WM-Stadien werden gekühlt, warum das keine Verschwendung ist

Fussball-WM Auf Twitter und in Leserbriefen wird die Kühlung der WM-Stadien kritisiert. Ist das wirklich Energieverschwendung? In Katar wird es bis zu 50 Grad heiss, gekühlt werden nicht nur Gebäude, sondern auch Einkaufspassagen und Gewächshäuser. Und während der Spiele auch sieben der acht WM-Stadien. Wie geht das und woher kommt die Energie? Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 21.11.2022, 05.00 Uhr

Das Al-Janoub-Stadion in Al Wakrah in Katar. In diesem soll die gekühlte Luft wie in einer Kälteblase gehalten werden. Noushad Thekkayil / epa

Seine Freunde nennen ihn Dr. Cool. Und so erklärt Dr. Cool alias Professor Saud Abdul Ghani vom College of Engineering an der Universität in Katar in einem Fifa-Video, wie er die WM-Stadien kühlt. Des öfteren wird diese Kühlung der Stadien auf Twitter und in Leserbriefen allerdings als Energieverschwendung bezeichnet.

Der Ingenieur Abdul Ghani sieht das anders, er bezeichnet seine technische Entwicklung als Geschenk Katars für die Welt, die auch in anderen Ländern mit unerträglich heissen Sommern genutzt werden könne. In seiner Doktorarbeit hatte der Ingenieur die Klimaanlagen in Autos zum Thema. Seine Kühltechnik für die Stadien funktioniert nun ähnlich, einfach im ganz grossen Stil.

Kombination von Isolation und punktueller Kühlung

Die Technik wurde integriert in die Planungsphase der sieben neuen Stadien. Sie ist eine Kombination von Isolation und punktueller Kühlung. Gekühlt wird nur dort, wo Menschen im Stadion sind, auf dem Spielfeld und bei den Sitzen. Da jedes Stadion eine andere Form und Grösse hat, wurde die Kühltechnik der Architektur angepasst. Die Form des Stadions wirkt dabei wie eine Barriere, welche die kühle Luft wie in einer Blase im Stadion halten soll.

Die Aussenluft wird gekühlt, gefiltert und dann über Luftgitter auf den Tribünen und über grosse Luftdüsen am Spielfeldrand verteilt. Damit wird in diesen Bereichen über dem Spielfeld und bei den Sitzen die Temperatur auf rund 20 Grad Celsius gekühlt. Für die Kühlung der Stadien werde Solarenergie eingesetzt, erklärt Abdul Ghani.

Immer noch Temperaturen über 30 Grad Celsius

Die Kühlung der Stadien war schon Teil der Bewerbungsunterlagen für die Austragung der WM. Allerdings für eine WM im Sommer. Auf eine Kühlung hätte dann auf keinen Fall verzichtet werden können. Im Sommer kann es in Katar 50 Grad Celsius heiss werden. Aber auch jetzt im November zeigt das Thermometer noch 30 Grad und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 60 Prozent. Deshalb wird in sieben von acht WM-Stadien gekühlt und entfeuchtet. Wie Ingenieur Abdul Ghani auf dem Sender CNN gesagt hat, nur ein paar Stunden vor dem WM-Spiel und bis Spielende.

Bei uns wird geheizt, weil es kalt ist, in Katar gekühlt, weil es dort extrem heiss ist. Nicht nur Gebäude, sondern auch Einkaufspassagen, der Aspire-Park in Doha und Gewächshäuser werden mit Abdul Ghanis Technik klimatisiert.

Seit 2020 baut Katar die Solarenergie massiv aus

Entscheidend ist, ob die Energie aus erneuerbaren Quellen stammt. Katar hat, wie die anderen Wüstenstaaten auch, Sonnenenergie im Überfluss. Die Sonneneinstrahlung ist gemäss dem Energieexperten Arno Schlüter von der ETH Zürich in Katar 1,5-mal höher als in der Schweiz. Durchschnittlich 9,5 Stunden brennt die Sonne auf Doha und Umgebung.

Gemäss Abdul Ghani stammt die Energie für die Stadionkühlung vom Solarpark in Al Kharsaah. Dort ist vor kurzem eines der weltweit grössten Solarkraftwerke eröffnet worden mit einer Solarfläche von zehn Quadratkilometern. Mit 1,8 Millionen Solarmodulen steht eine Kapazität von 800 Megawatt zur Verfügung.

Gemäss dem Sprecher der Schweizerischen Vereinigung für Sonnenenergie (SSES) kann der Solarpark westlich von Doha etwa eine Milliarde Kilowattstunden pro Jahr produzieren. Die Photovoltaikfläche von Al Kharsaah ist grösser als jene, die jährlich in der Schweiz installiert wird. Damit soll ein Zehntel des Stromverbrauchs von Katar gedeckt werden. Mit diesem Solarkraftwerk werden gemäss dem Betreiber Totalenergies jährlich 26 Millionen Tonnen CO 2 eingespart.

Allerdings scheint auch in Katar die Sonne nur tagsüber. Ob die Sonne genügend gespeichert werden kann, um sie am Abend zur Kühlung nutzen zu können, ist dem ETH-Experten nicht bekannt. Allerdings investiert Katar stark in Speicher. Das Emirat ist mit 125 Millionen Dollar bei Siemens beteiligt, um Batterien für die Speicherung von Strom aus Sonne und Wind zu entwickeln. Für die Kühlung der WM-Stadien reicht der Strom aus dem Solarpark Al Kharsaah aber bei weitem, zumindest wenn die Sonne scheint.

Die CO 2 -Hotspots sind das Reisen und der Bau der Stadien

Dass ein Land mit solch extrem hohen Tagestemperaturen seine Überschüsse an billiger Solarenergie aus der Wüste für die Kühlung der Stadien nutzt, ist somit nicht verwunderlich. Die Zürcher Agentur South Pole Carbon Asset Management Ltd. hat die CO 2 -Bilanz der gesamten WM für die Fifa in einem Bericht berechnet. Wie viel Energie die Stadionkühlung braucht, ist da im Einzelnen nicht zu sehen. Die Kühlung insgesamt ist aber in der Summe ein verschwindend kleiner Teil im gesamten CO 2 -Abdruck, den die WM hinterlässt.

Die Emissionen aus den Flugreisen, die Unterbringung in Hotels und Emissionen aus dem Bau der Infrastruktur machen zusammen über 96 Prozent der Gesamtemissionen aus. «Da ist die Kühlung der Stadien nun wirklich ein unbedeutender Punkt», sagt in einem Faktencheck Dawud Ansari von der deutschen Stiftung Wissenschaft und Politik. Die Kühlung der Stadien eignet sich nicht für ein Katar-Bashing.

