 100-prozentiger Garantie beim Rückflug mit hochresistenten Bakterien besiedelt. «In Genf haben wir zuletzt zahlreiche schwere Krankheitsfälle importiert, mit Patienten, die im Ausland hospitalisiert worden sind», sagt Harbarth.

Andreas Widmer vom Nationalen Zentrum für Infektionsprävention erzählt von einer Studie in Basel, bei der junge Reisende um die Dreissig vor und nach den Ferien in Fernost untersucht wurden. 80 Prozent der Reisenden kamen mit resistenten Erregern nach Hause. «Die Reisetätigkeit bringt Leute zurück, die nicht erkrankt sind, aber Träger der Erreger sind. Damit können sich diese in der Schweiz verbreiten», sagt Widmer.

«Der Druck von aussen wird grösser. Griechenland und Italien sind Risikogebiete und die Reisetätigkeit wird nach der Pandemie zunehmen», sagt Widmer. Das Resistenzproblem bleibe uns also auch in der Schweiz erhalten, auch wenn wir in der Schweiz nun eine gute Entwicklung hätten.

Kläranlagen werden verbessert

Ein Teil zur guten Entwicklung in der Schweiz tragen die Kläranlagen bei. Denn mit dem Stuhlgang und dem Urin gelangen Antibiotikaresistente Bakterien in die Kläranlagen. «Die gute Nachricht ist, dass dort die Resistenz um das 10- bis 100-Fache reduziert wird», sagt Michael Schärer vom Bundesamt für Umwelt (Bafu). Die Rückstände von Antibiotika, welche ebenfalls ausgeschieden werden, werden in den Kläranlagen heute aber nur teilweise abgebaut, gelangen somit doch in die Gewässer und tragen dort zur Resistenzen unter den im Wasser lebenden Bakterien bei.

In der Schweiz werden die Kläranlagen nun allerdings fortlaufend verbessert, damit mit zusätzlichen Reinigungsstufen Antibiotika in der Kläranlage vernichtet werden können. «In 20 Jahren sind die Kläranlagen so ausgebaut, dass 70 Prozent der häuslichen Mikroverunreinigungen entfernt werden können», sagt Schärer. Damit werden die Antibiotikaeinträge ins Gewässer massiv reduziert.

Bei Starkregen fliesst Abwasser aus der Toilette ungefiltert ins Gewässer

Allerdings gibt es trotzdem weiterhin Antibiotikaeinträge ins Gewässer. Bei Starkregen sind die Kläranlagen überlastet, das Abwasser kann nicht mehr gereinigt werden und ein Teil des Dreckwassers fliesst temporär ungereinigt in Flüsse und Seen. Deshalb wolle man in den nächsten Jahren die Kanalisationen so ausbauen, dass das auch bei Starkregen weniger passiert.

Der Kampf gegen die Antibiotika-Resistenzen gehe somit unvermindert weiter, sagen alle Fachleute am Fachmediengespräch. Das Wissen in der Bevölkerung habe zwar zugenommen, aber es gebe doch noch viele Wissenslücken, insbesondere bei der Einnahmedauer von Antibiotika und dem Vorgehen mit überzähligen Medikamenten. Fortbildungsmodule und Therapieleitfäden sollen da helfen. Nächste Woche werden zudem diverse Forschungsprojekte vorgestellt.

