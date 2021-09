Justin Bieber - mehr Frisur als Popstar

Justin Bieber Mehr Frisur als Mensch - die unglaubliche Karriere von Biebers Haupthaar Übergriffige Dreadlocks, reuiger Kahlschlag, verwirrtes Blond - was auch immer der Popstar Justin Bieber mit seinem Haupthaar anstellt, es macht mehr Schlagzeilen als seine Musik. Über die Macht der Frisur. Katja Fischer De Santi 21.09.2021, 05.00 Uhr

2021: Übergangsfrisur nach der letzten Kahlrasur. Evan Agostini / AP

Wer in dieser Welt wirklich Einfluss ausübt, lässt sich nicht an Followers, nicht an Millionen-Vermögen und nicht an verkauften Hits messen, die wirklich harte Währung ist, wessen Frisur am meisten kopiert und diskutiert wird. Oder sagen wir zumindest gegoogelt wird. Search-Hits sind die zählbare Währung im digitalen Universum. Und einer schlägt da alle Frauen um Längen – und konstant seit 2009. Justin Bieber ist das, was Diana Princess of Wales in den 1990er-Jahren und «Friends»-Schauspielerin Jennifer Aniston in den 00er-Jahren waren – mehr Frisur als Mensch.