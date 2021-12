Warum sich nicht alle mit Corona infizieren

Forschung Warum manche Menschen gegen das Coronavirus resistent sind Eine neue britische Studie liefert Hinweise dazu: Die bisherigen Coronaviren könnten sie schützen. Anja Stampfli 29.12.2021, 05.00 Uhr

Corinne hat Corona. Am Tag ihres positiven Testergebnisses küsst sie noch ihren Mann. Zusammen verbringen sie anschliessend 14 Tage in Quarantäne. Sie schläft weiterhin neben ihrem Mann im Bett. Er pflegt sie. Die logische Folge wäre, dass sich ihr Mann auch mit Corona ansteckt – doch das ist nicht der Fall. Corona-Antikörper sind in seinem Blut Wochen später keine nachweisbar.

Wie kann das sein, dass ein so ansteckendes Virus manche Menschen verschont, die mit Infizierten engen Kontakt haben? Erste Erklärungen liefert eine britische Studie, die kürzlich im Fachmagazin «Nature» veröffentlicht wurde. Darin wird vermutet, dass individuelle Unterschiede in der Aktivität bestimmter Zellen und Biomoleküle, die zu unserem Immunsystem gehören, dafür verantwortlich sein könnten.

Das Phänomen hat ein englisches Forscherteam um Leo Swadling von der Universität College London untersucht: Es hat bei Spitalmitarbeitern, die sich täglich einem hohen Coronarisiko aussetzen, Hinweise auf besondere T-Zellen entdeckt, die möglicherweise eine Infektion mit Corona schon vor Ausbruch abblocken können. Diese T-Zellen sind spezielle weisse Blutkörperchen und übernehmen, teils in Wechselwirkung mit Antikörpern, Aufgaben der Immunabwehr. Sie erkennen körpereigene Zellen, die von Viren infiziert worden sind, und töten sie ab. Zudem spielt das Immunprotein IFI 27 eine Rolle. Sowohl die T-Zellen als auch IFI 27 waren unerwartet zahlreich im Körper von Menschen vorhanden, die trotz Kontakten zu Corona-Infizierten gesund geblieben sind.

Im Immungedächtnis abgespeichert

Die Wissenschafter untersuchten dazu 731 Spitalmitarbeiter. 22 Prozent hatten Covid-19 gehabt und wiesen sehr hohe Antikörper-Titer auf. Von den Mitarbeitern ohne Antikörper untersuchten sie 58 Personen genauer. «Wir testeten sie auf T-Zellen und IFI 27», erklärt Forschungsleiter Leo Swadling gegenüber dieser Zeitung. Dabei stellte sich heraus, dass 20 Personen erhöhte kreuzreaktive T-Zellen hatten und (bis auf eine Person) auch eine erhöhte Zahl des Proteins IFI 27. Dieses Protein könnte darauf hinweisen, dass die Personen zwar Kontakt mit Sars-Cov-2 hatten, die Infektion aber vor Ausbruch abblocken konnten.

Shane Crotty, ein US-Immunologe vom La Jolla Institut für Immunologie sagt im «Nature» dazu: «Ich habe so etwas noch nie gesehen. Es ist überraschend, dass T-Zellen in der Lage sein können, eine Infektion so schnell zu kontrollieren.» Die Wissenschafter aus London vermuten, dass der Körper dieser Personen schon darauf vorbereitet war, das Coronavirus zu bekämpfen. Denn es gibt ja noch andere Coronaviren, mit denen wir uns infizieren. Genau die Abwehr-Informationen für diese Coronaviren könnten im Immungedächtnis mit den erhöhten T-Zellen und dem Protein IFI 27 abgespeichert worden sein.

Leo Swadling relativiert jedoch gegenüber CH Media: «Als wir im März 2020 mit unserer Arbeit begonnen haben, war das Ursprungsvirus aus Wuhan im Umlauf. Ob die Immunität auch bei den späteren Varianten wie Delta oder Omikron da ist, wissen wir nicht. Klar war aber im Sommer 2020, dass rund 10 bis 20 Prozent der Probanden resistent gegen Sars-CoV-2 waren.»

Kreuzimmunität wird weiter untersucht

Diese sogenannte Kreuzimmunität ist zwar immer noch eine Hypothese, wird aber auch von anderen Studien gestützt, so zum Beispiel sagte in einer Mitteilung der Universität Zürich vom November 2021 Alexan­dra Trkola, Leiterin des Instituts für Medizinische Virologie: «Personen, die ­aus- geprägte Immun­ant- worten gegen menschliche ­Coronaviren haben, sind bis zu einem gewissen Grad auch vor einer Infektion mit Sars-CoV-2 geschützt.»

Offen ist, ob dies auch umgekehrt funktioniert: Ob also eine Immunität gegen Sars-CoV-2 – beispielsweise durch eine Impfung – auch vor anderen Coronaviren schützt. «Wäre dies so, kämen wir einem umfassenden Schutz gegen Coronaviren einen grossen Schritt näher», so die Virologin.