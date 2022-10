Weshalb sich die Frauen im Iran die Haare abschneiden

Entschleierung Kulturell, politisch und sexuell aufgeladen: Weshalb sich die Frauen im Iran aus Protest gegen das Regime die Haare abschneiden Der Tod von Mahsa Amini in Teheran hat die grössten Proteste seit Jahren im Iran ausgelöst. Federführend dabei sind die Frauen. Ihr stärkstes Mittel im Kampf gegen die bärtigen Mullahs sind ihre Haare. Diese haben nicht nur im Iran eine grosse Wirkungskraft. Verführung, Unterdrückung und Revolution: Für das alles steht das Frauenhaar. Annika Bangerter Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Weltweit schneiden Frauen ihre Haare ab – aus Solidarität mit den Iranerinnen. Sedat Suna / EPA

Schülerinnen reissen das Bild des iranischen Revolutionsführers Ali Chamenei von der Wand. Ihre Haare: unverhüllt. Frauen stehen auf einem Mittelstreifen einer stark befahrenen Strasse und schwenken ihre Hidschabs. Unverhüllt. Zwei Mädchen singen auf dem Azadi-Platz (Freiheits-Platz) in Teheran. Unverhüllt.

Es sind die Frauen, die im Iran die massiven Proteste prägen, in denen einige Kommentatorinnen und Kommentatoren den Beginn einer Revolution sehen. Ihr stärkstes Mittel: ihre Haare. Ihr furchtloser Aufstand wendet sich gegen das zutiefst patriarchale Regime, gegen gesellschaftliche Verbote und ihre jahrzehntelange Unterdrückung. Dabei riskieren die Frauen sowie die unterstützenden Männer alles – ihre Freiheit und ihr Leben.

Auch die Schauspielerin Juliette Binoche griff zur Schere. AP

Zum politischen Statement ist dabei das öffentliche Haare-Abschneiden geworden. Inzwischen zeigen Frauen weltweit ihre Solidarität mit den Iranerinnen, indem sie es ihnen gleichtun. Selbst im EU-Parlament griff eine Abgeordnete zur Schere und diese Woche ging ein Video viral, in dem sich französische Schauspielerinnen und Sängerinnen wie Juliette Binoche oder Charlotte Gainsbourg Haare abschneiden.

Farida Stickel ist Religionswissenschafterin an der Universität Zürich und forscht unter anderem zur iranischen Religionsgeschichte, Islam und Gender. Im Iran sei das Kopftuch gesetzlich vorgeschrieben und werde mit einem religiösen Gebot begründet, sagt sie. Aber: «Das Haar der Frauen gilt auch als ein Symbol der Schönheit. Aus Sicht des Regimes muss es verborgen sein, da es ihr Schmuck ist. Dieser soll nicht in der Öffentlichkeit gezeigt werden – auch um die Frauen angeblich zu schützen.»

Daher sei es ein besonders starker Protest, wenn sich Frauen nun unverhüllt auflehnen und ihre Haare öffentlich abschneiden, sagt Stickel. Es ist ein Akt der Selbstermächtigung und ein krasser Bruch gegen die Fremdbestimmung des eigenen Körpers.

«Gleichzeitig ist im Iran das Abschneiden von Haaren auch eng mit Trauer und Wut verbunden», sagt die Religionswissenschafterin. Das geht bis auf die persische Mythologie aus dem 10. Jahrhundert zurück. «Im iranischen Nationalepos Schāhnāme schneidet sich eine Hauptfigur aus Trauer die Haare ab.» Auch in der persischen ­Lyrik sei das Motiv verbreitet. «Das wird breit rezipiert. Den Iranerinnen und Iranern ist diese tiefere Bedeutung entsprechend bekannt», sagt Stickel.

Unter dem Schah wurde das Kopftuch verboten

Auslöser der aktuellen Proteste im Iran waren ebenfalls Haare. Und zwar jene von Mahsa Amini, einer 22-jährigen Kurdin. Weil sie in den Strassen Teherans angeblich ihr Kopftuch nicht richtig trug, wurde sie von der Sittenpolizei festgenommen. In Polizeigewahrsam starb sie, mutmasslich zu Tode geprügelt. Heute steht auf ihrem Grabstein: «Du bist nicht gestorben, dein Name ist ein Code geworden». Der zentrale Slogan der aktuellen Aufstände heisst denn auch «Frau, Leben, Freiheit».

Der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini löste die grössten Proteste seit Jahren im Iran aus. Imago/Social Networks

Der weibliche Körper sowie das Haar sind im Iran schon seit Jahrzehnten ein Politikum. Selbst darüber bestimmen, wie sie sich kleiden oder ob sie sich verschleiern wollen, ist den Iranerinnen seit Jahrzehnten untersagt. Während ihnen der Schah Reza Pahlavi im Zuge seiner Modernisierungsbestrebungen 1936 verbot, ein Kopftuch zu tragen, bestimmte Anfang der 1980er-Jahre der Führer der Islamischen Revolution Ajatollah Chomeini, dass alle Frauen ab neun Jahren sich verschleiern müssen. Doch nicht nur in der islamischen Welt haben Haare, insbesondere jene von Frauen, eine besondere Bedeutung.

Bereits in der Antike wurden ihnen soziale und kulturelle Zuschreibungen gemacht. Je nach Zeitgeist fallen diese unterschiedlich aus. Und wie bei jeder Normierung lässt sich dagegen auch verstossen. Die Selbstgestaltung der Haare kann somit beides bedeuten: Ausdruck einer Gruppenzugehörigkeit oder Protest. Die deutsche Kulturwissenschafterin Nicole Tiedemann hält in ihrem Buch «Haar-Kunst» fest: «Haare sind eng mit dem Werte- und Normensystem verbunden, weshalb sie in unmittelbarem Zusammenhang mit den Geschlechter- und Körperbildern einer Epoche stehen.»

Seit der Antike: Das lange Haar der Frauen löst viele Fantasien aus

Die Haare und insbesondere deren Länge ist bei Frauen symbolisch stark aufgeladen und häufig auch sexuell assoziiert. Das zeigt sich in religiösen Texten, in antiker Dichtung wie jener Ovids oder auch in Märchen und Sagen. Maria Magdalena soll etwa mit ihren langen Haaren die Füsse von Jesus getrocknet haben. Und die auf dem Felsen sitzende, blonde und langhaarige Loreley soll durch ihr Aussehen und ihren Gesang die Männer auf den Schiffen derart in ihren Bann gezogen haben, dass sie in Felsen oder Untiefen fuhren und dabei ums Leben kamen.

Im Christentum setzte sich kein religiöses Verschleierungsgebot durch. Nonnen verhüllen dennoch ihr Haar um ihre Frömmigkeit auszudrücken. Peter Macdiarmid / Getty Images Europe

Das lange Haar der Frauen wurde entsprechend auch als etwas Bedrohliches aufgefasst. In ihm wurde über Jahrtausende hinweg die weibliche Verführungskraft gesehen und somit auch die angebliche sexuelle Gefahr, die von Frauen ausging. Um diese in kontrollierbare Bahnen zu lenken, standen den Frauen lange nur zwei Lebensentwürfe offen. Entweder sie heirateten und kamen wortwörtlich unter die Haube oder sie gingen ins Kloster. Vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert war es auch hierzulande Sitte, dass Ehefrauen ihre Haare nicht mehr offen trugen. Vielmehr steckten sie diese zum Knoten auf und bedeckten ihn mit einer Haube. Die langen Haare bekamen fortan nur noch ihre Ehemänner zu sehen. Einzig die Unverheirateten und somit jungfräulichen Frauen, zeigten ihr Haar offen.

Anders hat sich die Verschleierung in gewissen jüdischen Strömungen eta­bliert. Anlässlich ihrer Hochzeit rasieren in einigen ultraorthodoxen Kreisen die Frauen ihre Haare ab, um das Begehren des Mannes zu mindern. Dies, weil in ihrem Verständnis die Sexualität in der Ehe einzig zur Zeugung von Nachkommen dient. Um in der Öffentlichkeit dennoch würdevoll auftreten zu können, tragen sie eine Echthaarperücke. «Ähnlich wie im Islam gibt es auch im Judentum unterschiedliche Ausprägungen im Umgang mit dem Frauenhaar», sagt Stickel.

So gebe es auch strenggläubige Jüdinnen, die ihr Gesicht verschleiern. Andere orthodoxe Frauen schneiden hingegen ihr Haar nicht ab, sondern verstecken es unter einem Tuch oder einer Haube. Stickel gibt dabei zu bedenken: «Sowohl im Koran als auch im Alten Testament findet sich keine Passage, die eine Verhüllung des Frauenhaars explizit fordert.» Das Kopftuch sei daher eine Interpretation. Auffällig ist, dass sich sowohl Gegnerinnen als auch Befürworter auf dieselben religiösen Texte beziehen. «Diese bieten in ihrer Vieldeutigkeit einen grossen Raum für unterschiedliche Auslegungen», sagt Stickel.

Ein Aberglaube besagte, dass der Teufel nur zu Menschen mit langen Kopfhaaren Zugriff habe – also zu Frauen. Ivan Ozerov / Tetra images RF

Hexen und Ehebrecherinnen wurden kahlgeschoren

Obwohl sich in der christlichen Welt ein religiöses Verhüllungsgebot nicht durchsetzte, war das Frauenhaar ein Ankerpunkt für viel Aberglaube. Weibliches Haar, das rot war, wurde beispielsweise mit dem Höllenfeuer und dadurch mit dem Teufel in Verbindung gebracht. Es herrschte die Überzeugung vor, dass schadensbringende Kräfte in den Haaren dieser angeblichen Hexen liegt und der Teufel sich darüber Macht über die Personen verschaffen kann. Um diese Kraft zu brechen, empfahl der «Hexenhammer» – das deutsche Handbuch zur Hexenverfolgung – von 1487, die Haare dieser Frauen am ganzen Körper zu rasieren.

Das Abschneiden oder Scheren von Haaren diente immer wieder als Machtdemonstration und als Akt der Bestrafung – unabhängig vom Geschlecht. Sklaven wurden ebenso die Haare abgeschoren wie Strafgefangenen oder den Häftlingen in Konzentrationslagern im Dritten Reich. Mit der Rasur werden den Menschen ihre Individualität und Würde genommen. Im Mittelalter wurde auch das Rasiermesser gezückt, um Ehebrecherinnen mit einem kahlen Schädel zu bestrafen.

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurden Französinnen die Haare geschoren, die mit einem Besatzungssoldaten liiert waren. Ralph Morse / Hulton Archive

Aus der neueren Zeit ist diese Praxis aus Frankreich bekannt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden Kollaborateurinnen während des Vichy-Re­gimes die Haare geschoren – etwa wenn sie freiwillig eine Beziehung zu einem Besatzungssoldaten geführt hatten. Ihnen wurden öffentlich die Haare abgeschnitten, um sie danach durchs Dorf zu führen und dem Spott und Hohn preiszugeben.

Sorgen für Entsetzen: Frauen mit Bubikopf und Hippie-Männer

Und dies zu einem Zeitpunkt, als die Normalität des langen Frauenhaars bereits durchbrochen war. Rund zwanzig Jahre zuvor revolutionierte die Frisur des Bubikopfs das Erscheinungsbild der Frauen. Die österreichische Kulturwissenschafterin Susanne Breuss sieht darin eines der signifikantesten Merkmale der nach dem Ersten Weltkrieg propagierten «neuen Frau».

Der Bubikopf galt als «Vermännlichung» der Frauen. Die Frisur löste grösste Empörung aus – und setzte sich dennoch durch. Alamy

Der Bubikopf stand für «eine umfassende, weibliche Neuorientierung, Fortschrittlichkeit und Urbanität», schreibt Breuss. Der Bubikopf provozierte enorm – und sorgte für heftige Ablehnung. Männer liessen sich deswegen scheiden und Frauen verloren ihre Arbeit. Keine andere weibliche Frisur habe im Verlauf der Geschichte eine solche Kontroverse ausgelöst wie diese, hält Breuss fest.

Nach dem Zweiten Weltkrieg dienten die Haare als eines der zentralen Mittel der Jugendkulturen. In den späten 60er-Jahren waren es die langen Haare der Männer, die provozierten. Die Hippies protestierten mit ihrem Erscheinungsbild nicht nur gegen die Bürgerlichkeit und die damalige soziale Ordnung, sondern auch gegen den ­Vietnamkrieg, in dem kurzhaarige Soldaten kämpften.

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Haare von Frauen und Männern ein zentrales Protestmittel der Jugendkulturen – etwa der Punks. Imago

Später sorgten die Irokesenschnitte der Punks für Aufsehen und Ablehnung. Diese rebellierten gegen das konservative Establishment just zu jener Zeit, als die Frauen im Iran durch bärtige Männer eine Gleichschaltung ihrer Äusserlichkeit und eine massive Unterdrückung aufgrund ihres Geschlechts erfuhren. Dies soll nun fallen – so wie der Hidschab vom Kopf und die abgeschnittenen Haare. Denn wie die iranische Lyrikerin Pegah Ahmadi schreibt: «Die Fahne dieses Aufstands ist das blosse Haar, das im Wind weht.»

