Am Samstag fand auf dem Spargelhof in Rafz (ZH) die erste Schweizermeisterschaft im Kürbis- und Gemüsewiegen statt. Der Pokal für den schwersten Schweizer Riesenkürbis ging an Alessio Muscas aus dem Bündnerland. Und im Gemüsewiegen wurden einige neue Schweizer Rekorde aufgestellt.

Silja Hänggi 03.10.2021, 13.08 Uhr