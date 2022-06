Eine Rundreise an der wilden Nordküste der Bretagne

Frankreich Wo man Austern lieben lernt: Eine Rundreise für Feinschmeckerinnen entlang der wilden Nordküste der Bretagne Wer Fisch und Meeresfrüchte mag, kommt in der Bretagne schnell auf die Idee, seine Besichtigungstouren rund um Restaurantbesuche zu planen - und nicht umgekehrt. Eine Reise zu vier Hotels am Meer - mit Ausflügen in die magisch schöne Landschaft am rauen Ende Europas. Und mit Degustationen vom Feinsten, was der wilde Atlantik hergibt. Melissa Müller Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Naturschutzgebiet bei Porspoder: Die Kombination aus schroffer Küste und feinen Sandstränden begeistert Naturliebhaberinnen. Bild: mem

«Darf ich Ihnen Austern und Champagner bringen?», fragt die Bedienung schon zum Frühstück im 4-Sterne-Hotel an der Steilküste der Pointe Saint Mathieu, am nordwestlichsten Zipfel der Bretagne. Wir lehnen dankend ab. Noch befremdet uns Binnenlandbewohner die Vorstellung, eine glitschige, noch lebende Auster zu schlucken.

Bretagne Tourismus hat uns eingeladen, mit einem Mietauto in einer fünftägigen Rundreise den Westzipfel zu erkunden. Eine Gourmet-Tour zu schönen Hotels am Meer und Sterneköchen, die uns die Aromen der Region näher bringen: Algen, Austern, Erdbeeren, Buchweizen und Butter.

Spitzenköchin in altem Gemäuer

«Die Butter ist die DNA der bretonischen Küche», erklärt uns die erste Gastgeberin Nolwenn Corre vom Hotel Pointe St. Mathieu, eine 32-Jährige mit rotem Zopf und rosigem Teint.

Spitzenköchin Nolwenn Corre Bild: mem

Austern zum Frühstück sind der Spitzenköchin nicht fremd: «Das hilft gegen den Kater», sagt sie mit spitzbübischem Lächeln. Corre ist im Restaurant, dessen Grundmauern aus dem 14. Jahrhundert stammen, aufgewachsen - bereits ihre Grosseltern und Eltern führten das Restaurant. «Wir haben schon als Kinder gegessen wie die Könige.» Ihr Bruder managt den Betrieb, sie kocht - seit 2019 mit Michelinstern. Ihr Signatur-Teller: Langustinen mit Artischocke.

Zur Vorspeise serviert sie einen filigranen Kranz aus Gurke und rohem Fisch, mit Borretschblüten, Orangenschnitzen und grünem Dressing.

Vorspeise mit Fisch und Gurke aus der Küche von Nolwenn Corre. Viele Teller sind so schön angerichtet, dass es fast schade ist, davon zu essen. Bild: mem

Die Jakobsmuscheln sind ebenso ein Gedicht wie das Profiterol, das mit einem Kännchen heisser Schokolade übergossen wird. Immer wieder begegnet uns in gehobenen französischen Restaurants dieser theatralische Moment: Ein Kellner mit Handschuhen giesst mit einem Kännchen ein Sösschen über einen Fisch, ein Dessert oder einen Spargelteller.

Elegante Kellner und Gäste mit Allüren

Im Bistro von Nolwenn Corre bewegen sich die Kellner eleganter und tänzerischer und lächeln charmanter als anderswo. Auf dem Hinweg in die Bretagne hatten wir in schmuddeligen Beizen Burger mit Fritten verputzt und auf Flohmärkten gestöbert, während nachlässig gekleidete Leute in Traineranzügen ihre Kinderwägen durch das Gedränge schoben.Nun scheinen wir in anderen Sphären angekommen. Hotelgäste legen Starallüren an den Tag. Wie ein Pärchen aus Paris. Vom Hotelpersonal fordern sie, dass es ihre Louis-Vuitton-Handtaschen zum Auto trägt.

Obschon Köchin Nolwenn Corre schon in London und Paris lebte, zog es sie zurück an die einsame Landspitze am «Ende der Welt». Wenn sie mit dem Velo an der Küste des Mer d' Iroise entlang fährt, beobachtet sie manchmal Delfine und Kegelrobben. Seinen Namen verdankt das Département Finistère den Römern. «Finis Terrae», «Ende der Welt», nannten sie den wilden, von den Kräften des Ozeans geprägten Landstrich.

Die Bretonen und ihre Liebe zu den Leuchttürmen

Bei unserer Ankunft im Seefahrerland fühlen wir uns müde, staubig und verschwitzt von der 1200 Kilometer langen Autofahrt. Es riecht nach Jod und Algen. Man zieht die frische Meeresluft tief in die Lungen und geniesst die unendliche Weite. Das Hotel liegt neben einer Ruine. Die Trümmer einer Kirche mit Spitzbogenfenstern wären die perfekte Kulisse für einen Gruselfilm.

Die Kirchenruine an der Pointe Saint-Mathieu. Bild: Felix Müller-Boekamp

Dahinter ragt ein Leuchtturm mit roter Haube empor. Seit über 200 Jahren tut er seinen Dienst und markiert die Einfahrt in die Bucht von Brest. Eine Besichtigung ist Pflicht: Die Bretoninnen und Bretonen lieben ihre 52 Leuchttürme, die alle noch immer in Betrieb sind.

Die Touristenführerin gerät beim Hochsteigen der 163 Stufen ebenso aus der Puste wie wir. Von oben erkennt man die Grundrisse eines Klosters. Wo Pferde grasen, lag ein Klostergarten. Bereits im Mittelalter entfachten die Mönche auf dem Klosterturm ein Feuer, um den Seeleuten Orientierung zu geben. Dieses Gebiet gehört zu den gefährlichsten Seegründen Europas. Das Mer d' Iroise ist schwer zu befahren mit seinen starken Strömungen, Klippen und engen Passagen - etliche Seeleute sind darin schon ertrunken.

Ökohotel mit vierbeinigen Rasenmähern

Am zweiten Tag fahren wir an die Spitze des Finistère zum Dörfchen Porspoder. Eine ehemalige Ferienkolonie hat sich ins Öko-Hotel Château de Sable (Sandburg) mit Feinschmeckerrestaurant verwandelt. In fünf Minuten schlendert man zu einer kleinen Bucht mit feinem weissen Sand. Am Strand kommen wir mit zwei Baslern ins Gespräch, die in drei Wochen mit dem Velo hergefahren sind. Der eine hat sich ein Ferienhaus in der Finistère gekauft. «Ich habe mich in den Campingferien in diese Gegend verliebt», sagt der Neo-Rentner. Das kann man verstehen: Der Blick auf die unverbaute Landschaft aus Dünen, Felsen und Meer ist atemberaubend. Im kleinen Naturschutzgebiet, das vor dem Hotel liegt, leuchten im Frühling rosa Blumenteppiche. Zwischen Farn und Disteln duften wilde Hyazinthen. Der warme Golfstrom bringt nicht nur eine exotische Pflanzenwelt hervor, sondern auch ergiebige Fischgründe, Austernbänke und Muschelzuchten. «Manche Franzosen sammeln Muscheln wie andere Pilze und halten ihre Fundorte geheim», sagt der Basler.

Dank des warmen Golfstroms und der Insellage gedeihen in der Bretagne exotische Pflanzen wie der Riesen-Natternkopf. Der blauviolette Blütenstand schiesst bis zu fünf Meter in die Höhe. Bild: mem

Wo sich Schaf und Hase Gutenacht sagen

Schon früh hat die Bretagne auf nachhaltigen Tourismus gesetzt. In Porspoder findet man Ruhe und Natur im Überfluss. Die einzige Action bieten den Hotelgästen vier braune Schafe, die als Rasenmäher dienen, vor sich hin kauen und sich an der Mauer kratzen. Hie und da hoppelt auch ein Hase durchs Gebüsch. Die Hoppler scheinen wenige Feinde zu haben: Auch die Hügel am Strand sind von Hasengängen untergraben.

Wir fahren rund 50 Kilometer zu unserer nächsten Bleibe, dem Dreisternehotel «Le Castel Ac’h». Unkomplizierte Atmosphäre, kein Chichi, kumpelhafte Kellner in blau-weiss gestreiften Matrosenshirts. Die cremige Selleriesuppe mit Malvenblüten und geröstetem Buchweizen ist so aromatisch, dass einem die Worte fehlen. Man möchte niederknien und sich vor dem Koch verneigen. Kurz darauf kommt Chef David Royer an unseren Tisch, ein Mann mit freundlichem rundem Gesicht und einer unaufgeregten Art. Er habe in Finnland gelernt, den Lachs zu beizen. Was er aus dem hohen Norden mitgebracht hat? «Zwei Kinder.»

David Royer experimentiert mit Bio-Gemüse und Algen. Seine Patissière, Madame Océane, bereitet Algen-Orangen-Marmelade zu. Royer kann aus dem Vollen schöpfen, er hat den Meeres-Naturpark Iroise mit dem grössten Algenfeld Eropas vor der Tür. 300 Sorten gedeihen hier. «Dürfen wir Sie fotografieren?», fragen wir den Maestro. «Nur mit meinem Team», sagt der bescheidene Bretone und führt in seine Küche. «Es geht nicht um mich. Was wir hier machen, ist Teamwork.» Eine Finnin, ein Pariser und ein Südamerikaner posieren mit dem Chef, bevor sie die Küche weiter putzen.

Küchenchef David Royer (rechts) mit seinem Team im Restaurant «Le Castel Ac’h». Bild: Felix Müller-Boekamp

Neben dem Hotel Castel Ac’h in Plouguerneau befindet sich die Austernbar Maison Legris des gleichnamigen Austernzüchters Adrien Legris, der uns Einblick in sein Métier gibt. «Manche Gäste denken, dass wir die Austern nur aus dem Meer heben müssen und schon verkaufen können.» Es sei natürlich komplexer, sagt der Ostréiculteur, ein unauffällig gekleideter 36-Jähriger mit Bart und Nerd-Brille. Der Biologe hat die Austernparks von seinem Vater geerbt und weiter entwickelt. Er verkauft 300 Tonnen Austern im Jahr.

Drei Jahre dauert es, bis eine Auster essreif ist. «Im kühlen Wasser des Atlantiks wachsen sie nur langsam heran», sagt Legris. Und das sei auch gut so, weil sich dann ein besondere Geschmacksnote entwickeln kann. Sie wachsen in 100 000 Gittern, den Reusen, im Meeresgarten der Bucht von Lilja heran. Sie müssen ein Mal im Monat durchgeschüttelt werden, damit die Muschelschalen nicht zusammenwachsen. Das sei nur bei Ebbe und unter ganz besonderen Bedingungen möglich. Manchmal müssten die Männer mitten in der Nacht ins Meer hinaus, um die Reusen mit den Muscheln durchzuschütteln.

Austernzüchter Adrien Legris in einer seiner Hallen in Plouguerneau. Bild: mem

Legris führt in eine seiner Industriehallen. Ein Kran versenkt Kisten voller Austern in fünf blubbernden Wasserbecken.

«Das ist ein Spa. Wellness für die Austern.»

Bevor sie auf den Teller kommen, werden die Austern zwei Tage auf Diät gesetzt und gewässert, damit sie ihren Darm entleeren und Giftstoffe ausscheiden. Mitarbeiter in wasserdichten Latzhosen und sortieren mit schwarzen Handschuhen Austern nach Grössen. Sie klopfen dran um zu schauen, ob Wasser in der Muschel ist – denn für den Transport müssen die Austern am Leben bleiben.

Zwei Drittel der Legris-Austern werden vor Ort verputzt, den Rest verschickt er an Gourmetköche in Paris, Lyon und Genf. Sogar auf den Philippinen würden die «Huitres Legris» geschätzt - weil der Geschmack der Bretagneaustern ganz besonders sei. Austern sind wie Wein: Sie nehmen den Gout der Umgebung auf - je nach Standort, Plankton und Wassertemperatur. Laut WWF kann man beim massvollen Genuss von Austern ein gutes Gewissen haben. Man gehe davon aus, dass sich Austernparks nicht negativ aufs Ökosystem auswirken.

Jetzt geht's an die Verkostung. Legris lässt in seinem Lokal Köstlichkeiten auffahren. Er zeigt uns Austern-Neulingen, wie man die Delikatesse am besten geniesst: Pur, ohne Zitrone. Das Meerwasser aus der Muschel abgiessen, sonst schmeckt sie zu salzig. Dann mit dem Messer vorsichtig das Fleisch ablösen und den Muskel an der Schale abtrennen – «er ist für den Geschmack besonders wichtig». «Ihr müsst die Auster langsam zerkauen, nicht sofort schlucken», sagt Legris.

Adrien Legris (rechts) bringt Touristen bei, wie man Austern schlürft. Bild: mem

Es ist Liebe auf den ersten Biss. In der ersten Sekunde schmeckt man eine Salzwelle, dann wirds leicht nussig und mineralisch.

Legris offeriert auch überbackene Austern mit Buchweizenmehl und Butter, nach einem Rezept seiner Schwiegermutter. Die seien gut für Anfänger, die sich noch nicht an die rohe Auster wagen. Dazu gibts' Algentatar und grünen Algenkuchen.

Seeohren: Eine Offenbarung

Und dann ist da noch eine Überraschung auf dem Teller: Eine runde Köstlichkeit, fest und kernig, die in Konsistenz und Geschmack an Oktopus und Jakobsmuschel erinnert. «Das ist Abalon, auch Meerohren genannt», klärt uns Adrien Legris auf. Abalon seien kleine, grüne Muschelschnecken, sehr teuer und schwierig zu züchten. 80 Euro koste das Kilo. Ein Freund von ihm züchtet Abalone. Er erntet nur fünf Tonnen pro Saison. Bis der «Meerestrüffel» gross genug ist, dauert es fünf Jahre. Heute sind Abalone weltweit viel kleiner als früher. Eine ganze Art schrumpft. Der weltweite Wildbestand verringert sich laut «Stern» dramatisch. Illegaler Wildfang sei weit verbreitet, vor allem die Chinesen reissen sich um die teuren Schnecken.

Wir stecken eine der grünen Muscheln in die Hosentasche und steigen am Hafen in ein wild schaukelndes Fischerboot ein. Bei der Überfahrt zum dem grössten Leuchtturm Europas auf der Île Vierge werden wir klatschnass gespritzt. Schwarze Felsen ragen aus dem Meer. Wir erklimmen die 397 Stufen des Turms, der von hohen Wellen umspült wird. Die hellblaue Wand besteht aus 12’500 Keramikplatten, die in Paris aus Opalinstaub gefertigt wurden. Die Opalplatten sind widerstandsfähig gegen das aggressive Salzwasser.

Im Inneren des Leuchtturms auf der Île Vierge schimmern 12'500 Opal-Platten. Bild: Felix Müller-Boekamp

Leuchttürme an Land wurden «Paradies» genannt, weil die Wärter bei ihrer Familie leben konnten. Leuchttürme auf Felsen mitten im Meer wurden l’enfers genannt, französisch für Hölle. Wer hier arbeitete, musste wochenlang Einsamkeit, Wind und hohe Wellen ertragen.

Die Leuchtturmwärter auf der Île Vierge züchteten einst Schafe. Im Garten wuchs kaum etwas, wegen des Salzes. Auf der winzigen Insel, die auch ein Vogelschutzgebiet ist, nisten seltene Vögel.

Eine Küche über den Klippen

Die letzte Station unserer Reise ist das Hotel de Carantec. Vom verglasten Restaurant aus geniesst man einen Blick auf die Segelschiffe in der tiefblauen Bucht von Morlaix.

Im Restaurant von Nicolas Carro dinieren Feinschmecker mit Sicht auf die Bucht von Morlaix. Bild: mem

Hoch über der felsigen Küste breitet sich das Reich des talentierten Jungkochs Nicolas Carro aus. Der 33-Jährige zelebriert die heimischen Meeresprodukte (Seespinnen, Austern, wilde Seeohren, Hummer). Er zeigt uns, wie er die Vorspeise zubereitet: Spargel mit Algen und Austern. Violette, grüne und braune Algen liegen in Schälchen bereit. Carro würfelt sie und vermischt sie mit fermentiertem Spargel.

Nicolas Carro experimentiert in seiner Küche in Carantec mit Algen. Bild: mem

Aus der Flüssigkeit der fermentierten Spargeln stellt er ein Gelee her, das er auf einem Blech acht Stunden im Ofen gart. Er wird damit die Austern bedecken. Auch die Spargelschalen werden im Ofen knusprig gebacken und zu einem aromatischen Pulver verarbeitet - «bei mir wird nichts weggeworfen», sagt Carro.

Das kochende Wasser für den frischen Spargel aromatisiert er mit Lorbeer, weissem Pfeffer, Zitrone, Salz und dem grossen Blatt der Braunalge Kombu Royal.

Carro arbeitet konzentriert und entspannt zugleich - man staunt über den Aufwand, den die Spitzenköche betreiben.

Das Küchenteam im Hotel de Carantec ist gut eingespielt wie die Crew eines Schiffs. Bild: mem

Nach der Visite in der Küche dürfen wir geniessen. Austern und Spargeln werden in ufo-förmigen Tellern aufgetragen. Wieder übergiesst ein Kellner den Spargel mit einem Kännchen Brunnenkresse-Sauce. Dazu harmoniert der saure Algen-Spargel-Salat mit ein paar Tupfen Haselnussmayonnaise. «Die einzelnen Speisen sind zu sauer, zu flüssig - erst im Zusammenspiel ergibt sich das Geschmackserlebnis, das ich anstrebe», sagt Nicolas Carro.

Spargel-Vorspeise von Nicolas Carro. Bild: mem

Auf die Spargel-Symphonie folgt ein Fisch mit dezenter Räuchernote, mit Vanille parfümiert. Und noch ein Hecht, der in Butterschaum schwimmt. Nach dem Festmahl spazieren wir entlang der grünen, verwunschenen Küste, die von Kastanien und Eichenbäumen gesäumt ist. Schmetterlinge begleiten uns. Auf dem alten Zöllnerweg kann man den Blick über die Buchten mit den verstreuten Inseln schweifen lassen.

Gut gesättigt in der Bucht von Morlaix. Bild: mem

Es gäbe noch so viel zu sehen. Man könnte ein paar Tage auf dem 2000 Kilometer langen Zöllnerpfad wandern. Der Weg wurde ursprünglich für die Küstenwache und die Zöllner angelegt. So konnten die Wächter an der Küste nach Schmugglern Ausschau halten.

Die Dünen von Keremma: In der Vorsaison im Mai sind sie fast menschenleer. Obschon das Wasser noch kühl ist, baden einzelne Mutige. Bild: mem

Wir würden gern länger verweilen an einem der vielen einsamen weissen Sandstränden bei Keremma, am grössten Dünengürtel der Bretagne. Wieder zuhause, packen wir die kleine grüne Muschel aus, die Abalone aus der Austernbar von Adrien Legris. Und fragen uns sehnsüchtig: «Mon amour, wann gehen wir wieder in die Bretagne?»

