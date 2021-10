Diabetes Ein Gel soll gegen diabetische Fusswunden helfen Ein Viertel der Diabetes-Betroffenen leidet an diabetischen Fusswunden. Ein neues Wirkprinzip könnte helfen. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 25.10.2021, 05.00 Uhr

Eine mögliche Spätfolge von Diabetes: diabetische Fusswunden.

Es ist keine Übertreibung, wenn man Diabetes als Volkskrankheit bezeichnet. Allein in der Schweiz leidet eine halbe Millionen Menschen daran, weltweit sind es etwa 463 Millionen und es werden immer mehr.

Problematisch ist unter anderem eine Schädigung der Nerven, welche infolge des Diabetes mellitus entstanden ist. «Das bedeutet, dass das Gefühl in den Beinen und in den Füssen stark beeinträchtigt ist, was insbesondere anfällig für Verletzungen bis hin zu offenen Wunden macht», sagt Andrea Wiedmann, Diabetes-Spezialistin am Kantonsspital St.Gallen. Infolge des Diabetes kann auch eine Verschlechterung der Durchblutung der Füsse eintreten. Die dadurch verminderte Sauerstoff- und Nährstoffzufuhr, lässt Wunden nur schlecht oder gar nicht heilen.

Daraus entstehen diabetische Fusswunden, auch diabetisches Fussulcus genannt. Solche Patienten kommen zu Andrea Wiedmann in die Sprechstunde zur Behandlung. «Das diabetische Fussulcus ist leider eine der häufigsten mit Diabetes verbunden Spätfolgen», sagt die Oberärztin an der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechselerkrankungen am Kantonsspital St. Gallen.

Pro Jahr erkranken etwa 6 Prozent der Diabetes-Patienten daran, auf die ganze Lebenszeit bezogen trifft es 19 bis 34 Prozent der Diabetikerinnen und Diabetiker. Und war der Patient einmal von diabetischen Fusswunden betroffen, ist die Wahrscheinlichkeit einer Wiederholung «erschreckend hoch mit 40 Prozent im ersten Jahr und 65 Prozent innerhalb der ersten drei Jahre», erklärt Andrea Wiedmann.

Schreitet die Krankheit voran, können insbesondere bei einer zusätzlichen Wundinfektion, sogar Fussamputationen notwendig werden. Gemäss Angaben des Biotech-Unternehmens Topadur aus Schlieren müssen jedes Jahr in der Schweiz 1500 lebensrettende Amputationen vorgenommen werden, weltweit sogar über eine Million.

«Good News für Diabetiker»

Doch nun meldet dieses Zürcher Biotech-Unternehmen «Good News für Diabetiker». Die Schlierener Firma hat ein Gel entwickelt, das lokal auf die Wunde an Händen und Füssen aufgetragen wird. Damit wird die Mikrozirkulation dermassen erhöht, dass damit die Bildung neuer Blutgefässe gefördert wird.

Es handelt sich nach Reto Naef, dem CEO von Topadur, um ein neuartiges Wirkprinzip. Dieses Medikament Top-N53 hat sich in einer ersten Studie als verträglich, sicher und wirksam erwiesen, wie Naef sagt. Allerdings handelt es sich lediglich um eine erste Studie, weshalb Wiedmann vorsichtig ist. «Es sind hierzu keinerlei publizierte Daten zugänglich», sagt Wiedmann. Nur die Daten der Webseite der Firma sowie eine tierexperimentelle Studie seien einsehbar. «Diese Dokumente lassen aktuell noch keine Stellungnahme zu», sagt die Diabetes-Spezialistin.

«Wir haben in der Tat bisher an gesunden Probanden den Wirkstoff auf die Sicherheit und Verträglichkeit getestet», sagt Naef dazu. Allerdings gebe es deutliche Hinweise für die Wirksamkeit, weil man schon in dieser frühen klinischen Phase den Blutfluss in der Haut messen konnte, welche das Medikament auslöst. Bei chronischen Wunden verhindert sehr oft eine lokale Mangeldurchblutung die Bildung von neuem Gewebe, was notwendig ist zur Heilung der Wunde. Deshalb ist die Hautdurchblutung ein Indikator für die Wundheilung.

«Unser Ziel ist es die lokale Durchblutung zu steigern. Mit extrem tiefen Dosierungen, ist es uns gelungen die lokale Durchblutung nach Einmalgabe für länger als 24 Stunden zu steigern», sagt Naef. Bei allen 30 Probanden habe man keinerlei Nebenwirkungen gesehen. Die klinische Entwicklung dauere aber immer lang. Die Zürcher Firma rechnet damit, dass der Wirkstoff 2028 erstmalig für diabetische Fusswunden auf den Markt kommen könnte. Trotzdem ist Naef davon überzeugt, «dass unser Wirkstoff ein echtes Durchbruchspotenzial für erfolgreiche Therapien besitzt.» Das sei zumindest eine gute Nachricht für die 463 Millionen Personen, die heute schon von Diabetes betroffen sind und denen solche chronischen Wunden drohen.

Antibiotika und gutes Schuhwerk

Patienten mit diabetischen Fusswunden brauchen heute eine regelmässige Wundversorgung, eine gute Druckentlastung der Wunde und, wenn notwendig, eine schnelle Revaskularisation zu Abheilung. Das ist ein Eingriff zur sofortigen Verbesserung der Durchblutung. Bei einer Infektion der Wunde müssen zudem Antibiotika eingesetzt werden. Ist die Wunde abgeheilt, kann mit geeignetem Schuhwerk und einer guten Patientenschulung das Risiko eines erneuten diabetischen Fussulcus verkleinert werden, erklärt Andrea Wiedmann.

Ist das Medikament Top-N53 von einer Zulassung für Diabetische Fusswunden noch weit entfernt, hat es für die seltene Krankheit Systemische Sklerose einen Sonderstatus erhalten. Ein sogenanntes ODD, ein Orphan Drug-Status, der nur für Krankheiten möglich ist, von denen ganz wenige Menschen betroffen sind.

Dieser Status ist wichtig für Menschen, die an einer Seltenen Krankheit leiden, weil damit die Entwicklung von Medikamenten gefördert wird, von der nur wenige profitieren. Top-N53 hat einen Orphan-Drug-Status für den Einsatz gegen Chronische Wunden bei Systemischer Sklerose erhalten. Das ist eine Rheumaerkrankung, die nur bei ein bis fünf Menschen von 100000 Personen auftritt.

«Diese Patienten haben eine ähnliche Mangeldurchblutung bei ihren Fingerwunden, die nicht heilen. Die Durchblutungsförderung versorgt das Gewebe mit Nähr- und Sauerstoff und ermöglicht so die Bildung von neuem Gewebe und die Heilung der Wunden», sagt Reto Naef. Für diese Patientinnen und Patienten will die Zürcher Firma Topadur im nächsten Jahr mit den ersten Patientenstudien beginnen.