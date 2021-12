Die grosse Freundschaftsbilanz, wer sind meine Freunde?

Freundschaften Meine genialen Freundinnen – danke, dass es euch gibt Warum sind meine Freundinnen mit mir befreundet? Sind es genug und vor allem die richtigen? Unsere Autorin zieht Bilanz und erzählt von schleichenden Trennungen, schwierigen Gesprächen und weshalb sie keine beste Freundin hat. Katja Fischer De Santi Jetzt kommentieren 29.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Blaupause für Frauenfreundschaften: Miranda, Carrie, und Charlotte in« Sex and the City»

Beginnen wir mit den Fakten: Ich bin 42 Jahre alt, und auf die Frage, wer meine beste Freundin oder mein bester Freund ist, muss ich länger, als mir lieb ist, nachdenken. Mein Adressbuch ist zwar voll, aber viele Menschen dahinter sind mir über die Jahre abhandengekommen. Warum? Ich habe zwei Kinder, einen Mann, ein Haus, einen anspruchsvollen Job, und ich muss ja auch mal schlafen.

Hallo Baby - tschüss Freunde

Ich befinde mich im freundschaftlichen Jammertal, aber statistisch in guter Gesellschaft. Nie hat der Durchschnittsmensch weniger Freunde als im Alter zwischen 30 und 50 Jahren. Der deutsche So­ziologe und Freundschaftsforscher Janosch Schobin spricht von der berüchtigten «Babyrutsche». Die Kleinkinder kommen, die Freunde gehen. Danke auch, dass einem das vorher niemand gesagt hat.

Aber, wenn ich ehrlich bin, zu mehr als einer oder zwei innigen Freundschaften bin ich gleichzeitig gar nicht fähig.

Das soziale Grundrauschen meiner Familie ist mir oft schon fast zu viel. Und stets habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich mich zu wenig melde. Natürlich wandle ich, seit ich Kinder habe, nicht komplett freundelos durchs Leben. Und auch neue Banden habe ich geknüpft: Da ist die Mutter des Freundes meines Sohnes, mit der ich so gut über Schule und Dorf tratschen kann und die mir schon so manchen trüben Spielplatznachmittag gerettet hat. Da ist die Arbeitskollegin, mit der ich gerne auch ein Feierabendbier nehme. Da sind meine Freunde aus der Studienzeit, mit denen ich gerne feiere, von denen ich aber nur knapp die Namen ihrer Kinder kenne. Alle diese Menschen mag ich sehr. Aber sind sie Freunde oder nur freundschaftliche Bekannte, Kollegen, nette Nachbarn?

Bin ich jemandes beste Freundin? Wohl eher nicht

Die eine Seelenverwandte habe ich nicht. Ich weiss auch nicht, ob ich jemandes beste Freundin bin, ich glaube, eher nicht. Schlimm finde ich das nicht, ich fühle mich mit vielen Menschen auf ganz unterschiedliche Art verbunden. Als meine Freunde bezeichne ich jene Handvoll Menschen, mit denen ich nicht verwandt bin, die ich aber trotzdem irgendwie liebe. Weil ich mich von ihnen gehört und gesehen fühle, weil mich ihre Meinung interessiert, weil ich sie schlau und witzig finde.

Es sind jene Menschen, an die ich viel öfter denke, als dass ich sie sehe.

Männer hat es darunter einige, aber das ist nochmals ein eigenes Kapitel, hier soll es um meine Freundinnen gehen.

Wie nah oder fern uns Freunde sind, ändert sich laufend, oft sind es aber einfach jene Menschen, an die wir viel öfter denken, als dass wir es schaffen sie zu sehen. Illustration: Alexia Papadopoulos

Als ich H. am Telefon frage, warum wir Freundinnen seien, muss sie einen Moment überlegen: «Ich verbringe gerne Zeit mit dir, und ich habe das Gefühl, dass du dich ehrlich für mich interessierst.» Das tue ich. So sehr, dass ich manchmal fast etwas übergriffig erscheine, weil ich unbedingt möchte, dass es ihr gut geht. H. lebt seit vier Jahren nicht mehr in der Schweiz. Ihr Wegzug hat mich geschmerzt, ihr beruflicher Erfolg gefreut. Angst, dass das Band zwischen uns reisst, hatte ich nie.

In Freundschaften rechnen wir intuitiv Geben und Nehmen nach

Denn je länger eine Freundschaft andauert, desto besser verträgt sie grosse Distanzen und Pausen, weiss man aus der Freundschaftsforschung. Zumindest solange die Beziehung noch reziprok ist. Sprich, Geben und Nehmen sollten sich die Waage halten. Meldet sie sich so häufig bei mir wie ich mich bei ihr? Wer zahlt die Rechnung im Restaurant? Kann ich ihr so vertrauen, wie sie mir vertrauen kann? Zu Beginn einer Beziehung achten wir ganz besonders auf ein ausgeglichenes Verhältnis. Nach dem Kennenlernen, wenn die Freundschaft enger wird, kalkulieren wir dagegen auch Phasen ein, in denen der andere vorübergehend mehr Unterstützung braucht als wir.

«Etablierte Freundschaften geraten erst in eine Krise, wenn die Ungerechtigkeit zu stark wird», sagt Soziologe Schobin. In Familien tolerieren wir ungleiche Beziehungen, Eltern investieren zum Beispiel mehr in ihre Kinder als umgekehrt. Zur Sicherheit habe ich H. drum zur Gotte meines Sohnes gemacht, sie ist jetzt Familie.

Ich sehe einen Teil von mir in meinen Freundinnen

«Welchen Freund rufen Sie als Erstes an, nachdem Sie eine schlimme Diagnose bekommen haben?»: Diese Frage finde ich auf einer «Freunde-Checkliste» im Internet. Beziehungsexpertinnen raten dort, dass man alle paar Jahre seinen Freundeskreis ausmisten solle. Oft würden wir zu viel Zeit mit den falschen Freunden verbringen.

Doch zurück zur obigen Frage. Ich würde E. anrufen. Ich sehe sie viel zu wenig, doch mit ihr fühle ich mich verbunden, über Jahre und Kilometer. Warum? Das habe ich mich bis zu diesem Text gar nie gefragt. Sie war einfach da, seit ich als 17-Jährige in ihre Wohngemeinschaft zog. Mit ihr in unserer winzigen Küche zu sitzen, Kaffee in der Mokkakanne zu brauen und über das Leben zu diskutieren, das war für mich ein wichtiger Teil des Erwachsenwerdens. In ihrer Gegenwart fühle ich mich bis heute wohl. Weil ich ihre Ehrlichkeit und ihre Gradlinigkeit schätze. Unsere Leben sind nicht gleich, aber die Parallelen sind seit 20 Jahren unübersehbar: gleicher Ausbildungsstand, gleich alte Kinder, langjährige Partner.

Freunde sind sich genetisch so ähnlich wie Cousins vierten Grades

Tatsächlich haben Forschende herausgefunden, dass sich gute Freunde und Freundinnen genetisch so ähnlich sind, als wären sie Cousins und Cousinen vierten Grades. Schon der römische Gelehrte Cicero muss das geahnt haben, als er schon vor Christus schrieb: «Wer (…) einen wahren Freund ansieht, schaut gleichsam auf ein Abbild seines eigenen Ichs.» Wir wollen uns in unseren Freunden gespiegelt sehen, zumindest in Facetten. Ähnlichkeit vermittelt uns Bestätigung. «Wenn du auch so bist wie ich, dann kann ich ja so falsch nicht sein.»

Scheidungen sind unter Freunden hoch «ansteckend»

Gute Freundinnen und Freunde beeinflussen sich gegenseitig stärker, als die meisten ahnen. Nicht nur Hochzeiten und Schwangerschaften sind in Freundeskreisen hoch «ansteckend», auch Scheidungen, das ergab eine Befragung der Brown University in Rhode Island unter mehr als 10000 Amerikanern. Lassen sich gute Freunde scheiden, erhöht dies der Studie nach das eigene Scheidungsrisiko um kaum zu glaubende 75 Prozent. Umgekehrt verursachen grosse Unterschiede im Lebenslauf oft auch Freundschaftsabbrüche.

Eine gemeinsame Kindheit wirkt wie ein Freundschaftskleber auch wenn die Gemeinsamkeiten immer weniger werden

Meine älteste Freundschaft ist jene zu N. Sie ist in meinem Leben, seit ich mich erinnern kann. Es gibt Fotos von uns, da sitzen wir in den fast gleich geringelten Stramplern nebeneinander im Garten. Unsere Familien wohnten Wand an Wand in einem Reihenhaus. Als wir in der ersten Klasse waren, zog ich ins Nachbardorf. Wir waren beide untröstlich. Ich dachte, dass ich nie mehr eine beste Freundin haben werde. In der Oberstufe sassen wir dann wieder in derselben Klasse. Kein Geburtstag seither ohne Glückwünsche von ihr, Weihnachtsgrüsse jedes Jahr. Sie wurde nie mehr meine engste Freundin, aber sie blieb, während andere verschwanden. «Die gemeinsam verlebte Zeit und die gemeinsamen Erinnerungen wirken wie ein Klebstoff, der zwei Menschen zusammenhält, auch wenn sie nicht mehr viele Gemeinsamkeiten haben», schreibt die Psychologin Cornelia Wrzus.

Freundinnen seit Kindertagen: Lila und Lenù aus der Verfilmung des Bestseller« Meine geniale Freundin» von Elena Ferrante Bild: HBO

40 Jahren kennen N. und ich uns schon. Absolut überdurchschnittlich, jede zweite Freundschaft endet nach rund sieben Jahren, wollen deutsche Umfrageinstitute herausgefunden haben. Allein die Dauer macht unsere Beziehung tragfähiger als andere. Doch dann kam Corona. Plötzlich verlief ein Impfgraben mitten durch unsere Freundschaft. Je weiter die Pandemie schritt, desto seltener wurde unser Kontakt. Es verletzte mich, dass sie sich von allem, woran ich glaube und arbeite, abwandte.

40 Jahre Freundschaft und dann kommt die Pandemie

Irgendwann hielt ich es nicht mehr aus. Ich schrieb ihr, sie antwortete innerhalb von Minuten. Ich wollte sie zu einem Kaffee treffen, sie willigte nach kurzem Zögern ein. Nervös waren wir beide, als ich nach über einem Jahr vor ihrer Tür stand. Drei Stunden vergingen wie im Flug, drei Stunden zuhören, zu verstehen versuchen und danach im Auto aufatmen – diese Pandemie trennt uns, aber sie wird uns nicht auseinanderbringen. Wobei: Freundschaften gehen selten mit Schmerz und unter Tränen in die Brüche, sie verschwinden eher, sie verblassen, bis nur noch ihre Umrisse zu erkennen sind, wie Stempel in unserer Seele, ganz lösen sie sich nie auf.

Es gab keinen Streit, aber auch keine Aussprache

Zum Beispiel S., sie war anders als die meisten meiner Freundinnen früher: selbstbewusster, lauter, aber auch sensibler. Sie war da, als ich mich verloren fühlte und genau jemanden wie sie brauchte, zupackend und energisch. Ein Alphatierchen mit einem riesigen Herzen, ich habe sie für ihre Kraft immer bewundert. Gesagt habe ich es ihr nie. Unsere Wege haben sich irgendwann unmerklich getrennt. Es gab keinen Streit, aber auch keine Aussprache. Vielleicht waren wir uns zu ähnlich, vielleicht haben wir uns nicht mehr gebraucht. Ich weiss nicht, wie es ihr heute geht, ob sie noch immer im Ausland lebt, ob sie glücklich ist. Wenn mein Kalender mich an ihren Geburtstag erinnert, versetzt es mir jedes Mal einen Stich.

Gemeinsame Geheimnisse als Freundschaftspfand

Doch ich habe nicht nur Freundinnen verloren, es sind auch neue dazugekommen. Zum Beispiel C. Sie ist anders als alle Mütter, die ich kenne: tätowierter, eigensinniger und unkonventioneller. Und dafür liebe ich sie. Ich verbringe gerne Zeit mit ihr und ihrer Familie, weil ich in ihr etwas von mir sehe, was ich sonst nicht gerne zeige: die gleiche Müdigkeit vielleicht, die gleiche Ehrlichkeit, das Muttersein nicht als die grosse Glückseligkeit zu empfinden, und vor allem den gleichen bitter­bösen Humor, um über unseren Kinderkampf hinwegzulachen. Unser Geheimnis sind die Geschichten unseres Mutterseins, die man so in keinem Erziehungsratgeber schreiben kann. Geschweige denn anderen Müttern erzählen kann.

Von einem «Lebenspfand» spricht der Freundschaftsforscher Janosch Schobin und meint damit, dass wir in engen Freundschaften Geheimnisse und Intimitäten austauschen und uns so gegenseitig verwundbar machen. «Man kann das mit der Blutsbrüderschaft in der Antike vergleichen», erklärt er. «Das Blut stand dabei als Symbol für die eigene Person – ein Lebenspfand, das man tauscht und teilt. Damit einher gingen Verpflichtungen füreinander wie der Beistand im Kriegsfall. Heute erzählt man sich von Problemen in der Beziehung oder im Job, von Ängsten oder Depressionen. «Dadurch machen wir uns wechselseitig verletzlich, aber wir werden auch stärker. Wer mich kennt, kann mir besser Rat und Unterstützung geben. Das sind unsere modernen Bündnispflichten», erklärt Schobin.

Ich bewundere meine genialen Freundinnen

So wie bei O. Keine weiss zurzeit mehr über mich, keine versteht mich gerade besser als sie. Erstaunlich, weil wir uns lange nicht besonders gemocht haben. Dann wechselte ich den Arbeitsort, und es passierte, was sonst selten passiert: Unsere Beziehung riss nicht ab, sie wurde stärker, weil sie freiwillig wurde. Und weil bei O. alles zusammenkommt, was eine Freundschaft gut macht. Wir sind uns ähnlich, haben denselben Beruf, eine ähnliche Auffassung übers Frau- und Menschsein, aber wir sind alles andere als gleich, ich finde sie eine bewundernswerte Frau, deren Ansichten mich interessieren. Sie gibt mir einen differenzierten Blick auf die Welt. Und ihr geht es hoffentlich ebenso. Dass wir an unseren Freunden vor allem toll finden, dass sie uns toll finden, ist längst bewiesen.

Zu nichts verpflichtet und doch immer noch da

Ob N., C., O., E. und H. auch in zehn Jahren noch meine Freundinnen sein werden? Ich hoffe es, aber ich weiss auch, dass Freundschaften dynamisch sind, sich verstärken oder ausdünnen, je nach Umständen, dass wir uns nicht immer gleich brauchen und nicht immer die gleichen Menschen gerade die besten Gefährten oder Ratgeberinnen sind. Das Beste und Beängstigende an Freundschaften ist ja, dass sie freiwillig sind, dass sie zu nichts verpflichten. Meine Freundinnen könnten schon morgen nicht mehr Freundinnen sein. Sie sind es aber noch, weil wir beide das wollen – mal etwas mehr, mal etwas weniger. Und wenn ich eine Freundin gestern aus den Augen verloren habe, dann kann sie morgen vor meiner Türe stehen und sagen: «Ich brauche dich.» Oder einfach: «Gehen wir endlich wieder mal spazieren?» Und ich werde keine Sekunden zögern, meine Schuhe anzuziehen. Und das ist das eigentliche Freundschaftswunder.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen