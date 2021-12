Freundschaftsserie Vom Spiel zur Symbiose: Warum Freundschaften so wichtig sind – nicht nur für Kinder Freunde beeinflussen unser Wohlbefinden und die Gesundheit. Bereits im Kindesalter lernen wir, erste Bande zu knüpfen. In der Jugend entfalten die Freundschaften ihre ganze Kraft. Annika Bangerter Jetzt kommentieren 27.12.2021, 05.00 Uhr

Ein Leben ohne einander können sie sich nicht vorstellen: Mara (links) und Greta. Severin Bigler

Greta und Mara tragen die gleichen gestreiften Pullis und lachen fröhlich in die Kamera. Greta und Mara klettern auf einem Brunnen herum. Greta und Mara surfen nebeneinander auf derselben Welle.

In ihrem Lieblingscafé in Aarau legen die beiden Freundinnen ein Foto nach dem anderen auf den Tisch. Zwischen Teetassen beginnen sich Erinnerungen zu stapeln. Es sind Erinnerungen an eine Kindheit und Jugend zu zweit. An gemeinsames Verkleiden und Geschichtenaushecken, an Zeltnächte im Garten und an Bastelnachmittage, von denen rote Farbspuren heute noch den Kellerboden zieren. Auf einem bunt bemalten Bilderrahmen steht in krakeliger Kinderschrift: Für meine beste Freundin Greta. Heute sind die beiden 16 Jahre alt und können sich nicht mehr an eine Zeit ohne die andere erinnern. «Greta war immer da, ich kann mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen», sagt Mara.

Die beiden Mädchen verbindet eine innige Freundschaft. Jene soziale Beziehung, die auf Gegenseitigkeit, Erleben von Positivem und Freiwilligkeit beruht. Freundschaften machen den Alltag nicht nur reicher, sondern beeinflussen auch die Gesundheit und die Lebensdauer. Ein US-amerikanisches Forscherteam hat die Daten von mehr als 300'000 Personen aus 140 Studien untersucht und kam dabei zum Schluss: Ein Leben ohne Freunde ist so schädlich wie der Konsum von 15 Zigaretten pro Tag.

Freunde sind wichtig für die Identitätsfindung

Das Bedürfnis nach Kontakten ist dem Menschen in die Wiege gelegt. Und auch das Bekunden von Sympathien tritt früh zutage. «Bereits im Alter von sechs Monaten beobachten wir, dass Kleinkinder eine Präferenz für gewisse Gleichaltrige im Vergleich zu anderen entwickeln. Das kann aber noch nicht als eigentliche Freundschaft bezeichnet werden», sagt Moritz Daum, Entwicklungspsychologe an der Universität Zürich.

Erste Kontaktaufnahmen geschehen, indem sich die Kleinsten gegenseitig betasten oder ins Weinen des anderen einstimmen. «Ab dem ersten Lebensjahr ahmen sich die Kinder nach. Dies ist eine Art Kommunikation um auszudrücken: ‹Ich finde es lässig, was du machst.›», sagt Daum. Das nimmt ab, wenn die Kinder zu sprechen beginnen. Ein Überbleibsel dieses Nachahmens sei der sogenannte Chamäleon-Effekt bei Erwachsenen, sagt Daum. Sind sich zwei Personen sympathisch, nehmen sie etwa im Gespräch eine ähnliche Körperhaltung ein.

Die beiden Freundinnen Mara und Greta Severin Bigler

Freundschaften sind nicht nur für Erwachsene elementar, sondern auch für Kinder. Im Spiel mit den Gleichaltrigen müssen Regeln ausgehandelt, Kompromisse geschlossen und Konflikte gelöst werden. Die Kinder lernen, Rücksicht aufei­nander zu nehmen, zu teilen oder sich durchzusetzen. Durch ihre Freunde bekommen sie Rückmeldungen auf das eigene Verhalten: Was kommt an, was nicht? Das ist bedeutend für das Selbstbild und die Identitätsfindung. «Insbesondere in der frühen Kindheit sind Kinder komplett abhängig von ihren Eltern: Sie übernehmen ihr Verhalten und ihre Weltsicht. Das kann gut oder weniger gut sein, wenn etwa die Eltern immer streiten», sagt Daum. Treten die Kinder mit Gleichaltrigen in Kontakt, bekommen sie jedoch neue Einblicke und Inputs. Freundschaften wirken also schon im Kindesalter horizonterweiternd.

Doch was braucht es, dass bei Kindern aus ersten Sympathien engere Bande entstehen?

«Zentral ist die Ähnlichkeit: Wer dieselben Interessen teilt und sich auf einem vergleichbaren Entwicklungsstand befindet, versteht besser, was das Gegenüber macht und warum», sagt Daum. Kinder im Alter von drei bis etwa fünf Jahre bezeichnen sich dann als Freunde, wenn beide beispielsweise gerne in der Lego-Ecke sitzen.

Wer aber überhaupt zum Spielkameraden werden kann, bestimmen in der frühen Kindheit vor allem das Umfeld der Eltern und die Nachbarschaft. Spielen die Kleinen anfänglich parallel und tauschen mal ein Bauklötzchen aus oder nehmen sich eines weg, kommen mit der Sprache bald auch Rollenspiele hinzu. Aus dem Nebeneinander wird vermehrt ein Miteinander. Das soziale Gefüge ändert sich mit dem Eintritt in den Kindergarten. «Dort ergibt sich ein riesiges Feld an möglichen Beziehungen. Fortan können die Kinder ihre Freunde vermehrt selber auswählen», sagt Daum.

Rivalitäten gehören zur Entwicklung

Seit sie sprechen können, bezeichnen sich Silvan und Lili (beide 6 Jahre alt) als beste Freunde. Michel Canonica

Bei Silvan (6) und Lili (6) hatte der Kindergarten keinen Einfluss auf ihre Freundschaft. Sie kennen sich schon, «seit sie null sind», wie Silvan sagt. Ihre Mütter verbindet eine langjährige Freundschaft, wodurch sich die Kinder regelmässig trafen. Seitdem sie sprechen können, bezeichnen sich Lili und Silvan als beste Freunde. Sind sie nicht zusammen, fragen sie nacheinander, wollen sich besuchen und vermissen sich, wenn sie einander nicht sehen. «Wenn wir zusammen sind, ist es nie langweilig», sagt Lili. Silvan nickt und sagt: «Wir haben immer Ideen, was wir machen können.»

Silvan und Lili wohnen zwar beide in Romanshorn, besuchen aber unterschiedliche Kindergärten. Sie haben auch andere Freunde: «Aber wir zwei können einfach besonders gut miteinander spielen», sagt Lili. Beide mögen die Geschichten von Räuber Hotzenplotz, turnen auf dem Spielplatz am liebsten an der Stange herum und besuchen denselben Schwimmkurs. Als sie kleiner waren, stritten sie oft. «Wir haben uns immer wieder mega genervt. Aber dann haben wir gesagt, jetzt sind wir Freunde, und nun sind wir sogar beste Freunde», sagt Silvan.

Silvan und Lili sind beste Freunde Michel Canonica

Auch Greta und Mara haben sich vor dem Kindergartenalter kennen gelernt. Während ihre Eltern an einem Samstagmorgen in einem Café sassen, kraxelten die beiden im vorgelagerten Schaufenster herum und begannen, miteinander zu spielen. Auf dem Weg nach Hause stellten die Familien fest, dass sie nur eine Strasse auseinander wohnten. Sie begannen, sich zu besuchen, und seit der Primarstufe sitzen die beiden Mädchen in derselben Schulklasse. Bis heute. «Als wir Kinder waren, verbrachten wir praktisch jeden Nachmittag zusammen. Es war komisch, wenn die andere nicht da war», sagt Greta.

Es waren unbekümmerte, lustige Treffen. Gleichzeitig standen sich die Mädchen schon damals in schwierigeren Situationen bei. Greta zeigt auf ein Foto, auf dem die beiden etwa zehn Jahre alt sind und auf einer Behandlungsliege in einer Arztpraxis sitzen. Mara drückt Gretas Hand. «Ich hatte Allergien, die mit einer Desensibilisierungstherapie behandelt werden mussten. Mara hat mich immer dahin begleitet», sagt Greta.

Mara und Greta sind wie Schwestern. Severin Bigler

Trotz dieser Harmonie kannten sie auch Rivalitäten: Wer hat mehr Kolleginnen, wer unternimmt Aufregenderes in der Freizeit? Das sei typisch für Kinder im Primarschulalter, sagt Psychologin Stefanie Rietzler von der Akademie für Lerncoaching: «Im Vergleich zueinander lernen sie, ihre Fähigkeiten und Eigenschaften wahrzunehmen und einzuordnen.»

Loyalität wächst, und grössere Geheimnisse werden geteilt

Langsam entwickeln sich im Primarschulalter neue Dimensionen in den Freundschaften. «Neben dem gemeinsamen Spiel wird die Loyalität wichtig. Zudem beginnen die Kinder, ihre Freundschaften stärker gegen aussen abzugrenzen», sagt Rietzler. Spitznamen werden ausgeheckt, Geheimschriften entwickelt oder Bandennamen lanciert. «Das sind alles Symbole, die Verbundenheit demonstrieren», sagt die Psychologin. Das Vertrauen manifestiert sich, grössere Geheimnisse werden einander erzählt.

Im Jugendalter nimmt der tiefgründige Austausch dann stark zu. «Die Peers sind zentral, um die eigene Identität zu finden und sich von den Eltern abzunabeln», sagt Rietzler. Die Gleichaltrigen werden zur wichtigsten Referenzgruppe und die engsten Freunde zum Anker, wenn die Welt gerade mal wieder kopfsteht. Selten werden Freundschaften so symbiotisch gelebt wie in dieser Zeit. Vor allem von Mädchen. «In der Adoleszenz sind die Freundschaften extrem wichtig, aber auch gefährdeter. Während Knaben sich eher in Cliquen bewegen, haben Mädchen oft eine beste Freundin, die eine ganz zentrale Rolle übernimmt. Verletzt diese eine Person das Vertrauen oder geht die Freundschaft gar in die Brüche, ist das für die Betroffenen sehr viel schwerwiegender», sagt Entwicklungspsychologe Daum.

Auch Greta und Mara erlebten schon Krisen. Vor rund einem Jahr knüpfte Mara eine neue, enge Freundschaft. Greta war derweil stark mit ihrem Volleyballtraining beschäftigt und schwankte zwischen Eifersucht und Sehnsucht nach gemeinsamer Zeit mit Mara. «Das war eine schwierige Phase. Wir hatten uns verändert und mussten uns erst wieder neu finden», sagt Mara. Erstmals fiel es ihnen schwer, miteinander zu sprechen. Schweigen war noch schwieriger.

Ihr Freundschaftsband, auf dem in klein geschwungener Schrift «Sister» steht, zogen sie aber nie ab. Ihr Freundeskreis vergrösserte sich und gleichzeitig kehrte die alte Vertrautheit und das Verständnis füreinander zurück. «Wir merkten wieder, wie stark wir uns schätzen und was wir aneinander haben», sagt Greta.

Sechs Tage pro Wochen sehen sich die beiden: Sie besuchen dieselbe Gymnasiumklasse, essen am Mittag stets zusammen, stöbern nach der Schule gerne in Brockenstuben oder gehen am Wochenende gemeinsam aus. Später möchten sie zusammenziehen. «Unsere Freundschaft bleibt – ein Leben lang. Anders kann ich es mir gar nicht vorstellen», sagt Mara. Greta nickt: «Ich auch nicht.» Und der Stapel an Erinnerungsfotos wächst weiter.

