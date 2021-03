Der Sonntag ist kein Tag, sondern ein Gefühl Alamy Ein Kaiser hat den Sonntag vor genau 1700 Jahren ausgerufen, die Christen haben ihn mit Inhalt und die Obrigkeit mit allerlei Verboten gefüllt. Und heute? Was macht der siebte Tag mit uns und warum brauchen wir ihn überhaupt noch? Katja Fischer De Santi 25.03.2021, 21.14 Uhr Merken Drucken Teilen

Ist es der Zopf auf dem Zmorgentisch? Gott im Himmel, oder eher der Chef auf Pause, der aus dem Alltag einen Sonntag macht? Wann ist endlich Sonntag denken nicht wenige Menschen manchmal schon am Montag und das wohl schon seit 1700 Jahren. So lange ist es her, dass ein römischer Kaiser namens Konstantin an einem Märztag auf die Idee kam, dass es ganz gut sein könnte, die Arbeiterinnen und Arbeiter an einem Tag ruhen zu lassen, (zumindest in der Stadt, die Landbevölkerung hat er weniger im Auge). Und dieser Tag sollte dem unbesiegbaren Sonnengott gewidmet sein.

Kaiser Kontantin

in einem Mosaik in der Hagia Sofia. Bild:Wikipedia

Religiös motiviert war Konstantin, seines Zeichens ein Heide, nicht. Doch, dass die sich mehrenden Christen in seinem Reich den Sonntag damals schon als Feiertag entdeckt hatten, ist ihm sicher nicht entgangen. Das Römische Reich ist längst Geschichte, das Christentum kämpft mit schwindendem Einfluss, doch der Sonntag ist gekommen, um zu bleiben.

Der Sonntag ein Tag der Verbote

Wobei: Auf der Beliebtheitsskala rangierte der Sonntag nicht immer so weit oben. Von der «Tyrannerei des Sonntags» schrieb Theodor Fontane um 1850. Denn wirklich «frei» ist der Sonntag erst seit einigen Jahrzehnten. Davor war dieser Tag so eng geschnürt und getak­tet, dass das Volk nach Luft schnappte. Kaum hatten die Gewerkschaften den Sonntag in heiliger Allianz mit den Kirchen 1877 endlich wieder arbeitsfrei gekämpft, wurde die plötzlich freie Zeit streng reglementiert. Denn vor nichts graute der Obrigkeit und den Kirchenherren mehr, als dass sich das Volk zu sehr amüsieren könnte.

Trinken, Kegeln, Bootsfahren waren sonntags untersagt

Darum wurde gebüsst oder gar mit Gefängnis bestraft, wer den Sonntag «entheiligte» und einen sogenannten Sonntagsfrevel beging. Selbstredend war der Besuch der Messe Pflicht, alles andere hätte das Seelenheil arg gefährdet. 1855 berichtete die deutsche Zeitschrift «Die Gartenlaube», dass man in London den «traurigsten, farblosesten, polizeibeschränktesten» Sonntag der ganzen Christenheit begehe. Nicht nur jegliche arbeitsähnliche Beschäftigung war verboten – auch Tanz, Spaziergänge oder Bootsfahrten. Dies beschreibt Constanze Kleis in ihrer äusserst unterhaltsamen Sonntagsabhandlung «Alles über den Tag, der aus der Reihe tanzt».

Allein von Guntens sonore Stimme macht aus einem Morgen einen Sonntag

Fast melancholisch erinnert man sich da an Kindheitssonntage, wenn die Zeit unendlich lange Fäden zog, weil man keinen Lärm machen durfte und ohnehin gar nicht gewusst hätte, mit wem und womit.

Genau dieses Gefühl der «lähmenden Langeweile» mache den Sonntag erst aus, sagt hingegen Reeto von Gunten.

«Wenn nichts passiert, nichts muss und du plötzlich die Vögel lauter ­zwitschern hörst, dann bist du im Sonntagsgefühl.»

Reeto von Gunten

Moderator bei SRF3 Keystone

Von Gunten ist ein Sonntagsexperte. Seit mehr als 20 Jahren beglei­tet er auf Radio SRF 3 seine ­Zuhörer am Sonntagmorgen wie ein Pfarrer durch die Wirrungen der moder­nen Welt und sagt ihnen, was musikalisch das Prädikat «Sunntigsmusig» verdient hat.

Allein seine Stimme im Radio macht für viele aus einem Tag erst einen Sonntag. Ein sonntägliches Ritual wie abends der «Tatort». Er selbst habe ­«Alltag Sonntag», sagt er und zitiert den Titel seines aktuellen Bühnen­programms. Weil man nicht frei haben müsse für das Sonntagsgefühl, nicht mal ausschlafen sei nötig. Aber Zeit müsse man sich nehmen, Zeit, um zu beobachten, sich und die Welt. Etwas, was er jeden Tag tue, die meisten aber nicht mal am Sonntag könnten.

«Sie rennen lieber auf einen Berg, um der Leere des Sonntags zu entkommen.»

Heute herrscht für manche an Sonntagen schon fast ein Freizeitstress. Der Verlockungen sind gar viele. Es gilt, etwas zu erleben, Spass muss sein, und das bitte schön mit der Familie.

Heilig macht den Sonntag nicht mehr die Gottesdienstfeier, sondern das Zusammensein in der Familie oder mit Freunden. Das sonntägliche Verlassen der Verwandtschaftstruppe wird nach wie vor nicht gern gesehen. Stattdessen gilt es aufzuholen, was unter der Woche mangels Zeit und Gelegen­heit auf der Strecke blieb: gemein­sames Essen, Verwandtschaftsbesuche, Akti­vitäten in der Natur.

Sonntagsrituale: Der Familienausflug hat den Gang zur Messe abgelöst. Keystone

Das kann ganz schön anstrengend sein. ­Zumal der lange Zeit geltende Takt aus Frühstückszopf, Kirchenbesuch, Sonntagsbraten und Nachmittags­spaziergang für die allermeisten keinerlei Gültigkeit mehr hat. Gott sei Dank, denken wir und haben die steifen Sonntagskleider aus edlem Tuch längst gegen atmungsaktive Multifunktionsjacken getauscht. Unsere Kinder zwingen wir nicht mehr in die Messe und an den Tisch von Tante Greta, ­dafür auf jeden Hügel, den es mit der Tageskarte zu erreichen gibt. Statt in der Kirche suchen wir in der Natur unser Seelenheil. Weiter, höher, grüner, schöner. Nach Zwang fühlt sich das dann manchmal auch an.

Sonntage können unsäglich dunkel und entlarvend sein

Sonntage können anstrengend sein, weil sie uns auf uns selbst zurückwerfen. Uns der Ablenkung durch Arbeit, Alltag, Schule, Verpflichtungen und Stress berauben. Da sitzen wir dann auf dem Sofa, draussen regnet es Bind­fäden, und drinnen nerven Kleinkinder schon um sieben Uhr morgens, während die Teenager gar nicht erst an den Frühstückstisch zu bringen sind.

Sonntage können düster sein, weil wir dann erst recht spüren, welche Menschen uns fehlen, mit wem wir eigentlich gern auf dieser Picknickdecke auf der Wiese liegen würden. Weil wir merken, dass wir zu viel Arbeit und zu wenig Freunde haben oder dass die eigene Familie eine ziemliche ­Zumutung ist.

Die «Sonntagsstörung»

Schon 1919 beschrieb der ungarische Psychoanalytiker Sándor Ferenczi die «Sonntagsstörung». Seine Patienten fühlten sich am siebten Tag von einem «Gefühl der Öde und Sinn­losigkeit des Daseins» überwältigt. Feren­czis Annahme: Der Alltag brettere übergangslos mit viel zu hoher Geschwindigkeit in den sonntäglichen Stillstand und überfordere die Menschen. Gut, haben wir den Samstag als Puffer eingebaut. Ob die «Sonntagsstörungen» seither weniger geworden sind, ist hingegen nicht bekannt.

Caroline Schröder Field weiss am Sonntag genau, was sie tun wird: Predigen im Basler Münster, wo sie Pfarrerin ist. Den Sonntag findet sie ein «riesiges Geschenk», dessen wir uns zu wenig bewusst seien. «Der Mensch darf nicht nur der Arbeit gehören.» Es sei wichtig, dass die Gesellschaft einen gemeinschaftlichen Rhythmus hat.

Der Sonntag entsteht erst durch die kollektive Ruhe

«Allein frei zu haben ist nicht das Gleiche wie mit anderen zusammen am Sonntag», sagt die Pfarrerin. Die für alle verbindliche Pause schafft ja erst das, was der Soziologe Jürgen Rinderspacher «das kollektive Moment» nennt. Seine Ruhe findet man nicht unabhängig von anderen. Die Welt um uns herum muss herunterfahren, damit wir auf dem Sofa liegen können, einfach aus dem Fenster schauen und dabei nicht plötzlich aufschrecken, weil wir glauben gerade etwas verpasst zu haben.

So gesehen, hat die Pandemie unser aller Leben ganz schön versonntagt.