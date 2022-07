Erste Biogas-Tankstelle auf einem Bauernhof in der Schweiz

Energie Bio-Gas statt Putin-Gas: Bauern könnten noch viel mehr CO2-neutralen Treibstoff produzieren In der Nähe von Schaffhausen ist die erste bäuerliche Biogastankstelle der Schweiz eröffnet worden. Das Potenzial des Biotreibstoffs ist gross und kann zur Stromproduktion, zum Fahren und Heizen gebraucht werden. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 04.07.2022, 05.00 Uhr

Auf mehrere Meter Höhe türmt sich das Altgras, daneben liegt ein grosser Haufen grüner Rüstabfall. Gleich 100 Meter entfernt fressen die Rinder von Andrea und Christian Müller auf ihrem riesigen Bauernhof im schaffhausischen Thayngen und liefern später über die Gülle weitere Rohstoffe für die angegliederte Biogasanlage, welche die Familie Müller 2014 in Betrieb genommen hat. Etwa 30 Zulieferer hat die Anlage und in diesem Moment kommt ein Mann zu Fuss mit seinem Grünkübel vorbei und liefert privat ein paar Liter Gas-Rohstoff.

«Wir brauchten für diese Biogasanlage sieben Jahre Bewilligungszeit, das sind 6,5 Jahre zu viel», sagt Andrea Müller an der Eröffnung der ersten Biogastankstelle in der Schweiz auf einem Bauernhof. Die Eröffnung ist das vorläufig letzte Kapitel des Ausbaus des Bauernhofs zu einer vielfältigen Energieanlage.

Denn die Biogasanlage liefert nicht nur Biogas für die neue Tankstelle, sondern Strom für 600 Haushalte sowie Abwärme für den Wärmeverbund an dem 270 Haushalte angeschlossen sind. Mit dem Gas aus Gülle und Pflanzen werden etwa zwei Millionen Kilowattstunden (kWh) Strom produziert im Jahr. Und auf den Dächern der Ställe liefern 1200 Quadratmeter Fotovoltaik-Module weitere 200’000 kWh Strom pro Jahr.

Kehricht-Abfuhr tankt CO 2 -neutral bei den Müllers

Mit dem regionalen CO 2 -neutralen Treibstoff sollen nicht nur die eigenen Fahrzeuge getankt werden, sondern auch Gasfahrzeuge aus der Region. So wie zum Beispiel das Gas-Kehrrichtfahrzeug der Gemeinde Thayngen, das den Abfall CO 2 -neutral im Dorf abholt. Die Biogas-Aufbereitungsanlage mit Tankstelle ersetzt nun jährlich gut 200’000 Liter Diesel, der nicht verbrannt werden muss. Obwohl die Müllers ihre ganze Flotte mit Biogas tanken könnten, haben sie im Moment erst einen Gas-Traktor der Firma New Holland zur Verfügung. Der erste Gas-Traktor, der in die Schweiz geliefert werden konnte.

Noch harzt es mit der Lieferung, das soll aber nun besser werden. Nicht nur die Biogas-Nutzung ist ausbaufähig, auch die Produktion. Bei der Stromproduktion sieht Stefan Mutzner von Ökostrom Schweiz grosses Potenzial und hält den Pioniergeist der Müllers für wegweisend. Mit ihrer Risikobereitschaft und dem Denken an geschlossene Kreisläufe, halte man die Vision am Leben, bis 2050 die ganze Landwirtschaft in der Schweiz energieautark und fossilfrei zu machen. Mutzner sagt:

«Die Energieressource liegt vor der Haustür und die Bauern haben die Rohstoffe dazu.»

Der Vorteile von Biogas gibt es viele: Strom und Methan fürs Gasnetz und Tankstellen lässt sich mit Biogas machen. Strom speichern in Biogas aus überschüssiger Solarenergie im Sommer. Aus Gülle, Mist und Ernterückständen entsteht Bandenergie für das ganze Jahr, Biogas lässt sich ja nach Bedarf flexibel produzieren und aus Biogasanlagen kommt zudem CO 2 -neutraler Naturdünger. Die Auslandabhängigkeit wird bei Energie und Dünger reduziert und eine hohe Klimaschutzleistung erreicht.

Statt 4 könnte man 40 Prozent für Biogas nutzen

Zurzeit werden allerdings nur vier Prozent des Hofdüngers energetisch genutzt. Mutzner von Ökostrom Schweiz strebt eine Nutzung von 40 Prozent an. Damit könnten 700 Gigawattstunden Strom pro Jahr produziert werden. «Mit 40 Prozent könnte die ganze Lastwagenflotte in der Schweiz energieautark unterwegs sein», rechnet Mutzner.

Noch sind gemäss Hans-Christian Angele, Geschäftsleiter beim Gasverband Gaz Energie, erst 37 Biogasanlagen ans Schweizer Gasnetz angeschlossen. «Drei bis vier neue Anlagen kommen dieses Jahr dazu.» Vier Mal mehr Biogas wird aus dem Ausland importiert. Mit dem einheimischen Biogas zusammen beträgt der Anteil im Gasnetz heute erst fünf Prozent. Mutzner rechnet mit einem Potenzial von 150 Biogasanlagen.

Zusammenarbeit wichtig

Um mehr Biogas in der Schweiz zu produzieren, müssten nach Andrea Müller, die Bewilligungswege vereinfacht und beschleunigt werden. «Andererseits braucht es auch in der Landwirtschaftsbranche ein Umdenken, um aus den Rohstoffen mehr herauszuholen», sagt Müller. Beispielsweise eine vermehrte Zusammenarbeit zwischen den Landwirtschaftsbetrieben. Zum Beispiel löse ihre Biogasanlage auch das Nährstoffproblem anderer Betriebe, die zu wenig Land, aber zu viel Gülle hätten.

Bereits im Jahr 2006 haben Meldungen zur Stromknappheit in Deutschland das Ehepaar Müller auf die Idee gebracht, aus dem Bauernhof mehr rauszuholen. Neben Fleisch und Kartoffeln haben sie in der Stromproduktion ein weiteres Standbein gesehen. Verschiedene Hürden und Bedenken, wie zum Beispiel zu den Geruchsemissionen, konnten beseitigt oder überwunden werden. Immer noch laufe man finanziell mit dem Betriebsrisiko einer solchen Pilotanlage «an der Kante», sagt Müller. «Wir verursachen mit der Landwirtschaft Emissionen, also müssen wir auch einen Beitrag zur Reduktion leisten.»

