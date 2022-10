Fünfliber des Schöpfers Paul Burkhard wird 100 Jahre alt

Geld Der Fünfliber wird 100 Jahre alt – und mit ihm eine Falschmeldung: Der abgebildete Mann darauf ist NICHT Wilhelm Tell! Eine Ikone unter den Schweizer Münzen feiert einen runden Geburtstag: Der Fünfliber von Paul Burkhard wird 100 Jahre alt. Noch heute halten einige den darauf abgebildeten Alphirten für jemand Falschen. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 24.10.2022, 05.00 Uhr

Paul Burkhard (1888–1964), der Schöpfer des Fünflibers mit dem Alphirten. Sincona AG, Zürich

15 Gramm schwer und etwas unhandlich gross liegt er in unserem Portemonnaie: der Fünfliber mit dem Motiv des Alphirten mit Kapuze. Vor 100 Jahren wurde dieser vom Bildhauer Paul Burkhard gestaltete Fünfliber erstmals geprägt. Und der Fünfliber hat nicht ausgedient, obwohl viele mit Corona das Ende des Bargelds prophezeiten. Im Gegenteil, Münzen und Noten werden an vielen Bars und Ladentischen wieder öfter gefordert.

Seit 1922 gibt es den aktuellen Fünfliber, doch die Schweizer Münzgeschichte beginnt 1850. Bis dahin herrscht in unserem Land ein Geldchaos. Kantone, Städte und Abteien prägen selbst eine grosse Anzahl unterschiedlicher Münzsorten in verschiedenen Währungen. Im Land kursieren zudem ausländische Währungen, die aus dem Handel oder den Söldnerdiensten stammen.

Erst die Bundesverfassung 1848 beendet das Münzelend, in dem die Prägung dem Bund übertragen wird. In Zürich und der Ostschweiz will man sich lieber dem süddeutschen Gulden zuwenden, im Westen der Schweiz dem französischen Franc. Letzterer setzt sich durch, 1850 gibt es mit der Münzreform die ersten Franken. Weiterhin wird aber auch noch mit fremden Münzen geschäftet.

Die Helvetia ziert die ersten Fünffrankenstücke

Schon 1850 wird ein Fünffrankenstück aus Silber mit der sitzenden Helvetia als Abbild herausgegeben. 1888 mit einem zweiten Motiv, dem Kopf der Helvetia.

Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs kommt es 1914 zu einer Geldkrise. Die Bankkunden heben ihr Erspartes ab und horten Silber- und Goldmünzen zu Hause. Zudem entsteht durch die Kriegsmobilisierung ein hoher Münzbedarf, weil der Sold damit ausgezahlt werden muss.

Seit 1922 ist Paul Burkhards Alphirte auf dem Fünfliber. Sincona

Weil das Münz fehlt, werden als Gegenmassnahme Fünffranken-Banknoten gedruckt. Immer noch ist die Schweiz Mitglied einer internationalen Münzunion und es kommen weiterhin ausländische Fünfliber ins Land – zu viele. 1920 stoppt der Bund die Einfuhr ausländischer Münzen.

Wettbewerb für neue Münzen

Im Sinne einer Nationalisierung des Schweizer Geldes schreibt der Bundesrat Anfang 1918 einen Wettbewerb unter schweizerischen, plastisch bildenden Künstlern aus. Sie sollen Entwürfe für neue, einheitliche Münzbilder in Vorder- und Rückseite für Silbermünzen einreichen. Und zwar für Silberscheidemünzen, das sind 1-, 2-Franken- und Fünfzigrappenstücke.

Am Wettbewerb nimmt auch der Richterswiler Künstler Paul Burkhard teil, der seine Vorschläge in Schiefertafeln graviert, wie man sie aus dem Schulbetrieb oder fürs Jassen kennt. Hunderte von Vorlagen werden eingereicht, daraus fallen der Jury die Arbeiten von Burkhard sofort auf, wie der Numismatiker Hanspeter Koch in seinem Buch zum Fünfliber schreibt. Burkhards Vorschläge für 1- und 2-Fränkler könnten sich auch für den Fünfliber eignen, stellt die Jury fest.

Kapuze muss über den Kopf

Dem damals in München wohnhaften Bildhauer werden von der Jury verschiedene Anweisungen zur Gestaltung erteilt. Zum Beispiel muss er dem Alphirten die Kapuze über den Kopf ziehen. Der Zürcher Künstler reist extra von München aus in die Innerschweiz, um für seine Modellstudien die Figur des Alphirten naturgetreu darstellen zu können. Trotzdem halten heute noch einige den Alphirten fälschlicherweise für Wilhelm Tell.

Burkhards Arbeiten erhalten Anerkennung, da der talentierte, junge Künstler mit schweren Existenzsorgen zu kämpfen hat, erhält er vom Bundesrat 1000 Franken für seine Entwürfe für die kleineren Münzen. Verwendet werden diese aber nicht.

2,4 Millionen Mal ist der Fünfliber mit dem Jahrgang 1922 geprägt worden. zvg

Doch 1920 kommt es zur Fünffrankenkrise. Der Silberwert sinkt dramatisch. Die Schweiz wird von silbernen Fünffrankenstücken aus dem Ausland überschwemmt. Der Bundesrat verbietet die Einfuhr, was aber nur den Silberschmuggel aufblühen lässt.

Einige ausländische Fünffrankenstücke werden daraufhin von der Schweizerischen Nationalbank ausser Kurs gesetzt. Schliesslich berechtigen die an der Münzunion beteiligten Staaten die Schweiz, im Betrag von 80 Millionen Franken eigene silberne Fünffrankenstücke zu prägen.

Ende August 1921 wird deshalb ein neuer Wettbewerb für den Fünfliber ausgeschrieben. Noch kann sich Burkhard mit seinen Entwürfen nicht durchsetzen und klagt:

«Mit meiner Münze will es hapern.»

Das Preisgericht habe seine Entwürfe zwar anerkannt, aber ein Mitglied des Preisgerichts meine, «mein Bergler sei ein streikender Proletarier. Das ist natürlich eine Erfindung.» Tatsächlich trägt bei Burkhards erstem Vorschlag der Alphirte noch eine Fahne, was den Preisrichter wohl zu stark an den landesweiten Generalstreik von 1918 erinnert.

Bundesrat wählt Burkhards Alphirten

Von den ersten Entwürfen, auch jener seiner Konkurrenten, setzt sich noch keiner durch, worauf neue Bedingungen gestellt werden. Die Figur darf nur eine figürliche Gruppe, eine Einzelfigur oder Teil einer Figur, mit einem Kopf nur im Profil gezeigt werden. Burkhard reduziert seine Alphirten darauf auf den Kopf mit Kapuze.

Mit Erfolg: Am 16. Juni 1922 wählt der Bundesrat seine Entwürfe als neue Münzbilder für das Fünffrankenstück. Burkhard hat sich gegen den letzten Konkurrenten, den Genfer Künstler Maurice Sarkissoff, durchgesetzt.

4000 Franken erhält Burkhard für die Lieferung der Stahloriginale, von denen die zukünftigen Stempel zur Münzprägung gefertigt werden. Für den damals 34-jährigen Burkhard ist das mehr als ein willkommener Zustupf. Den Absolventen der Kunstgewerbeschule Zürich hatte sein Weg 1913 nach München geführt, wo er als Punkteur für Bildhauer arbeitete und bis 1921 die Akademie der bildenden Künste besuchte.

Bevor er den Zuschlag bekommt, schreibt Burkhard einem Freund, dass er ohne Erfolg mit den Münzen wohl wieder auf seine dressierten Tauben setzen müsse, um diese im Variété vorzuführen.

Der klamme Bildhauer und Münzmedailleur zieht schliesslich 1923 nach Lugano. Wegen einer Lungenkrankheit lässt er sich dort im Sanatorium in Agra behandeln und wird in dieser Ortschaft bis zu seinem Lebensende 1964 sesshaft.

Erster Jahrgang ist von schlechter Qualität

Vom ersten Jahrgang des neuen Fünflibers werden 2,4 Millionen Stück geprägt. Die Freude der Bevölkerung hält sich in Grenzen. Statt der schweren Fünfliber hätten einige lieber weiterhin die im Ersten Weltkrieg gedruckten Fünffrankennoten gebraucht. Zudem ist die Qualität des Stempels noch zu wenig gut.

Der 25 Gramm schwere und 37 Millimeter messende Fünfliber Jahrgang 1922 ist schnell abgegriffen, weil das Relief zu schwach ist. Burkhard macht den Stempel neu und der Fünfliber 1924 wird qualitativ deutlich besser. Mit dem überarbeiteten Fünfliber von 1924 ist ihm ein Meisterwerk gelungen, für das er nochmals 5000 Franken erhält.

Allerdings halten viele den Fünfliber für zu gross und schwer. Deshalb wird dieser 1931 um 40 Prozent seines Gewichtes von 25 Gramm auf 15 Gramm reduziert. Der Durchmesser beträgt nun 31 statt 37 Millimeter. Gesenkt wird zudem der Silbergehalt des Fünflibers. Die neuen Fünffrankenstücke werden mit nur 12,4 Gramm Silber hergestellt, für die Jahrgänge 1922 bis 1930 noch mit 22,5 Gramm Silber.

Am meisten produziert wird der Jahrgang 1968

Der seltenste Fünfliber mit dem Alphirten wird der Jahrgang 1928, der nur 23'971 Mal geprägt wird. Am meisten produziert wird der Jahrgang 1968, sagenhafte 33,9 Millionen 68er-Fünfliber kommen in Umlauf. Diese sind allerdings nicht mehr aus Silber. In den 1960er-Jahren steigt der Silberpreis stark. Deswegen wird 1967 ganz darauf verzichtet und der Fünfliber seither aus Kupfernickel gefertigt. Seit 100 Jahren ist Paul Burkhards Fünfliber inzwischen insgesamt 362 Millionen Mal geprägt worden.

Buch: Hanspeter Koch: «Paul Burkhards Fünfliber», Sincona AG, Zürich

