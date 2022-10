So sparen Sie Energie ohne Krankheitserreger zu fördern

Energiekosten Achtung Energiesparfalle: Wo Krankheitserreger lauern, wenn geknausert wird Energie sparen, wo es nur geht: So lautet das Motto für diesen Winter. Zu eifriges Sparen kann aber auch schiefgehen. Was es zu beachten gilt, damit die Hygiene nicht zu kurz kommt. Stephanie Schnydrig Jetzt kommentieren 06.10.2022, 05.00 Uhr

Die Heizung runterregeln ist gut. Aber zu stark kann Schimmel fördern. Christian Beutler / keystone

Weniger heizen, weniger heiss duschen, die Kühlschranktemperatur nicht zu tief einstellen: Das sind nur einige Tipps des Bundes, die nicht nur eine Strommangellage im Winter verhindern helfen sollen, sondern auch das Portemonnaie jedes Einzelnen schonen können. Bloss übertreiben sollte man es nicht, weil das andere Probleme schaffen kann.

Davor warnt zum Beispiel auch die Lebensmittelexpertin Ellen Evans, die an der britischen Cardiff Metropolitan University zu Lebensmittelsicherheit forscht. Sie befürchtet, dass die Inflationskrise das Risiko von Lebensmittelvergiftungen erhöhen könnte. Konkret: Es könnte mehr Fälle von Listeriose geben.

Diese potenziell tödliche Krankheit wird ausgelöst durch das Bakterium Listeria monocytogenes, das etwa in kontaminiertem Räucherfisch, Fleisch oder Käse stecken kann. Um das Wachstum der Krankheitserreger einzudämmen, raten Gesundheitsbehörden, die Kühlschranktemperatur auf unter fünf Grad zu regulieren.

Martin Loessner, Professor für Lebensmittelmikrobiologie an der ETH Zürich, bestätigt dies: «Bei der Kühlschranktemperatur zu sparen, ist wirklich das Letzte, was man tun sollte», sagt er. Er rechnet allerdings nicht mit einer Zunahme von Listeriosefällen, weil das Sparpotenzial bei einem oder zwei Grad mehr im Kühlschrank begrenzt sei.

Mehr sparen lässt sich beispielsweise, wenn die Kühlschranktür nicht ständig geöffnet wird, weil dadurch jedes Mal die einströmende warme Luft wieder heruntergekühlt werden muss.

«Schneidebretter und Geschirr brauchen heisse Temperaturen.»

Krankmachende Mikroben lauern Loessner zufolge auch in der Spülmaschine. So sei es wichtig, nicht ständig nur Energiesparprogramme zu nutzen. Hin und wieder für ein paar schmutzige Gläser sei das in Ordnung. «Aber Schneidebretter und Geschirr brauchen heisse Temperaturen, sodass wirklich alle Erreger abgetötet werden. Hygiene kennt keine Kompromisse.»

Als ein noch relevanteres Problem, das Zielkonflikte mit dem Spareifer birgt, stuft Loessner die Legionellen ein. Werden die unter anderem im Wasser vorkommenden Bakterien über fein zerstäubte Tröpfchen beim Duschen eingeatmet, kann das eine schwere Lungenentzündung hervorrufen. Die Fälle häufen sich in der Schweiz seit einigen Jahren.

Die beste Waffe im Kampf gegen Legionellen sei, so Loessner, das Warmwasser im Boiler auf mehr als 60 Grad zu erhitzen, zumindest alle paar Wochen. Wer die Wassertemperatur hingegen zu stark herunterdreht, setzt sich dem Risiko einer Infektion aus. Sinnvoller ist es, kürzer zu duschen und auf ein Bad zu verzichten, um Warmwasser zu sparen.

Boilertemperatur nicht auf eigene Faust senken

Die Mikrobiologin Franziska Rölli von der Hochschule Luzern beschäftigt sich in einem nationalen Projekt mit dem Legionellen-Problem in Gebäuden. Wie sie erzählt, erhielt sie besonders in den letzten Wochen mehrere Anfragen von verunsicherten Mietern, weil die Verwaltung die Speichertemperaturen auf 50 Grad oder gar weniger abgesenkt hatte. Das sei entgegen allen Empfehlungen, sagt Rölli.

Sie ist aber derzeit im Gespräch mit dem Bundesamt für Energie (BFE), um auszuloten, ob es vertretbar wäre, von der strikten 60-Grad-Grenze wegzukommen. Denn diese hätte auch eine gewisse Pufferfunktion inne. «Wir wissen aus verschiedenen Studien und Untersuchungen, dass eine leichte Absenkung der Temperatur ungefährlich sein kann, wenn die Anlage vorbildlich geplant und betrieben wird, also keine Mängel aufweist», sagt sie.

Aber das müsse in jedem einzelnen Fall von einer Fachperson beurteilt und die Legionellen-Belastung kontinuierlich überwacht werden. Erfahrungsgemäss seien diese Rahmenbedingungen in der Regel nicht gegeben. Entsprechend rät sie dringlich davon ab, auf eigene Faust die Kesseltemperaturen zu senken.

Schlecht isolierte Häuser nicht zu spät aufheizen

Sparen lässt sich auch bei der Raumheizung. Das Umweltbundesamt in Deutschland warnt allerdings davor, dass zu starke Temperaturabsenkungen ein erhebliches Risiko für Schimmelbefall und damit gesundheitliche Folgen bergen. «Die Gefahr droht vor allem bei schlecht isolierten Häusern aus den 50er-, 60er- und 70er-Jahren, die nicht nachisoliert wurden», sagt Roger Waeber von der Fachstelle Wohngifte beim Bundesamt für Gesundheit (BAG). Schätzungen gehen davon aus, dass rund zehn Prozent der Häuser in der Schweiz gefährdet sind.

Insbesondere Räume mit kühlen Wänden seien heikel, so Waeber. Denn wenn warme und feuchte Raumluft auf kalte Oberflächen trifft, kondensiert die Feuchtigkeit und bildet so optimale Wachstumsbedingungen für Schimmelpilze.

Die schlimmste Kombination ist laut Waeber ein Haus mit schlecht isolierten Wänden, aber neuen und gut schliessenden Fenstern: «Dann bleiben die Wände kalt und die Feuchtigkeit kann nicht raus.» Regelmässiges Stosslüften sei deshalb das wichtigste, um Schimmelbefall zu verhindern. Und: «In schlecht gedämmten Häusern ist es wichtig, den Heizbeginn nicht hinauszuzögern, damit die Wände nicht zu stark abkühlen», sagt der BAG-Experte.

Er empfiehlt, die Raumtemperatur in schlecht isolierten Gebäuden nie unter 20 Grad fallen zu lassen. Ausnahmen, etwa das Schlafzimmer nur auf 18 Grad zu heizen, seien in Ordnung. Die Türen zu schwächer beheizten Räumen sollten jedoch konsequent geschlossen bleiben.

Schimmel in Wohnräumen wird mit Atemwegs-, Augen- und Hautreizungen in Zusammenhang gebracht. Auch für chronische Bronchitis, Asthma und Allergien gibt es Hinweise. Der lästige Pilz kann aber nicht nur die Gesundheit gefährden, sondern er kann auch teuer zu stehen kommen – und damit das Sparen beim Heizen zum Bumerang machen. Schlimmstenfalls treten mit Schimmelwachstum so grosse Schäden auf, die nur schwer zu sanieren sind und letztlich zu einem Wertverlust der Liegenschaft führen.

