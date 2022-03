Was Miesmuscheln so besonders macht – und leckere Rezepte dazu

Geniessen Eine frische Brise Meer im Teller: Was Miesmuscheln so besonders macht – und wie man sie am besten zubereitet Miesmuscheln schmecken nach Ferien und Salzwasser. Auch zu Hause können die Schalentiere problemlos zubereitet werden, wenn man weiss, worauf man beim Kauf und bei der Zubereitung wirklich achten muss. Die besten Rezepte und Tipps. Sarah Coppola-Weber Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

Ein Klassiker: Miesmuscheln mit Spaghetti (Das Rezept dazu finden sie unten.) Luke Chan

Die wichtigste Frage zuerst: Dürfen Muscheln wirklich nur in den Monaten ohne «r» im Namen gegessen werden? Und was geschieht, wenn man es trotzdem jetzt schon tut? «Gar nichts», sagt Samuele Simoni, Qualitätsfachmann der Muschelzucht von La Spezia in Italien, und lacht. «Sie werden einfach etwas weniger und weniger schön orange-gelbes Muschelfleisch in den Schalen vorfinden.»

Dies, erklärt der Experte, weil die Miesmuscheln mit ihrer Vermehrung im Herbst beginnen, was heisst, dass sie eine gelatineartige Substanz ins Wasser abgeben und daraus dann neue Muscheln entstehen. Diese wachsen, bis sie im Frühling «erntereif» sind und die eigentliche Muschelsaison beginnt – eben von Mai bis August.

Was aber nicht heisse, dass sie nicht auch im Winter gegessen werden können – doch durch die für die Vermehrung eingesetzten Energien sind sie jedoch dünner und weniger «fleischiger» und weisen oft auch eine weniger lebendige Farbe auf.

Muscheln baden 12 Stunden lang im sterilen Wasser

Samuele Simoni arbeitet in einer der grössten und traditionsreichsten Muschelzuchten im Golf von La Spezia. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts wird dort auf den Anbau von Miesmuscheln («Muscoli», wie sie hier genannt werden, der richtige Name wäre «cozze») und Austern gesetzt. Nach der «Ernte», die Muschelzüchter von La Spezia nennen sich stolz «contadini del mare», Bauern des Meeres, werden die Weichtiere zuerst «depuriert»: In einer Art Reinigungsanlage werden sie während zwölf Stunden in steriles Salzwasser gelegt, wo sie sich öffnen und von etwaigen Verunreinigungen und Giftstoffen des Meeres wie von selber reinigen.

Denn Muscheln sind Filtertiere – sie «filtrieren» das Meerwasser, mit allem, was sich darin befindet. «Nur mit dieser Prozedur können wir garantieren, ein hygienisch und gesundheitlich einwandfreies Produkt auf den Markt zu bringen», sagt Samuele Simoni, Qualitätsfachmann der Muschelzucht von La Spezia. «Die Gewässer werden mittels Proben zweimal monatlich auf ihre Sauberkeit geprüft», fügt er hinzu.

Im Golf, wo die Muscheln angebaut werden, sei die Sauberkeitsstufe mittel, also «B». Was heisst, dass die Muscheln obligatorisch in die Reinigungsmaschine müssen. Qualität ist oberstes Gebot, Kontrolle an der Tagesordnung. Erst dann werden die Muscheln in Netze von 2,1 Kilogramm abgepackt, etikettiert und auf den Weg zu den Verkaufsstellen, Restaurants und Grossverteilern geschickt. Die Muscheln gelangen während weniger Stunden nach Norditalien und innerhalb von einem Tag in die Deutschschweiz. Zwischen 25 und 30'000 Kilogramm werden jährlich verarbeitet.

Dabei wird grosser Wert auf den Umweltschutz gelegt, denn die Klimakrise macht auch vor der Muschelzucht nicht halt: Ein riesiger Container sammelt sämtliche Plastikabfälle – monatlich sechs Tonnen. Dieser wird aber mit etwas Glück schon bald ausgedient haben: Ein nationales Pilotprojekt setzt auf abbaubare statt Plastiknetze, an die sich die Muscheln kletten, um dann geerntet zu werden. Ob Delikatesse oder nicht: Muscheln sind reich an Proteinen und arm an Fetten, zudem haben sie je nach Salzgehalt einen mehr oder weniger intensiven Meeresgeschmack.

Tiefgekühlt ist am sichersten – frisch ist aber besser

Frisch schmecken die Muscheln natürlich am besten, aber nicht alle wohnen direkt am Meer. Im Kühlschrank können sie bis zu vier Tage bei einer Idealtemperatur von null bis sechs Grad aufbewahrt werden. Überhaupt: je kühler, desto besser. Denn die meisten Bakterien, die in den Weichtieren anzutreffen sind, gehören zur Familie der berühmt-berüchtigten Kolibakterien, die «Escherichia coli», die Durchfall, ­Übelkeit und Erbrechen hervorrufen.

Die Bakterien reagieren sensibel auf Temperaturschwan­kungen und Kälte macht ihnen den ­Garaus – daher sollte die Kühlkette, ­insbesondere bei Transporten nicht unterbrochen werden. Wer auf Nummer sicher gehen will, kauft ein Tiefkühlprodukt: Dieses ist aber unter Umständen vor mehreren Monaten aus dem Meer gefischt worden. Frisch ist frisch, darin liegt der Unterschied.

Wer aber nicht bis zu den Sommerferien in südlichen Gefilden mit dem Muschelschmaus zuwarten möchte, kann diese auch zuhause zubereiten, unter Berücksichtigung einiger wichtiger Merkmale, die einen Hinweis auf die Frische des Produktes geben: Am besten wirft man vor dem Kauf einen genauen Blick auf die Etikette, die an der Netzverpackung klebt – dort steht nämlich, wann und wo die Muscheln geerntet wurden.

Jene, die schon vor dem Kochen leicht geöffnet sind, eine kaputte Schale aufweisen oder nach dem Kochen immer noch geschlossen sind, dürfen nicht verzehrt werden. Ein Trick: Bei vor dem Kochen leicht geöffneten Muscheln, kann man leicht auf die Seite klopfen, sollten sie sich jetzt wieder schliessen, kann man sie bedenkenlos zubereiten. Alle Muscheln, die danach noch geöffnet sind, entsorgen. Auch wichtig: Frische Muscheln riechen angenehm nach salzigem Meerwasser – und nach nichts anderem.

Rezepte

Die Pure: «Impepata di cozze»

Irena Sowinska

Zutaten: 2 Kilo Miesmuscheln

1–2 Zitronen

grossblättrige Petersilie

Pfeffer

Unter fliessendem Wasser reinigt man die geschlossenen Muschelschalen von etwaigen Seepocken und entfernt den «Bart»: Das sind Haftfäden, die aus dem Spalt des Gehäuses ragen und durch die sich die Muscheln an Felsen und Meeresgestein festhalten.

Waren sie vakuumverpackt, dann kann man sie auch gut 10 Minuten wässern. Einige Muscheln schliessen sich dann wieder. Dann gibt man sie in einen hohen Topf mit etwas Pfeffer und lässt sie aufkochen. Den Topf von Zeit zu Zeit schütteln, zum Schluss Petersilie und geviertelte Zitronenschnitze dazugeben. Kochzeit: ca. 15 Minuten (bis die meisten Muscheln offen sind). Nicht geöffnete Muscheln wegwerfen. Weissbrot dazu servieren

Der Klassiker: Spaghetti con muscoli

Luke Chan

Zutaten: 1,5 Kilo Miesmuscheln

1 Bund grossblättrige Petersilie

1 Knoblauchzehe

ein halbes Glas Weisswein

kalt gepresstes Olivenöl

Salz

Unter fliessendem Wasser die Muschelschalen reinigen (siehe oben) und die Muscheln in einem hohen Topf während einiger Minuten köcheln, bis sie sich öffnen. Etwas abkühlen lassen und von einem Teil die Schalen entfernen. Öl, Knoblauch und gehackte Petersilie sowie Muscheln dazugeben und anbraten, mit dem Wein verdampfen und während 15 Minuten köcheln lassen.

Falls Flüssigkeit fehlt, kann man ein wenig Muschelwasser, das sie während des ersten Schrittes im Topf abgegeben haben, sieben und dazugeben. Spaghetti al dente kochen und mit Muschelsauce mischen.

Das Extravagante: Gefüllte Miesmuscheln

Sabinoparente

Zutaten: 1 Kilo Muscheln

300 Gramm Tomatensauce

3 Knoblauchzehen

grossblättrige Petersilie

Olivenöl

100 Gramm Mortadella

1 Glas Weisswein

1 Scheibe trockenes Brot

Milch

geriebener Parmesankäse

2 Eier

Salz und Pfeffer

Die Muscheln sorgfältig unter fliessendem Wasser reinigen (siehe oben), vorsichtig mit einem Messer öffnen und das Fleisch entfernen, ohne die Gehäuse zu trennen.

Dann die Füllung zubereiten: Die Mortadella zusammen mit dem zuvor in Milch eingeweichten und ausgepressten Brot fein hacken, eine Handvoll Parmesankäse sowie die Eier dazugeben, mit gehacktem Knoblauch und Petersilie, Salz und Pfeffer würzen.

Die Füllung zusammen mit dem Muschelfleisch in die Gehäuse legen und mit Küchenschnur zusammenbinden. In einer weiten Pfanne das Öl erhitzen und mit gehacktem Knoblauch und Petersilie anbraten, mit Wein ablöschen und Tomatensauce dazugeben. Nach zehn Minuten die gefüllten Muscheln dazugeben und 20 Minuten köcheln lassen.

