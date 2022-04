Kriegsbilder und Jugendschutz

Familien-Ratgeber Wie soll man Kinder vor den schrecklichen Bildern des Krieges schützen? Eine Expertin gibt Tipps In den Nachrichten ist der Krieg in der Ukraine und die Gräueltaten, welche dort begangen werden omnipräsent. Sollen das Kinder sehen? Und was tun, wenn sie Fragen zu den Bildern haben? Katja Fischer De Santi Jetzt kommentieren 05.04.2022, 19.03 Uhr

Kinder laufen an der Friedensdemonstration in Frauenfeld am 20. März mit. Susann Basler

Tote Menschen liegen an den Strassenrändern, hingerichtet von russischen Soldaten. Frauen weinen an offenen Gräbern, darin stapeln sich grosse schwarze Plastiksäcke. «Was ist da drin», fragt der Achtjährige am Zmorgentisch, als er auf die Zeitung blickt. Die Mutter möchte einfach schnell weiterblättern, der Vater murmelt etwas von «Das ist nichts für dich, das ist der Krieg.»

Auch Kinder sehen die Bilder von Gefechten, Explosionen und Toten. Bilder, die Sorgen und Ängste, aber auch Überforderung auslösen können. Wäre es besser, die Zeitung zu verstecken oder mit einer Notlüge den Schrecken abzumildern?

Den Krieg nicht verleugnen oder beschönigen

Yvonne Hadlimann

Yvonne Haldimann, Projektleiterin der nationalen Plattform Jugend und Medien hat darauf eine klare Antwort: «Seien Sie ehrlich, beschönigen Sie den Krieg und seine Auswirkungen nicht, aber erklären Sie so kindgerecht wie möglich.» Ohne Kontext würden Vorschulkinder die Zeitungsbilder oftmals gar nicht richtig verstehen. Deshalb sei es an den Eltern, diese möglichst nüchtern zu beschreiben. «Ohne sich in grausame Details zu verlieren und ohne zu sehr zu emotionalisieren», rät die Expertin. Also zu sagen, dass da sehr viele Menschen getötet worden seien, und man sie darum zusammen in ein Grab gelegt habe, statt von Massengräbern und Massaker zu sprechen.

Nur Kinder unter fünf Jahren sollten von Gewaltdarstellungen jeglicher Art geschützt werden - ob real oder fiktional, können Kleinkinder sowieso noch nicht unterscheiden.

Und noch einen wichtigen Rat hat Haldimann:

Fragen Sie Ihr Kind, was es wissen will und beantworten Sie nur diese Fragen so konkret wie möglich.

Fragt das Kind nicht weiter, dann genügt ihm dieses Wissen fürs Erste. Rennt ein Kind hingegen, nachdem es etwas im Fernsehen oder der Zeitung gesehen hat, sofort in sein Zimmer, sollte man nachfragen, was ihm gerade durch den Kopf gehe, ob es Fragen habe, was ihm Angst gemacht hat.

Was ist real, was ist Fiktion?

Gewalt in den Medien geht nicht spurlos an Kindern vorüber. «Vor allem dann, wenn sie damit alleine gelassen werden», so die Expertin für Jugend und Medien. Jüngere Kinder würden unruhig und ängstlich, manche schreckten nachts auf. «Sie können oft noch nicht klar unterscheiden, ob es sich bei dem Gezeigten um Realität oder Fiktion handelt.» Auch hier sind Gespräche mit den Eltern für die Einordnung wichtig.

Älteren Kindern ist diese Unterscheidung zwar bewusst, aber auch bei ihnen bleibt das Gefühl der Hilflosigkeit und Angst. Gerade emotionale Bilder aus sozialen Medien können auch Jugendlichen schnell in ihren Feed auf dem Smartphone gespielt werden. Auch hier rät die Expertin das Gespräch über das Gesehene zu suchen und zu besprechen, welche Quellen glaubwürdig sind und welche weniger.

Die Tagesschau ist nichts für Kinder

Die Tagesschau und andere Nachrichtensendungen hingegen seien ganz klar nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet, sagt Yvonne Haldiman. «Das ist ein Format für Erwachsene, diese Inhalte sind gerade in Kriegszeiten nichts für Primarschüler.» Bewegte Bilder seien stets problematischer für Kinder und Jugendliche als ein einzelnes Foto.

Interessieren sich jüngere Kinder trotzdem sehr für das aktuelle Geschehen, dann gebe es dafür altersgerechte Formate wie die Kindertagesschau des Schweizer Fernsehens. «Es lohnt sich sehr, diese zusammen mit den Kindern zu schauen.»

Altersgerecht aufbereitete News des Schweizer Fernsehens gibt es auf www.srf.ch/play

Eine Auflistung, wo Sie kindgerechte Informationen finden, hat der Kinderkanal von ARD und ZDF auf seinen Seiten für Eltern zusammengestellt. www.kika.de

Auch die Seite schauhin.info und Klicksafe.de bieten gute Infos und Übersichten zum Thema Kinder und Medien.

