Die Bachelorette: Diese Kandidaten wollen eine Rose von Yuliya

«Bachelorette» Diese Kandidaten wollen eine Rose von Yuliya – vier davon kommen aus dem Aargau Am Montag startet die neue «Bachelorette»-Staffel mit 16 Kandidaten und einer Frage: Wer wird der nächste Schweizer B-Promi? Äh nein, wer bekommt die letzte Rose? Nadja Zeindler 19.04.2022, 18.33 Uhr

Trailer zur neuen Staffel «Die Bachelorette» (ab dem 25. April auf 3+).

Yuliya Benza ist die achte «Bachelorette» in der Schweiz, die die grosse Liebe sucht. Zur Auswahl stehen 16 Kandidaten – die meisten aus dem Aargau. Hier ein Überblick auf die potenziellen Rosenkavaliere:

Andrei, 25, ZH

Der Hairstylist ist eine energiegeladene Rampensau und konnte das viele Jahre in der Zirkusschule ausleben. Kein Wunder wünscht er sich nun keine Schnarchnase, sondern eine Frau, die ebenso feurig ist. Ausserdem muss sie auch mit seiner manchmal etwas komplizierten Art umgehen.

Angelo, 28, AG

Der romantische Südländer überrascht seine Freundin gerne und obwohl in seiner Vergangenheit nicht immer alles rund lief, hat der Elektrozeichner sein Lachen nie verloren. Der grösste Wunsch des Sunnyboys ist, demnächst eine Familie zu gründen und Vater zu werden. Seine zukünftige Partnerin sollte also eine möglichst laut tickende biologische Uhr haben.

Dino, 27, BL

Der sportliche Baselbieter verdient sein Geld als Flirt- und Datingcoach und obwohl er anderen mit ihrem Liebesleben hilft, hat’s bei ihm noch nicht geklappt. Vielleicht liegt es daran, dass er eine Frau sucht, die damit umgehen kann, dass er gerne Tanzen geht und seine Freiheit geniesst. Dafür darf sie sicher auch mitkommen, wenn er mit seinem Hund spazieren geht, denn das macht er in seiner Freizeit auch gerne.

Gian, 29, BS

Der Kampagnenleiter redet gerne und viel. Glücklicherweise sagt er von sich auch, dass er unterhaltsam sei. Zum Beispiel als Freestyle-Rapper. Er sieht seine Zukunft mit einer Partnerin, die liebevoll und selbstbewusst ist, seine ungeduldige Art akzeptiert – und vermutlich auch eine, die gerne zuhört.

Giuliano, 22, LU

Giuliano hat sechs Jahre lang beim FC Luzern gespielt und arbeitet jetzt als Barkeeper. Ausserdem produzieret unter dem Künstlernamen «Lost Butterfly» deutsche und englische Rap-Songs. Mit seinen Tattoos sticht er schnell aus der Masse – wobei es bei der Bachelorette meistens ein paar tätowierte Kandidaten gibt. Seine Körpergrösse von 1,98 Meter dürfte beim Herausstechen aber auch helfen. Seine Traumfrau sollte übrigens einen coolen und entspannten Charakter haben.

Gökhan, 35, AG

Mit seinen 35 Jahren ist er quasi der Methusalem unter den diesjährigen Kandidaten. Und in dem Alter weiss man natürlich auch, was man will: Seine Partnerin sollte tierlieb, sportlich und weltoffen sein. Ein offenes Ohr für ihn dürfte auch nicht schaden, denn er steht laut eigener Aussage gerne im Mittelpunkt und unterhält sein Umfeld als Stand-up-Comedian.

Heinz, 32, ZG

Der Verkaufsleiter beschriebt sich als ruhige, aber schlagfertige Person. Gegen Golfbälle kann er aber auch gut schlagen. Sogar so gut, dass er mit 17 für seine aufstrebende Karriere als Golfer nach New York auswanderte. Jetzt ist er wieder da und bereit eine bodenständige, authentische und natürliche Frau kennen zu lernen – und mit ihr evtl. eine Familie zu gründen. Der aufgestellte Zuger hat bereits eine vierjährige Tochter aus einer früheren Beziehung, würde aber gerne nochmals Vater werden.

Luca, 24, AG

Der humorvolle Koch klopft gerne mal Sprüche aber kann auch über sich selbst lachen. Ihn gibt es nur im Doppelpack, denn sein Hund ist sein Ein und Alles. Natürlich müsste seine Partnerin mit dieser vierbeinigen Konkurrenz umgehen können und genauso tierlieb sein.

Marcel, 24, DE

Der Personal Trainer fällt auf: Strahlend blaue Augen, ein muskulöser Körper – und eine polarisierende, selbstbewusste und hochmütige Art. Seine Power lässt er gerne im Fitnessstudio raus. Die Frau an seiner Seite muss mit seinem starken Charakter umgehen können und sollte wissen, was sie will.

Matthias, 22, AG

Der jüngste im Bunde beschreibt sich selbst als Ehrgeizig, gesprächig und emotional. Er sucht nach einer unternehmungslustigen Partnerin mit dem gleichen Humor – und ein ähnlicher Musikgeschmack dürfte auch hilfreich sein. Denn Matthias ist ein leidenschaftlicher Saxofonspieler.

Patrick, 32, SG

Der ehrgeizige Elektriker macht keine halben Sachen und kämpft gerne um die Dinge, die er auch wirklich will. Wenn er eine Frau will, verführt er sie in der Regel mit seiner authentischen Art und intensivem Augenkontakt. Bei der Partnersuche ist es ihm aber auch wichtig, dass man füreinander da ist und Ehrlichkeit und Vertrauen vorhanden ist.

Peter, 24, BL

Sport ist eindeutig die Leidenschaft des Fitnesstrainers. Neben seinem Job hat er auch schon Bodybuilding-Wettkämpfe gewonnen und professionell Handball gespielt. Ehrlich und treu ist er ebenfalls und er hofft sich in eine verrückte, loyale und liebevolle Frau zu verlieben.

Salvatore, 28, DE

Der Italiener bezeichnet sich als lustig, eitel und er denk nicht immer nach, bevor er spricht. Kein Nachteil im Reality-TV: Salvatore hat bereits bei Shows wie «Temptation Island», «Ex on the beach» oder «Are You The One» mitgemacht. Bei einer Frau ist ihm Disziplin und Sex-Appeal sehr wichtig.

Thiemo, 26, BE

Der Vorarbeiter arbeitet auch als Model und glaubt an das Schicksal und mag Überraschungen. Ausserdem ist er eine ruhige, zielstrebige Person. Seine Zeit widmet er nicht nur zwei Jobs, sondern auch gerne seinen zwei Töchtern, dem Zeichnen und am liebsten auch noch einer sportlichen, unabhängigen und humorvollen Frau.

Urs, 25, BE

Wenn der Dachdecker nicht auf Häusern herumläuft, ist er gerne in der Natur unterwegs. Zum Aussehen seiner Traumfrau hat er keine konkreten Vorstellungen, aber es braucht einen gewissen «Wow-Effekt». Und weil er stets einen Scherz auf Lager hat, wäre es natürlich ein Plus, wenn seine Partnerin humorvoll wäre.

Yuri, 27, GB

Das Kickboxen und der Kraftsport sind grosse Leidenschaften des Installateurs. Er ist aber nicht nur sportlich, sondern auch künstlerisch begabt und lebt seine Kreativität beim Zeichnen von Anime-Charakteren aus. Als aktive Person, die immer etwas unternehmen muss, passt keine Frau Couch-Potato an seine Seite, sondern eine, die ebenfalls lebhaft und sportlich ist.

