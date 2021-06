Sauriersterben - schon vor dem Asteroiden-Impact?

Forschung War der Asteroid nur der Gnadenschuss? Die Dinosaurier verschwanden bereits vor dem Einschlag. Der Einschlag eines Asteroiden vor rund 66 Mio. Jahren hat die Dinosaurier ausgerottet. Das war bis jetzt der letzte Stand der Wissenschaft. Eine neue Studie deutet darauf hin, dass der Niedergang der Saurier bereits 10 Mio. Jahre eingesetzt haben muss. Der Asteroid war zwar ein Killer, aber er setzte eher einen Gnadenschuss. Christoph Bopp 29.06.2021, 11.15 Uhr

Der letzte Marsch der Dinosaurier. Jorge Gonzales

«Die Dinosaurier wern immer trauriger» – so textete 1980 der deutsche Musiker Lonzo. Trauriger wurden die Reptilien, weil sie nicht an Bord von Noahs Arche durften. Und bereits 1854 schrieb Joseph Viktor von Scheffel (1826-1886) sein Gedicht «Der Ichthyosaurier» und liess dort den Fischsaurier klagen: «Mir ahnt eine Weltkatastrophe, / so kann es länger nicht gehn; / ...» Der Saurier-Leitartikler vermutete im allgemeinen Niedergang der Sitten den Untergang der Spezies.