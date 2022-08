Mit Feuer Alpenweiden retten

Alpen Ein nützlicher Flächenbrand bringt die verbuschten Alpenweiden zurück Alpweiden verbuschen immer stärker, auch wegen des Wolfs. Deshalb wird eine alte, aber heute verbotene Lösung wieder erforscht. René Fuchs Jetzt kommentieren 29.08.2022, 05.00 Uhr

Meterhoch schlugen die Flammen Mitte Oktober 2019 auf einem kleineren Alpweidenstück oberhalb von Zermatt in die Höhe. Die Thermik liess die grosse Rauchfahne an diesem Südhang schnell steigen. Trotz vorgängiger Information der Bevölkerung und der Touristen gingen bei der Feuerwehr über 100 Anrufe ein.

Doch das Feuer war gewollt. Mehr noch, es gelang perfekt: «Die zügige Aufwärtsbewegung des Feuers gewährleistete eine geringe Verweildauer und Eindringtiefe in den Boden», sagt Helen Willems vom Büro Alpe. Als Projektleiterin erforscht sie gemeinsam mit Wissenschaftern das kontrollierte Abbrennen von verbuschten Alpweiden. Es geht darum, welche Hänge wann geeignet sind und wie sich das Feuer auf Vegetation, Verbuschung, Brutvögel und Luftqualität auswirkt.

Jedes Jahr geht eine riesige Fläche Alpweiden verloren

Schweizweit gehen jedes Jahr durch die Verbuschung und Verwaldung Alpweiden in der Grösse des Walensees verloren. Dies, weil immer mehr Viehbesitzer Weiden aufgeben, jedenfalls jene hoch oben und in besonders unwegsamem Gebiet. Ein Grund ist auch der Wolf: Er bewog gerade im Wallis manchen Schafbesitzer, seine Herde nur noch in Dorfnähe weiden zu lassen. Manche Weiden sind so ungünstig gelegen oder so kleinteilig, dass der Herdenschutz zu aufwendig wäre. Willems sagt:

«Der Verlust an Biodiversität ist gross, wenn Alpweiden flächenhaft verbuschen.»

Zermatter Bauern gaben 2015 den Anstoss, die ursprünglichen Alpweiden wiederherzustellen. Doch die Umsetzung gestaltete sich schwieriger als erhofft. Das kontrollierte Brennen ist laut Luftreinhalte-Verordnung verboten. Eine Ausnahmebewilligung gab es nur für das Forschungsprojekt.

Leicht entzündlicher Zwergwacholder

Gut zwei Jahre dauerte das kantonale Bewilligungsverfahren. Neun unterschiedlich exponierte Flächen wurden für 2019/ 2020 ausgewählt. Ihr Verbu­schungsgrad mit Alpenrosen, Bärentrauben, Rauschbeeren, Stink- und Zwergwacholder umfasste 60 bis 85 Prozent. «Die leichte Brennbarkeit des Zwergwacholders, der ätherische Öle und Harze enthält, war beim Entzünden mit Gasbrennern von grossem Vorteil», erklärt Willems.

An keinem Messstandort wurde der Feinstaub-Tagesgrenzwert überschritten. Dies dank einer stabilen Hochdruckwetterlage, welche das sogenannte Mitwindfeuer nach oben trug. Ideal ist die Feuerlegung zudem nach einer ersten Kälteperiode, wenn sich die verschiedenen Lebewesen und Pflanzen bereits in der Winterruhe befinden.

Erfolg schon nach einem Jahr

Verkohlte Wacholderäste blieben zurück. Die basische Asche überdeckte die Brandflächen. Bereits ein Jahr später zeigte sich ein ganz anderes Bild: Eine sich rasch ausbreitende krautige Vegetation war zwischen Totholz und Steinen auszumachen. Die Erosionsanfälligkeit der Hänge blieb niedrig. Auch artenreiche Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung grenzen an die Brandflächen an.

Ob sich die dortige Artenvielfalt auch auf die abgebrannte Fläche ausbreiten wird, wird sich im Laufe des Projektes noch herausstellen. Die hitzeempfindlichen Wurzeln der Wacholdersträucher trieben jedenfalls nach dem Brennen nicht mehr aus. Vogelarten wie Baumpieper, Steinschmätzer und der Bluthänfling wurden neu in den ehemaligen Brennflächen gesichtet. Das Braunkehlchen, die wichtigste Prioritätsart für die Artenförderung im Wallis, hat seine Reviere nach dem Brennen nicht aufgegeben.

Das Abbrennen könnte bald die Politik interessieren

«Die Wiederherstellung artenreicher Alpweiden hat begonnen», sagt Willems. Kühe und Schafe weiden bereits wieder auf diesen Flächen. Sie verhindern auch eine erneute Verbu­schung. Denn ohne angemessene Bestossung, also ohne Vieh, beginnt die Ausbreitung von Sträuchern von neuem.

Die Forschungsarbeiten mit jährlichen Bestandesaufnahmen dauern bis 2025. Das Interesse am kontrollierten Abbrennen verbuschter Alpweiden nimmt laut Büro Alpe unter den betroffenen Landwirten und Älplern zu. «Falls die Anwendung des kontrollierten Brennens auch in der Politik zum Thema wird, gilt es konkrete Rahmenbedingungen auszuarbeiten», sagt Willems. Laut den bisherigen Forschungsergebnissen in Zermatt könnten die Alpwirtschaft und der Artenschutz schweizweit profitieren. Denn die mechanische Entbu­schung ist im hügeligen Gelände schwierig und erreicht häufig keine bessere Ökobilanz.

