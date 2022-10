Israel Die Wüstenkräuterfrau gibt Einblick in das Leben der Beduinen Ein Kräuterladen zwischen Jerusalem und dem Negev lohnt den Zwischenstopp nicht nur für Souvenirjäger. Bei Mariam Abu Rkeek bekommen Israel-Reisende einen Einblick in das Leben der Beduinen. Das jetzige und das vergangene. Win Schumacher (Text und Fotos) Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Die Landschaft bei Sde Boker: kein schöner Ort – und erzählt dennoch vom Zauber der Wüste. Win Schumacher

Tel Sheva ist kein Touristenort. Und schon gar kein Ort der Wüstenfantasien aus vergilbten Kinderbüchern. Statt Kamelen und Beduinenzelten: eine 1967 aus dem Wüstenboden gestampfte Retortenstadt – trister Beton, Abgase und Müll. Die wenigsten Touristen, welche die Ausgrabungsstätte auf dem jahrtausendealten Siedlungshügel gleich nebenan besuchen, verschlägt es hierher. «Man hat mich gewarnt: Niemand wird hierherkommen. Die Leute haben Angst», sagt Mariam Abu Rkeek.

Immer mehr kommen dennoch. Nachdem eine Einreise nach Israel inzwischen wieder fast ohne Einschränkungen möglich ist, sind auch die ausländischen Touristen zurück, die vor der Pandemie auf dem Weg von Jerusalem oder Tel Aviv in den Süden des Landes immer häufiger bei der Beduinin Station machten. Wenn Einheimische und Ausländer heute Abu Rkeeks Kräuterladen betreten, empfängt die 49-Jährige sie mit einem herzlichen Lachen im traditionell schwarzen, mit Blüten bestickten Kaftan.

Sie hat Zeit, ihnen bei einem süssen Minztee vom Leben in der Wüste zu erzählen. Abu Rkeeks Biografie bricht mit den Idyllen und den Vorurteilen, mit denen Beduinen der Negevwüste immer wieder begegnet wird. Während Reiseführer die traditionellen Bewohner des Negev häufig noch immer als Naturvolk und Nachfahren des geheimnisvollen Nabatäerreichs stilisieren, bestimmen in den israelischen Medien häufig Kriminalität und Gewalt das Bild der Beduinen.

Die Beduinin Mariam Abu Rkeek in ihrem Laden. Win Schumacher

Mariam Abu Rkeek ist in einem Zelt geboren. «Meine Grossmutter hat sich ihr ganzes Leben lang geweigert, aus ihrem Zelt zu ziehen», sagt Abu Rkeek. «Sie war eine Heilerin und dem traditionellen Leben sehr verbunden.» Viele Beduinen ziehen es bis heute vor, in illegalen Siedlungen in der Wüste zu leben.

Dabei war ihre Familie eine der ersten, die nach Tel Sheva zog. Es war die erste feste Siedlung, die für die Beduinen konzipiert wurde. Die israelische Regierung zwang die Bewohner des Negev, ab den 60er-Jahren ihr Nomadentum aufzugeben und in eigens für sie errichtete Städte zu ziehen.

«Man sagt, ein Russe, der selbst nur ein einziges Kind hatte, hat Tel Sheva konzipiert», erzählt Abu Rkeek, «er hatte wohl keine Ahnung von den Grossfamilien der Beduinen, als er seine Ein-Schlafzimmer-Wohnungen entworfen hat.» Die nicht überdachten Innenhöfe, die er in dem Glauben konzipierte, die Beduinen bräuchten eine Sicht auf den Sternenhimmel, seien im Winter vom Regen überflutet worden.

Gut zu wissen Anreise: Swiss und El Al verbinden Zürich direkt mit Tel Aviv. Zur Erkundung der Wüste empfiehlt sich ein Mietwagen oder eine geführte Tour. Mitzpe Ramon und Sde Boker, Ausgangspunkte für Wüstenwanderungen, sind auch gut mit öffentlichen Bussen zu erreichen. Übernachten: Einem Beduinenlager nachempfunden ist Kfar Hanokdim mit Möglichkeit für Kamelausritte in die Judäische Wüste und typischen Mahlzeiten der Beduinen, kfarhanokdim.co.il. Für Wanderer, die das landschaftlich eindrückliche Zin-Tal bei Sde Boker erkunden möchten, ist das Krivine Guesthouse eine gute Wahl, krivine-guesthouse.com. Einige Kibbuzim in der Wüste wie Ne’ot Semadar und Lotan haben auch Gästehäuser für Touristen, neot-semadar.com und kibbutzlotan.com.

Maryam Abu Rkeek hat viel mit ihrer Grossmutter gemeinsam. Aber sie störte sich schon früh vor allem an den festgelegten Geschlechterrollen bei den Beduinen. Als erste israelische Beduinin überhaupt entschied sie sich, im Ausland zu studieren. Sie machte ihren Abschluss in Marketing an der englischen Universität Luton. Ihre Mutter war entsetzt über ihre Entscheidung, nicht früh zu heiraten und Kinder zu bekommen, wie es von jungen Beduininnen bis heute erwartet wird. «Ich habe schliesslich erst mit 41 Jahren geheiratet», erzählt sie, «in einem Alter, in dem manche Frauen hier schon Grossmütter sind.»

«Die Freiheit, zu denken, habe ich am Westen immer geschätzt», sagt Abu Rkeek, «aber gleichzeitig festgestellt, dass viel von der Weisheit der Beduinen verloren gegangen ist.» Sie begann, Notizen vom Wissen ihrer Grossmutter über Naturkosmetik und Heilpflanzen zu machen. Zunächst hatte sie vor, darüber ein Buch zu veröffentlichen. Schliesslich wurde aus dem gesammelten Wissen eine Geschäftsidee, die sie bald weit über Tel Sheva hinaus bekanntmachen sollte. Abu Rkeek begann, in der Wüste Kräuter zu sammeln und sie auf der Basis von Olivenöl und Kamelmilch zu Ölen, Salben und Seifen zu verarbeiten. «Wir Beduinen hatten hier einst alles zur Verfügung und kaufen heute doch alle unsere Sachen im Supermarkt.»

Ein Kamel am Straßenrand in Tel Sheva. Win Schumacher

Ihre Grossmutter lehrte sie, dass es für fast alles in der Wüste ein Heilmittel gibt. «Schwarzkümmel hilft bei Hautproblemen und Schmerzen zu lindern, Malve eignet sich besonders für Gesichtscrèmes und Syrischer Christusdorn für Haaröl», erklärt Abu Rkeek. Die Zutaten sammelt sie noch immer selbst in der Wüste. Inzwischen werden ihre «Desert Daughter»-Naturprodukte auch in Tel Aviv und Jerusalem vertrieben und im Online-Handel erhältlich. Fünf junge Beduininnen hat sie angestellt. Sie weist sie selbst in die Herstellung der Kosmetik ein. «Die Rückkehr zu den Wurzeln kann eine entscheidende Antwort auf die Frage nach einem nachhaltigeren Lebensstil geben», sagt Abu Rkeek.

Weniger als eine Autostunde in Richtung des Toten Meers finden Reisende dann doch ihr Wüstenidyll: Kfar Hanokdim ist eine Dattelpalmoase in der Judäischen Wüste. Es ist ein für Touristen entworfenes Beduinenidyll mit Zelten. Eine Welt, die kaum weiter entfernt sein könnte von den Strassen Tel Shevas.

